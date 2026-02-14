  • Спортс
  Кавазашвили о пенальти: «Большая проблема современных вратарей. Им лишь бы полететь в другую сторону, чтобы мяч спокойно закатился в противоположную. Это же позор, сами себя обманывают!»
12

Кавазашвили о пенальти: «Большая проблема современных вратарей. Им лишь бы полететь в другую сторону, чтобы мяч спокойно закатился в противоположную. Это же позор, сами себя обманывают!»

Анзор Кавазашвили: позор вратарям, гадающим при пенальти.

Анзор Кавазашвили раскритиковал современных голкиперов за действия при пенальти.

«Пенальти – большая проблема у современных российских вратарей. Я всегда говорил им: не нужно гадать во время пенальти! Никогда не гадайте! Из пяти пенальти, не гадая, два пенальти обязательно заберешь! Один в тебя попадут или рядом, а второй мимо пролетит. А когда вратарь начинает гадать, то ему забивают все пять. А когда просто стоишь по центру или работаешь по сопернику, два точно заберешь!

Но никто у нас этого не слушает. Опять продолжается эта дикая вратарская игра. Им сейчас лишь бы полететь в другую сторону, чтобы мяч спокойно закатился в противоположную. Это же позор! Позор вратаря! Для них сейчас эти слова как будто ничего не значат. Вратари обманывают сами себя – позор им! Нельзя гадать на пенальти! Это просто неумение правильно распределять свои силы и свое мастерство», – сказал бывший голкипер сборной СССР.

Матвей Сафонов рассказывает нам все о секретах пенальти

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
12 комментариев
Как человек со 100% отраженных пенальти, 1 из 1, уверенно могу сказать. Проблема не во вратарях, а в том, что у бьющего слишком много возможностей до удара. По сути, если бьющий имеет поставленный удар и более менее крепкие нервы, он будет забивать 9 из 10 без особых проблем. Просто, иногда где-то даже опытные игроки либо халтурят, либо не справляются с давлением.
При правильном ударе, у вратаря, который будет играть по мячу, не будет никаких шансов дотянуться, если мяч пойдет точно и сильно в угол или тем более в верхний угол. Сейчас остается только изучать бьющих, их манеры поведения, язык тела и технику ударов
торпедовский воротчик снова всех учит, как жить?)
Из пяти пенальти, не гадая, два пенальти обязательно заберешь!
..
Что за бред? Любой бьющий пенальти 19 из 20 забьёт.
Ответ Клирик
Из пяти пенальти, не гадая, два пенальти обязательно заберешь! .. Что за бред? Любой бьющий пенальти 19 из 20 забьёт.
Любой?? Откуда тогда игроки с 2/3 незабитыми пенальтии из 5 берутся?
Дед, если никто тебя не слушает, откуда столько отраженных пенальти?
Это какой то позор, позор, позорище.
из интервью советскому спорту в 2013, когда Халк три подряд пенальти не забил:
- В командах, где я играл, такое было невозможно – игрока бы просто сожрали! В «Торпедо» тренер всегда называл пенальтиста перед матчем. «Валентин Иванов, ты бьешь!». Валя выполнял пенальти шикарно. Мы с ним после каждой тренировки оставались – из десяти он забивал десять! Гусаров – из десяти десять. В «девятины» клали – то влево, то вправо.

гадал наверное, раз 10 из 10 ему забивали
Ответ rasso
из интервью советскому спорту в 2013, когда Халк три подряд пенальти не забил: - В командах, где я играл, такое было невозможно – игрока бы просто сожрали! В «Торпедо» тренер всегда называл пенальтиста перед матчем. «Валентин Иванов, ты бьешь!». Валя выполнял пенальти шикарно. Мы с ним после каждой тренировки оставались – из десяти он забивал десять! Гусаров – из десяти десять. В «девятины» клали – то влево, то вправо. гадал наверное, раз 10 из 10 ему забивали
Если отработанный удар сильный + точно в верхний угол - любой вратарь не возьмет, причем неважно, будет гадать или реагировать по удару.
Ответ Artuom Batishev
Если отработанный удар сильный + точно в верхний угол - любой вратарь не возьмет, причем неважно, будет гадать или реагировать по удару.
Сильный, точный, отработанный удар ещё надо иметь, но вот если вратарь не будет гадать, а будет реагировать по удару, у бьющего игрока начинается "мандраж" вот тогда он и пробьет или во вратаря или мимо ворот. Бьющие игроки тоже изучают поведение вратарей при пробитии пенальти, а то что некоторые "диванные" эксперты пишут, что есть такие игроки, которые 10 из 10 пробьют в "девятку" или по нижним углам, это сказки! Вот на "ЧМ" в Москве игрок пробил пенальти и попал в ногу Акинфееву, в то время когда вратарь уже бросился за мячом в угол ворот. Вам вам и ответ на 10 из 10!
Это зависит от того как вратарь умеет угадывать. Максименко например не умеет угадывать и прыгает не в тот угол почти всегда, в его случае может лучше реагировать, а не гадать.
А есть вообще вратари, которые не гадают, а играют по удару?
