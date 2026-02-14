  • Спортс
  • Агент Головина об удалении хавбека «Монако»: «Не совсем адекватные действия арбитра. Видимо, он не хотел, чтобы матч закончился спокойной победой. Тренеры и игроки на стороне Саши»
Агент Головина об удалении хавбека «Монако»: «Не совсем адекватные действия арбитра. Видимо, он не хотел, чтобы матч закончился спокойной победой. Тренеры и игроки на стороне Саши»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал удаление хавбека в матче против «Нанта» (3:1) в 22-м туре Лиги 1. 

Россиянин получил получил две желтые карточки за споры с судьей Эриком Ваттеллье за 10 секунд. Также в этой игре он сделал две результативные передачи.

«Все видели, что Саша провел здорово матч, как и вся команда «Монако». Однако потом по ходу игры не совсем адекватные действия главного арбитра не только по отношению к Саше, но и всей команде «Монако» привели к такому завершению игры.

«Монако» был сильнее на голову «Нанта». Видимо, главный арбитр не хотел, чтобы матч закончился спокойной и уверенной победой, но он так и закончился.

После удаления Саши не было никаких проблем – тренеры и игроки на стороне Саши. В команде хорошая атмосфера и здоровый коллектив», – сказал Клюев.

Ну как так? Головин удалился в матче с «Нантом» – и о-о-очень глупо

а если тренер и игроки за головена это как то отменяет красную карточку? не пойму чёто
Все правильно дал, неуважение к судье. Всегда бы всем так давали, и в т.ч. и за дикие возмущения решениям судьи и подскоки к ним со взмахами руками как при взлете.

Вангую, что меня заминусуют, тк это же Головин.
"Не совсем адекватные действия" - это когда столько лет играешь в Европе, а у тебя агент Клюев какой-то. Который зачем-то комментирует действия арбитра
Судья: зачем желтая Монако, если Головин, держи сразу две
