Гендиректор «Черноморца» о взрыве беспилотника на глазах у команды: «Ситуация нестандартная. Страшного ничего нет, мы привыкли, у нас регулярно что-то происходит»

В «Черноморце» прокомментировали взрыв беспилотника на глазах у команды.

Генеральный директор «Черноморца» Константин Гордиюк прокомментировал ситуацию со взрывом беспилотника на глазах у команды.

10 февраля новороссийская команда должна была отправиться в турецкую Анталью на третий сбор, но в течение всего дня и вечера продолжала действовать угроза беспилотной опасности, из-за которой в аэропорту Краснодара ввели ограничения.

– В Краснодаре на глазах у команды взорвался беспилотник. Было страшно?

– Ситуация, конечно, нестандартная. Страшного ничего нет, мы привыкли, у нас регулярно что-то происходит.

Опасения были только за то, что мы не сможем вылететь, что и произошло. Пришлось в экстренном порядке искать другие билеты, команда добиралась двумя составами: один из Минеральных Вод, другой из Сочи, – сказал Гордиюк.