Гол Мармуша «Солфорду» отменили – офсайда у форварда «Сити», вероятно, не было. Лайнсмен поднял флажок, ВАР нет в 4-м раунде Кубка Англии

Гол Мармуша «Солфорду» отменили из-за спорного офсайда.

Гол Омара Мармуша в ворота «Солфорда» отменили из-за офсайда. 

Форвард «Манчестер Сити» отличился на 23-й минуте матча 4-го раунда Кубка Англии (1:0, первый тайм). 

Однако боковой судья поднял флаг, зафиксировав положение вне игры у египтянина. На данной стадии турнира не используется система ВАР. Главный арбитр матча – Мэтт Донохью.

Изображение: кадр из трансляции

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Солфорд Сити
logoМанчестер Сити
logoсудьи
видеоповторы
logoОмар Мармуш
logoпремьер-лига Англия
logoКубок Англии
Мэтт Донохью
Хехе олдскул, боковой с высунутым языком бежит и якобы все видит) явная ошибка
Да уж … вот вам и без вар было бы лучше)) это вот прямое доказательство нужды вар)) такое уж бы точно не прошло
Ответ Ник Ник
Да уж … вот вам и без вар было бы лучше)) это вот прямое доказательство нужды вар)) такое уж бы точно не прошло
С ним ошибок не меньше. Тут одни, там другие. Нужно уменьшать человеческий фактор.
Как убивали команду))
Интересно какие последствия потерпит судья после такого облажания
С такими лайнсменами ферги выигрывал
классика в кубках-нет вар и куча ошибок судей
Как мы привыкаем быстро к хорошему, казалось бы уже привычная система полуавтоматич. определение офсайда, и уже даже сами по стоп-кадру явно видим есть офсайд или нет. Была бы драма если бы был решающий момент. А так получился прям ретро-матч 👍
Уже сколько в этом сезоне ошибочных решений против Сити?
Рекомендуем