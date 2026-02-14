Игорь Семшов: «Дуран – машина, но это не значит, что сразу все получится. У Соболева, который прошел адаптацию в «Зените», появляется шанс доказать»
Семшов: Дуран – машина, но это не значит, что сразу все получится.
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов оценил перспективы нападающего Александра Соболева в «Зените» на фоне перехода в клуб Джона Дурана.
«По ситуации с Соболевым, которого критикуют, на мой взгляд, достаточно все просто. «Зенит» взял Дурана в атаку – это машина, производит очень сильное впечатление по тем моментам, которые я видел.
Но это не значит, что у него сразу все получится – у Соболева, который прошел период адаптации, и который пока в «Зените» ничего не выиграл, появляется шанс доказать.
О Дуране в плане его поведения говорят всякое, но мотивации достаточно – в чемпионате играет Кордоба, конкурент по сборной Колумбии, плюс впереди чемпионат мира. Это сумасшедшие стимулы», – сказал Семшов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
только безмерная вера в него от страстосперца держит это чучело на поле.ну и лимит.
А чего мы не видели?
Что он даже от старой бабки убежать не может, что неуклюжий, не поворотливый бездарь не понятно как вообще в Зените оказался?
Ах да, забыл, что даже в пустой угол попасть не может и правильно выбрать позицию в атаке то же.
а за это Зенит 10 млн отвалил.