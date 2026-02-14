  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слуцкий о журналистах: «Они меня ненавидят, и я их не очень люблю. Не вижу смысла с ними говорить, а им надо про что-то писать, задать вопрос, который поставит меня в тупик, а такого нет»
37

Слуцкий о журналистах: «Они меня ненавидят, и я их не очень люблю. Не вижу смысла с ними говорить, а им надо про что-то писать, задать вопрос, который поставит меня в тупик, а такого нет»

Леонид Слуцкий не общается с журналистами: они меня ненавидят, я их не люблю.

Леонид Слуцкий рассказал о своих отношениях с журналистами.

«Изначально конфликт «большой спортсмен – журналист» заложен, потому что Дзюбу все хотят использовать в прямом и переносном смысле, ему не нравится, что его хотят использовать, поэтому конфликт между ним и журналистами заложен.

Сейчас мы с «Динамо» участвовали в турнире в Дубае, и они привезли кучу журналистов. И они сидят, эти журналисты, и я вижу, что они меня все ненавидят. И я их не очень люблю. Я объясню почему. 

Потому что... вспомните хоть одно мое большое интервью большому изданию за последние лет семь-восемь. Их нет. Потому что я считаю, что сегодня – я похож в этом плане на Харламова – если ты что-то хочешь сказать, то пришел к вам [на подкаст], пришел на «Это футбол, брат!» и сказал, то есть мне не надо общаться с Championat.com, Sports.ru, «Спорт-Экспрессом» и так далее.

Но журналисты-то там существуют, писать-то им про что-то надо, вопрос же им надо на пресс-конференции задать, причем такой вопрос, который якобы поставит меня в тупик, а на самом деле нет вопроса, который они могли бы задать, который поставил бы меня в тупик. То есть они задают вопрос с раздражением, я уже с некой надменностью на него отвечаю.

То есть эта ситуация заложена. Я не вижу смысла говорить с журналистами больших изданий, потому что я и так могу все сказать, что хочу, в других программах. А они работают в этих изданиях и обязаны брать интервью или что-то спрашивать что-то у Дзюбы, Слуцкого и так далее. Поэтому конфликт заложен», – сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «За деньги»
logoЛеонид Слуцкий
logoАртем Дзюба
logoЧемпионат.com
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шэньхуа
logoСпортс
logoСпорт-Экспресс
Это футбол, брат!
logoпремьер-лига Россия
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Несмотря на употребление "Оземпика", Слуцкого на спортсе становится всё больше.
А вообще складывается впечатление, что Леонид Викторович - это Дзюба на максималках. Более умный, более воспитанный, но с не менее гипертрофированным эго. Возможно, поэтому они и сдружились, создав свой незабываемый "комедийный" дуэт, который кринжа выработал на годы вперёд для нашего футбола.
Ответ Источник в сборной России
Несмотря на употребление "Оземпика", Слуцкого на спортсе становится всё больше. А вообще складывается впечатление, что Леонид Викторович - это Дзюба на максималках. Более умный, более воспитанный, но с не менее гипертрофированным эго. Возможно, поэтому они и сдружились, создав свой незабываемый "комедийный" дуэт, который кринжа выработал на годы вперёд для нашего футбола.
У Слуцкого десятки крутых поступков (в том числе и финансовых), которые перекрывают весь его кринж даже на последующие 100 лет. Тем более, можно не смотреть передачи и не читать из них отрывки. Но любопытные люди все равно пойдут на ознакомление, им соболезнуем.
В целом, Слуцкий говорит много правильных вещей, вполне адекватный человек. Но бывают тезисы, которые многим не нравятся. Это логично, потому что не может быть святых или сверхадекватных людей.
Ответ Алексей Елистратов
У Слуцкого десятки крутых поступков (в том числе и финансовых), которые перекрывают весь его кринж даже на последующие 100 лет. Тем более, можно не смотреть передачи и не читать из них отрывки. Но любопытные люди все равно пойдут на ознакомление, им соболезнуем. В целом, Слуцкий говорит много правильных вещей, вполне адекватный человек. Но бывают тезисы, которые многим не нравятся. Это логично, потому что не может быть святых или сверхадекватных людей.
«потому что не может быть святых или сверхадекватных людей.»
_________________
Может. Например - я🥹
Типа на «Это футбол, брат!» - там не журналисты...
Просто пишущие журналисты не твоих королевских кровей )
Тебе надо те, кто будет лизать твою попу, либо те, кому ты будешь ))
Ответ Zlatan
Типа на «Это футбол, брат!» - там не журналисты... Просто пишущие журналисты не твоих королевских кровей ) Тебе надо те, кто будет лизать твою попу, либо те, кому ты будешь ))
За тусовку на ЭФБ, где сидит журналист с того же спортса, Слуцкому платит букмекер.
Нет никакой площадки с прямым диалогом со зрителями.
Как будто у Слуцкого свой канал.
На ЭФБ те же журналисты, которые выступают посредниками между аудиторией и Слуцким.
Просто Слуцкий не хочет бесплатно с журналистами разговаривать. И весь разговор. Буки платят - говорит с журналистами. Буки перестанут платить - перестанет с ними разговаривать.
Ответ Zlatan
Типа на «Это футбол, брат!» - там не журналисты... Просто пишущие журналисты не твоих королевских кровей ) Тебе надо те, кто будет лизать твою попу, либо те, кому ты будешь ))
Он общается с теми с кем ему удобно, не важно где и на каком шоу его спросят-все равно все растащат на цитаты и по всем ресурсам. Но на условном шоу "это футбол, брат" он может попросить не задавать какие-то вопросы или они сами этого делать не будут
"Такую личную неприязнь я испытываю к журналистам, даже кушать не могу",- добавил Слуцкий.
Ответ rusichi
"Такую личную неприязнь я испытываю к журналистам, даже кушать не могу",- добавил Слуцкий.
Кушать он может всегда, поэтому и употребляет озкмпик вместо того, чтобы просто не жрать гамбургеры
Ответ agentkuper
Кушать он может всегда, поэтому и употребляет озкмпик вместо того, чтобы просто не жрать гамбургеры
Слуцкий не может просто не жрать гамбургеры, ты не можешь просто не писать чушь в интернете. У всех свои слабости, что поделать.
Мостовой, Пономарев, Бубнов , вот их клиентура. Я не фанат Слуцкого, и не разделяю много чего, но он умный мужик. Дешёвых провокаторов чует на версту
Так-то всё по делу.
Журналистов практически не осталось.
Одни блоггеры, инсайдеры.
Всё на кликбейтах.
Кто его не любит? Его обожают, буквально восхищаются. Не любят журналисты Черчесова, к примеру. Зачем прибедняться?
Сколько тараканов у человека в голове, и вроде не мальчик уже, мудрее пора уже быть
Конкретно крышей поехал
Ответ agentkuper
Конкретно крышей поехал
побочка оземпика )
кстати, без шуток. ведь эта штука давит именно на психологические точки удовольствия в мозге )
Слуцкого на фоне остальных скорее уважают больше, чем ненавидят
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
14 февраля, 14:15
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
14 февраля, 13:17
Леонид Слуцкий: «Витя Кравченко – талантливый журналист, но уж очень все черным цветом – не моя история. Из аналитиков нравится Лукомский. У Дорского есть глубина, но не всегда модель заходит»
14 февраля, 12:02
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
47 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
56 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
сегодня, 22:22
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
сегодня, 22:11Фото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
сегодня, 22:10
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
30 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем