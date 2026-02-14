У Кейна 46 голов в 40 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Форвард сделал дубль в 1-м тайме с «Вердером» и набрал 31-е (26+5) очко по «гол+пас» в 22 матчах сезона Бундеслиги

Кейн забил 46-й гол в сезоне.

У Харри Кейна 46 голов в 40 матчах сезона за «Баварию» и сборную Англии .

Форвард мюнхенцев сделал дубль в первом тайме игры с «Вердером » в 22-м туре Бундеслиги (2:0, первый тайм). Первый мяч Кейн забил с пенальти, второй – дальним ударом из-за пределов штрафной.

Харри Кейн – лучший бомбардир сезона чемпионата Германии. На его счету 31 (26+5) очко по «гол+пас» в 22 матчах лиги.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .