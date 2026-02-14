  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Кейна 46 голов в 40 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Форвард сделал дубль в 1-м тайме с «Вердером» и набрал 31-е (26+5) очко по «гол+пас» в 22 матчах сезона Бундеслиги
32

У Кейна 46 голов в 40 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Форвард сделал дубль в 1-м тайме с «Вердером» и набрал 31-е (26+5) очко по «гол+пас» в 22 матчах сезона Бундеслиги

Кейн забил 46-й гол в сезоне.

У Харри Кейна 46 голов в 40 матчах сезона за «Баварию» и сборную Англии.

Форвард мюнхенцев сделал дубль в первом тайме игры с «Вердером» в 22-м туре Бундеслиги (2:0, первый тайм). Первый мяч Кейн забил с пенальти, второй – дальним ударом из-за пределов штрафной. 

Харри Кейн – лучший бомбардир сезона чемпионата Германии. На его счету 31 (26+5) очко по «гол+пас» в 22 матчах лиги. 

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoБавария
logoХарри Кейн
logoбундеслига Германия
logoСборная Англии по футболу
logoВердер
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Уже в сезоне 16 ! Пенальти, у Гарика Кейнальти ))
Ответ Человек1991
Уже в сезоне 16 ! Пенальти, у Гарика Кейнальти ))
Сколько у пешехода ? 7 матчей и 5 пенальти) ты об этом молчал почему то
Ответ Elkorazon01
Сколько у пешехода ? 7 матчей и 5 пенальти) ты об этом молчал почему то
Франция на ЧМ 18 года 4 пенки пробили и в финале 22 их было аж две
Ответ Андрей Тихонов
Новый пеналду!
А ты видимо новый 🤡
Ответ Jor Hakobyan
А ты видимо новый 🤡
🤣👍
Кейн - настоящий бомбардир! Очень долго никуда не переходил, но нашел таки свою команду.
Ну если бить каждый матч 1-2 пенальти, то ничего удивительного
Ответ Evgen_Hazard
Ну если бить каждый матч 1-2 пенальти, то ничего удивительного
Только чемпионаты.
Кейн: 9 голов с пенок.
Мбаппе: 8 голов с пенок.
Холланд: 3 гола с пенки.
Как Холланду с ними конкурировать-загадка.
Ответ Evgen_Hazard
Ну если бить каждый матч 1-2 пенальти, то ничего удивительного
ну то ли дело когда палмер забивает пенки, то это высокий показатель
это рекорд или еще нет?
Комментарий удален пользователем
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
нефтяная вышка говорит про ручную лигу🤣🤣🤣
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
дружище, ну ты давай хорош, из года в год одно и тоже... 🫠
Бундеслига вообще без конкуренции лига.Бавария на другом уровне.
Надеюсь получит зм
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
47 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
56 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
сегодня, 22:22
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
сегодня, 22:11Фото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
сегодня, 22:10
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
30 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем