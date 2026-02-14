  • Спортс
  • «Люди увидели, как провалился мультикультурализм. Их называли расистами за правду, но культура и ресурсы страны были подорваны». Экс-глава МВД Великобритании Браверман о словах Рэтклиффа
54

Экс-глава МВД Великобритании поддержала слова Рэтклиффа про мигрантов.

Суэлла Браверман, член парламента Великобритании от правой партии Reform UK («Реформируем Соединенное Королевство»), прокомментировала слова Джима Рэтклиффа про мигрантов.

Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед» заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

Сегодня бизнесмен объяснил свое высказывание: «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать». 

«Люди будут спорить о формулировках, но Джим Рэтклифф прав. Многие районы Великобритании сейчас совершенно неузнаваемы по сравнению с тем, какими они были 50, 20 или даже 10 лет назад.

Мои родители приехали в Великобританию в 1960-х годах, движимые лишь любовью к нашей стране и всем тем возможностям, которые она им предоставляла. Они служили. Они интегрировались. Вот почему беспрецедентные масштабы массовой миграции сегодня так меня возмущают.

Британцы стали свидетелями того, как изменились их улицы, как провалился мультикультурализм и как было искажено их ощущение гордости и истории. Их называли расистами за то, что они говорили правду. Но при этом культура и ресурсы Великобритании были подорваны.

