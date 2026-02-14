«Барса» пожаловалась на судейство в Испании: недовольны ошибками, непоследовательностью решений и непрозрачностью ВАР. Клуб предложил создать кодекс с последствиями для арбитров

«Барселона» пожаловалась на судейство в Испании.

«Барселона » подала официальную жалобу на судейство.

В четверг каталонский клуб проиграл «Атлетико» со счетом 0:4 в полуфинале Кубка Испании. В этом матче гол Пау Кубарси был отменен после 6-минутного просмотра повтора.

«Футбольный клуб «Барселона» сообщает, что в эту субботу, 14 февраля, он направил официальное письмо в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), адресованное ее президенту, председателю технического комитета судей (CTA), главе ВАР и директору по правовым вопросам, в котором клуб выражает свою глубокая озабоченность по поводу неоднократного применения непоследовательных критериев. В документе клуб выделяет несколько ключевых моментов:

1. Отсутствие последовательности в дисциплинарных критериях.

Футбольный клуб «Барселона» осуждает существование непоследовательных решений в отношении идентичных ситуаций, особенно в случаях с дисциплинарными санкциями. Это несоответствие создает ощущение двойных стандартов, несовместимых с принципами справедливости, равенства и правовой определенности, которые должны регулировать соревнования.

2. Противоречивые критерии оценки игры рукой.

Клуб обращает внимание на непоследовательность в интерпретации правил игры рукой в штрафной площади, даже в матчах, которые обслуживаются одними и теми же судьями. Это отсутствие единообразия усиливает ощущение произвола и непредсказуемости в применении правил.

3. Накопление ошибок.

Помимо отдельных инцидентов, ФК «Барселона» указывает на повторяющуюся практику грубых судейских ошибок на протяжении всего сезона, многие из которых являются решающими и наносят ущерб клубу. Накопление таких ошибок напрямую влияет на честность соревнований и порождает растущее недоверие.

4. Применение и прозрачность ВАР.

Клуб выражает обоснованные сомнения по поводу использования и надлежащего применения технологии, особенно в отношении незначительных решений, которые не сопровождались убедительными техническими пояснениями. Он также осуждает отсутствие прозрачности в управлении аудиозаписями переговоров ВАР и их публикации.

5. Критерии для просмотра эпизодов на мониторе.

ФК «Барселона» ставит под сомнение отсутствие четких и последовательных критериев для приглашения судей к монитору, что способствует ощущению незащищенности и неравенства в принятии решений.

Клуб хотел бы пояснить, что данная инициатива не направлена на то, чтобы поставить под сомнение профессионализм судейского корпуса, а скорее на то, чтобы потребовать срочного пересмотра применяемых критериев, чтобы гарантировать:

– единообразие судейских решений;

– равное отношение к клубам;

– доверие и престиж соревнований.

Кроме того, ФК «Барселона» требует полной публикации всех аудиозаписей ВАР, независимо от того, проводился ли просмотр эпизода судьей в поле, в качестве важной меры прозрачности и повышения квалификации судей.

Наконец, клуб предлагает разработать специальный дисциплинарный кодекс или регламент для судей, который устанавливает публичные и прозрачные последствия в случае серьезных ошибок или халатности, с целью укрепления доверия к системе. Это предложение направлено не только на защиту собственных интересов клуба, но и на то, чтобы способствовать общему беспрепятственному проведению соревнований и принести пользу всем клубам, с целью предотвращения повторения подобных ситуаций и обеспечения четких, стабильных и справедливых условий для всех.

ФК «Барселона» требует, чтобы его запросы были проанализированы со всей серьезностью и были приняты конкретные меры для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем», – говорится в заявлении клуба.