Игорь Семшов: «Дуран – машина, но это не значит, что сразу все получится. У Соболева, который прошел адаптацию в «Зените», появляется шанс доказать»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов оценил перспективы нападающего Александра Соболева в «Зените» на фоне перехода в клуб Джона Дурана.

«По ситуации с Соболевым, которого критикуют, на мой взгляд, достаточно все просто. «Зенит» взял Дурана в атаку – это машина, производит очень сильное впечатление по тем моментам, которые я видел.

Но это не значит, что у него сразу все получится – у Соболева, который прошел период адаптации, и который пока в «Зените» ничего не выиграл, появляется шанс доказать.

О Дуране в плане его поведения говорят всякое, но мотивации достаточно – в чемпионате играет Кордоба, конкурент по сборной Колумбии, плюс впереди чемпионат мира. Это сумасшедшие стимулы», – сказал Семшов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
" у Соболева, который прошел период адаптации, и который пока в «Зените» ничего не выиграл, появляется шанс доказать." - он и так всем доказал и показал, что он мертвое бревно.
только безмерная вера в него от страстосперца держит это чучело на поле.ну и лимит.
Дельфину показать себя шанс появился?))
А чего мы не видели?
Что он даже от старой бабки убежать не может, что неуклюжий, не поворотливый бездарь не понятно как вообще в Зените оказался?
Ах да, забыл, что даже в пустой угол попасть не может и правильно выбрать позицию в атаке то же.
Шанс побольше в доту поиграть, если только.
Не надоело с Соболевым нянчиться?
Ах, оставьте ненужные споры, соболь всем уже всё доказал...
когда уже руководство Зенита признает, что дельфин - это ошибка?
Самый дорогой дельфин в стране
Ответ Jadie James
Самый дорогой дельфин в стране
в мире.
----
Самым дорогим живым дельфином в истории считается редкая афалина-альбинос по имени Ангел (Angel).
Ангел ($500 000): Была продана в 2014 году в Музей китов в Тайцзи (Япония) за рекордные полмиллиона долларов. Её экстремально высокая цена обусловлена уникальным белым окрасом, который встречается крайне редко.
----
а за это Зенит 10 млн отвалил.
Ответ Дмитрий Калибабчук
в мире. ---- Самым дорогим живым дельфином в истории считается редкая афалина-альбинос по имени Ангел (Angel). Ангел ($500 000): Была продана в 2014 году в Музей китов в Тайцзи (Япония) за рекордные полмиллиона долларов. Её экстремально высокая цена обусловлена уникальным белым окрасом, который встречается крайне редко. ---- а за это Зенит 10 млн отвалил.
Говорящий же!
У Соболева появляется хороший шанс пополировать скамейку. Дуран однозначно сильнее должен быть.
Эммм, что доказать?
Ответ Егор_1116798610
Эммм, что доказать?
Что Дуран машина
Рассказал бы лучше, почему его уволили из команды "Чайка" села Песчанокопское.