Проблема не в формулировках. Проблема в массовой миграции. Только Reform UK может это исправить», – написала бывший министр внутренних дел Великобритании. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Суэллы Браверман
Политика
logoпремьер-лига Англия
Джим Рэтклифф
logoМанчестер Юнайтед
остались ещё разумные люди в Англии а не популисты
Ответ Lavinka
остались ещё разумные люди в Англии а не популисты
Комментарий скрыт
Ответ Lavinka
остались ещё разумные люди в Англии а не популисты
в данном случае одно другому не противоречит. в ЮК пока ещё белое население преобладает, потому повестка Реформ как раз популистская
Экс могут говорить правду, а действующие -нет
Ответ Бегемотик
Экс могут говорить правду, а действующие -нет
+++ /
Надо чтобы не бывшие , не действующие не смели !
Стабильность чтоб была !
За Рэтклиффа.
Весь МЮ должен подняться за своего босса.
Поднять щиты! 🛡️
интересно, как скоро те, кто радикально топил за мульти-культи, глобализацию и открытые границы переобуются и начнуть перенимать практики из стран, которые сами же считали или считают "отсталыми" и "недостаточно der’мократическими"?
Крах всего придуманного.
Ожидаемо.
Астрологи объявили неделю Рэтклиффа
Эта мадам - часть истеблишмента и карьерный политик, при ней миграция была если не пиковой за всю историю, то очень высокой. А сейчас она сбежала к Фаражу (он Фараж, а не Фарадж), кто своё мнение меняет по щелчку пальцев от тех же традиционных элит. Там Restore Britain вчера запустили, вот это интересный проект.
Ответ kun.daniel
Эта мадам - часть истеблишмента и карьерный политик, при ней миграция была если не пиковой за всю историю, то очень высокой. А сейчас она сбежала к Фаражу (он Фараж, а не Фарадж), кто своё мнение меняет по щелчку пальцев от тех же традиционных элит. Там Restore Britain вчера запустили, вот это интересный проект.
От этого комментария прямо веет нелепостью, но подобное часто встретить можно, поэтому не могу удержаться, чтобы не накатать простыню, так что усаживайтесь поудобнее )
Никогда не понимал, почему когда кто-то выдаёт информацию, интервью, то обращают внимание не на саму информацию, а на автора информации ) Такой перевод стрелок получается. О чём твой комментарий ? Какая нафиг разница, кто она такая, если говорит по фактам ? "Меняет мнение" - да, это представь себе обычное дело в жизни человека. Раньше она могла поддерживать миграцию, а потом столкнулась с реальностью, и поменяла мнение, или что, она должна была оставаться при прежнем мнении даже после смены обстоятельств ?
А во-вторых, вообще не факт, что она поменяла своё мнение. При ней была высокая миграция, но разве это автоматически означает, что она была против миграции тогда ? Вполне возможно, что и тогда она была против, мы не знаем точно. Во взрослом мире принято находить баланс между мнениями и действиями, а безрассудная принципиальность - это просто детские понты. Вполне здраво, находясь на высокой должности, совершать действия, с которыми не согласен, и держать своё мнение при себе. Это для того, чтобы сохранить должность, статус, заработок. Дети со Спортса скажут про таких "Прогнулись" (ещё примеры - депутаты, Жириновский, Губерниев, Газзаев и др.), но их мнение не имеет ровно никакого значения, всем пофиг, а тем более этой экс-министру, она себя прекрасно чувствует и без одобрения и лайков ноунеймов, это как раз признак здравого человека ) Ещё кстати недавний пример - Инфантино, который по факту отстранил Россию, но говорит, что против отстранения - да, это здраво с его стороны, представьте.
Так что, итог. Усвойте наконец, что:
1) Переводить стрелки с информации на личность - это стыдно конечно
2) Менять свой мнение при смене обстоятельств - это адекватно и правильно
3) Держать своё мнение при себе, и действовать вопреки своему мнению (это называется словом "конъюнктурщик") - это тоже более чем адекватно и правильно в определенных обстоятельствах
Ответ Заяцволк
От этого комментария прямо веет нелепостью, но подобное часто встретить можно, поэтому не могу удержаться, чтобы не накатать простыню, так что усаживайтесь поудобнее ) Никогда не понимал, почему когда кто-то выдаёт информацию, интервью, то обращают внимание не на саму информацию, а на автора информации ) Такой перевод стрелок получается. О чём твой комментарий ? Какая нафиг разница, кто она такая, если говорит по фактам ? "Меняет мнение" - да, это представь себе обычное дело в жизни человека. Раньше она могла поддерживать миграцию, а потом столкнулась с реальностью, и поменяла мнение, или что, она должна была оставаться при прежнем мнении даже после смены обстоятельств ? А во-вторых, вообще не факт, что она поменяла своё мнение. При ней была высокая миграция, но разве это автоматически означает, что она была против миграции тогда ? Вполне возможно, что и тогда она была против, мы не знаем точно. Во взрослом мире принято находить баланс между мнениями и действиями, а безрассудная принципиальность - это просто детские понты. Вполне здраво, находясь на высокой должности, совершать действия, с которыми не согласен, и держать своё мнение при себе. Это для того, чтобы сохранить должность, статус, заработок. Дети со Спортса скажут про таких "Прогнулись" (ещё примеры - депутаты, Жириновский, Губерниев, Газзаев и др.), но их мнение не имеет ровно никакого значения, всем пофиг, а тем более этой экс-министру, она себя прекрасно чувствует и без одобрения и лайков ноунеймов, это как раз признак здравого человека ) Ещё кстати недавний пример - Инфантино, который по факту отстранил Россию, но говорит, что против отстранения - да, это здраво с его стороны, представьте. Так что, итог. Усвойте наконец, что: 1) Переводить стрелки с информации на личность - это стыдно конечно 2) Менять свой мнение при смене обстоятельств - это адекватно и правильно 3) Держать своё мнение при себе, и действовать вопреки своему мнению (это называется словом "конъюнктурщик") - это тоже более чем адекватно и правильно в определенных обстоятельствах
Такая простыня ... 🙈
Никогда не понимал? 😁 Ну видимо и не поймёшь никогда. Манипуляция информацией это одно из любимых "развоечений" современных элит.
"Я люблю всех детей" из уст Эпштейна и из уст воспитательницы в детском саду всё же звучат диаметрально противоположно, не та ли.
Это тебе для понимания того какой вес имеет слово из уст того или иного человека.
Суэлла и сама смугленькая.
То есть когда они коллонизировали страны многих из этих эмигрантов то это было во благо,а терерь когда они сами приехали в страну их колонизаторов это им не понравилось.
