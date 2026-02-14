Кавазашвили о пенальти: «Большая проблема современных вратарей. Им лишь бы полететь в другую сторону, чтобы мяч спокойно закатился в противоположную. Это же позор, сами себя обманывают!»
Анзор Кавазашвили раскритиковал современных голкиперов за действия при пенальти.
«Пенальти – большая проблема у современных российских вратарей. Я всегда говорил им: не нужно гадать во время пенальти! Никогда не гадайте! Из пяти пенальти, не гадая, два пенальти обязательно заберешь! Один в тебя попадут или рядом, а второй мимо пролетит. А когда вратарь начинает гадать, то ему забивают все пять. А когда просто стоишь по центру или работаешь по сопернику, два точно заберешь!
Но никто у нас этого не слушает. Опять продолжается эта дикая вратарская игра. Им сейчас лишь бы полететь в другую сторону, чтобы мяч спокойно закатился в противоположную. Это же позор! Позор вратаря! Для них сейчас эти слова как будто ничего не значат. Вратари обманывают сами себя – позор им! Нельзя гадать на пенальти! Это просто неумение правильно распределять свои силы и свое мастерство», – сказал бывший голкипер сборной СССР.
При правильном ударе, у вратаря, который будет играть по мячу, не будет никаких шансов дотянуться, если мяч пойдет точно и сильно в угол или тем более в верхний угол. Сейчас остается только изучать бьющих, их манеры поведения, язык тела и технику ударов
..
Что за бред? Любой бьющий пенальти 19 из 20 забьёт.
- В командах, где я играл, такое было невозможно – игрока бы просто сожрали! В «Торпедо» тренер всегда называл пенальтиста перед матчем. «Валентин Иванов, ты бьешь!». Валя выполнял пенальти шикарно. Мы с ним после каждой тренировки оставались – из десяти он забивал десять! Гусаров – из десяти десять. В «девятины» клали – то влево, то вправо.
гадал наверное, раз 10 из 10 ему забивали