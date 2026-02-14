«Люди увидели, как провалился мультикультурализм. Их называли расистами за правду, но культура и ресурсы страны были подорваны». Экс-глава МВД Великобритании Браверман о словах Рэтклиффа

Экс-глава МВД Великобритании поддержала слова Рэтклиффа про мигрантов.

Суэлла Браверман, член парламента Великобритании от правой партии Reform UK («Реформируем Соединенное Королевство»), прокомментировала слова Джима Рэтклиффа про мигрантов.

Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед » заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами . Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

Сегодня бизнесмен объяснил свое высказывание : «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».

«Люди будут спорить о формулировках, но Джим Рэтклифф прав. Многие районы Великобритании сейчас совершенно неузнаваемы по сравнению с тем, какими они были 50, 20 или даже 10 лет назад.

Мои родители приехали в Великобританию в 1960-х годах, движимые лишь любовью к нашей стране и всем тем возможностям, которые она им предоставляла. Они служили. Они интегрировались. Вот почему беспрецедентные масштабы массовой миграции сегодня так меня возмущают.

Британцы стали свидетелями того, как изменились их улицы, как провалился мультикультурализм и как было искажено их ощущение гордости и истории. Их называли расистами за то, что они говорили правду. Но при этом культура и ресурсы Великобритании были подорваны.

Проблема не в формулировках. Проблема в массовой миграции. Только Reform UK может это исправить», – написала бывший министр внутренних дел Великобритании.