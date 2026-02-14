«Барса» пожаловалась на судейство в Испании: недовольны ошибками, непоследовательностью решений и непрозрачностью ВАР. Клуб предложил создать кодекс с последствиями для арбитров
«Барселона» подала официальную жалобу на судейство.
В четверг каталонский клуб проиграл «Атлетико» со счетом 0:4 в полуфинале Кубка Испании. В этом матче гол Пау Кубарси был отменен после 6-минутного просмотра повтора.
«Футбольный клуб «Барселона» сообщает, что в эту субботу, 14 февраля, он направил официальное письмо в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), адресованное ее президенту, председателю технического комитета судей (CTA), главе ВАР и директору по правовым вопросам, в котором клуб выражает свою глубокая озабоченность по поводу неоднократного применения непоследовательных критериев. В документе клуб выделяет несколько ключевых моментов:
1. Отсутствие последовательности в дисциплинарных критериях.
Футбольный клуб «Барселона» осуждает существование непоследовательных решений в отношении идентичных ситуаций, особенно в случаях с дисциплинарными санкциями. Это несоответствие создает ощущение двойных стандартов, несовместимых с принципами справедливости, равенства и правовой определенности, которые должны регулировать соревнования.
2. Противоречивые критерии оценки игры рукой.
Клуб обращает внимание на непоследовательность в интерпретации правил игры рукой в штрафной площади, даже в матчах, которые обслуживаются одними и теми же судьями. Это отсутствие единообразия усиливает ощущение произвола и непредсказуемости в применении правил.
3. Накопление ошибок.
Помимо отдельных инцидентов, ФК «Барселона» указывает на повторяющуюся практику грубых судейских ошибок на протяжении всего сезона, многие из которых являются решающими и наносят ущерб клубу. Накопление таких ошибок напрямую влияет на честность соревнований и порождает растущее недоверие.
4. Применение и прозрачность ВАР.
Клуб выражает обоснованные сомнения по поводу использования и надлежащего применения технологии, особенно в отношении незначительных решений, которые не сопровождались убедительными техническими пояснениями. Он также осуждает отсутствие прозрачности в управлении аудиозаписями переговоров ВАР и их публикации.
5. Критерии для просмотра эпизодов на мониторе.
ФК «Барселона» ставит под сомнение отсутствие четких и последовательных критериев для приглашения судей к монитору, что способствует ощущению незащищенности и неравенства в принятии решений.
Клуб хотел бы пояснить, что данная инициатива не направлена на то, чтобы поставить под сомнение профессионализм судейского корпуса, а скорее на то, чтобы потребовать срочного пересмотра применяемых критериев, чтобы гарантировать:
– единообразие судейских решений;
– равное отношение к клубам;
– доверие и престиж соревнований.
Кроме того, ФК «Барселона» требует полной публикации всех аудиозаписей ВАР, независимо от того, проводился ли просмотр эпизода судьей в поле, в качестве важной меры прозрачности и повышения квалификации судей.
Наконец, клуб предлагает разработать специальный дисциплинарный кодекс или регламент для судей, который устанавливает публичные и прозрачные последствия в случае серьезных ошибок или халатности, с целью укрепления доверия к системе. Это предложение направлено не только на защиту собственных интересов клуба, но и на то, чтобы способствовать общему беспрепятственному проведению соревнований и принести пользу всем клубам, с целью предотвращения повторения подобных ситуаций и обеспечения четких, стабильных и справедливых условий для всех.
ФК «Барселона» требует, чтобы его запросы были проанализированы со всей серьезностью и были приняты конкретные меры для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем», – говорится в заявлении клуба.
Согласно дисциплинарного коммитета Ла Лиги - чесать нос гораздо опаснее, чем кидаться льдом в игроков соперника и Арбитра.
Тут если все судейские перлы вспомнить за последние 5 лет, Барселона может серию комиксов на эту тему выпустить.
Особенно мне понравился последний матч Барсы и Атлетико с эпизодом Бальде и Симеоне.
Буквально месяц назад удалили де Йонга за такой же подкат в опорную ногу, а Симеоне даже ЖК не показали.
Про волейбол игроков Реала в Классико я вообще молчу, тогда как Гарсии за отскок мяча от ноги в руку - это пенальти.
И, что самое главное, судьи в таких моментах даже смотрят ВАР - только вот конечное решение принимает человек.
Тогда смысл от всей этой системы?
Во-вторых, Симеоне за это показали желтую, тут ты врешь
В-третьих, очень забавно слушать нытье фанатов Барсы и Флика, особенно после его слов "Судьи – важная часть этой игры, без них мы не можем играть. Все совершают ошибки. Неправильно оказывать дополнительное давление на арбитров. Это не мой путь"
Флик также в прошлом году: В «БАРСЕЛОНЕ» МЫ НЕ ИЩЕМ ОПРАВДАНИЙ - ЭТО НЕ НАШ СТИЛЬ. МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЭТО ДРУГИМ.
РАБОТА СУДЕЙ СЛОЖНА, МЫ ДОЛЖНЫ ИХ УВАЖАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ.
И на днях сказал: СУДЕЙСТВО В ИСПАНИИ - ЭТО КАТАСТРОФА. ВСЁ ОЧЕНЬ ПЛОХО, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ ПЛОХО И ПРИСКОРБНО.