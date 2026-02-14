У Кейна 46 голов в 40 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Форвард сделал дубль в 1-м тайме с «Вердером» и набрал 31-е (26+5) очко по «гол+пас» в 22 матчах сезона Бундеслиги
Кейн забил 46-й гол в сезоне.
У Харри Кейна 46 голов в 40 матчах сезона за «Баварию» и сборную Англии.
Форвард мюнхенцев сделал дубль в первом тайме игры с «Вердером» в 22-м туре Бундеслиги (2:0, первый тайм). Первый мяч Кейн забил с пенальти, второй – дальним ударом из-за пределов штрафной.
Харри Кейн – лучший бомбардир сезона чемпионата Германии. На его счету 31 (26+5) очко по «гол+пас» в 22 матчах лиги.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Кейн: 9 голов с пенок.
Мбаппе: 8 голов с пенок.
Холланд: 3 гола с пенки.
Как Холланду с ними конкурировать-загадка.