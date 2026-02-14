Слуцкий о журналистах: «Они меня ненавидят, и я их не очень люблю. Не вижу смысла с ними говорить, а им надо про что-то писать, задать вопрос, который поставит меня в тупик, а такого нет»
Леонид Слуцкий рассказал о своих отношениях с журналистами.
«Изначально конфликт «большой спортсмен – журналист» заложен, потому что Дзюбу все хотят использовать в прямом и переносном смысле, ему не нравится, что его хотят использовать, поэтому конфликт между ним и журналистами заложен.
Сейчас мы с «Динамо» участвовали в турнире в Дубае, и они привезли кучу журналистов. И они сидят, эти журналисты, и я вижу, что они меня все ненавидят. И я их не очень люблю. Я объясню почему.
Потому что... вспомните хоть одно мое большое интервью большому изданию за последние лет семь-восемь. Их нет. Потому что я считаю, что сегодня – я похож в этом плане на Харламова – если ты что-то хочешь сказать, то пришел к вам [на подкаст], пришел на «Это футбол, брат!» и сказал, то есть мне не надо общаться с Championat.com, Sports.ru, «Спорт-Экспрессом» и так далее.
Но журналисты-то там существуют, писать-то им про что-то надо, вопрос же им надо на пресс-конференции задать, причем такой вопрос, который якобы поставит меня в тупик, а на самом деле нет вопроса, который они могли бы задать, который поставил бы меня в тупик. То есть они задают вопрос с раздражением, я уже с некой надменностью на него отвечаю.
То есть эта ситуация заложена. Я не вижу смысла говорить с журналистами больших изданий, потому что я и так могу все сказать, что хочу, в других программах. А они работают в этих изданиях и обязаны брать интервью или что-то спрашивать что-то у Дзюбы, Слуцкого и так далее. Поэтому конфликт заложен», – сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа».
А вообще складывается впечатление, что Леонид Викторович - это Дзюба на максималках. Более умный, более воспитанный, но с не менее гипертрофированным эго. Возможно, поэтому они и сдружились, создав свой незабываемый "комедийный" дуэт, который кринжа выработал на годы вперёд для нашего футбола.
В целом, Слуцкий говорит много правильных вещей, вполне адекватный человек. Но бывают тезисы, которые многим не нравятся. Это логично, потому что не может быть святых или сверхадекватных людей.
