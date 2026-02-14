«Люди увидели, как провалился мультикультурализм. Их называли расистами за правду, но культура и ресурсы страны были подорваны». Экс-глава МВД Великобритании Браверман о словах Рэтклиффа
Суэлла Браверман, член парламента Великобритании от правой партии Reform UK («Реформируем Соединенное Королевство»), прокомментировала слова Джима Рэтклиффа про мигрантов.
Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед» заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».
Сегодня бизнесмен объяснил свое высказывание: «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».
«Люди будут спорить о формулировках, но Джим Рэтклифф прав. Многие районы Великобритании сейчас совершенно неузнаваемы по сравнению с тем, какими они были 50, 20 или даже 10 лет назад.
Мои родители приехали в Великобританию в 1960-х годах, движимые лишь любовью к нашей стране и всем тем возможностям, которые она им предоставляла. Они служили. Они интегрировались. Вот почему беспрецедентные масштабы массовой миграции сегодня так меня возмущают.
Британцы стали свидетелями того, как изменились их улицы, как провалился мультикультурализм и как было искажено их ощущение гордости и истории. Их называли расистами за то, что они говорили правду. Но при этом культура и ресурсы Великобритании были подорваны.
Проблема не в формулировках. Проблема в массовой миграции. Только Reform UK может это исправить», – написала бывший министр внутренних дел Великобритании.
Никогда не понимал, почему когда кто-то выдаёт информацию, интервью, то обращают внимание не на саму информацию, а на автора информации ) Такой перевод стрелок получается. О чём твой комментарий ? Какая нафиг разница, кто она такая, если говорит по фактам ? "Меняет мнение" - да, это представь себе обычное дело в жизни человека. Раньше она могла поддерживать миграцию, а потом столкнулась с реальностью, и поменяла мнение, или что, она должна была оставаться при прежнем мнении даже после смены обстоятельств ?
А во-вторых, вообще не факт, что она поменяла своё мнение. При ней была высокая миграция, но разве это автоматически означает, что она была против миграции тогда ? Вполне возможно, что и тогда она была против, мы не знаем точно. Во взрослом мире принято находить баланс между мнениями и действиями, а безрассудная принципиальность - это просто детские понты. Вполне здраво, находясь на высокой должности, совершать действия, с которыми не согласен, и держать своё мнение при себе. Это для того, чтобы сохранить должность, статус, заработок. Дети со Спортса скажут про таких "Прогнулись" (ещё примеры - депутаты, Жириновский, Губерниев, Газзаев и др.), но их мнение не имеет ровно никакого значения, всем пофиг, а тем более этой экс-министру, она себя прекрасно чувствует и без одобрения и лайков ноунеймов, это как раз признак здравого человека ) Ещё кстати недавний пример - Инфантино, который по факту отстранил Россию, но говорит, что против отстранения - да, это здраво с его стороны, представьте.
Так что, итог. Усвойте наконец, что:
1) Переводить стрелки с информации на личность - это стыдно конечно
2) Менять свой мнение при смене обстоятельств - это адекватно и правильно
3) Держать своё мнение при себе, и действовать вопреки своему мнению (это называется словом "конъюнктурщик") - это тоже более чем адекватно и правильно в определенных обстоятельствах
Никогда не понимал? 😁 Ну видимо и не поймёшь никогда. Манипуляция информацией это одно из любимых "развоечений" современных элит.
"Я люблю всех детей" из уст Эпштейна и из уст воспитательницы в детском саду всё же звучат диаметрально противоположно, не та ли.
Это тебе для понимания того какой вес имеет слово из уст того или иного человека.