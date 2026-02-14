  • Спортс
  • «Барса» пожаловалась на судейство в Испании: недовольны ошибками, непоследовательностью решений и непрозрачностью ВАР. Клуб предложил создать кодекс с последствиями для арбитров
172

«Барселона» пожаловалась на судейство в Испании.

«Барселона» подала официальную жалобу на судейство.

В четверг каталонский клуб проиграл «Атлетико» со счетом 0:4 в полуфинале Кубка Испании. В этом матче гол Пау Кубарси был отменен после 6-минутного просмотра повтора. 

«Футбольный клуб «Барселона» сообщает, что в эту субботу, 14 февраля, он направил официальное письмо в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), адресованное ее президенту, председателю технического комитета судей (CTA), главе ВАР и директору по правовым вопросам, в котором клуб выражает свою глубокая озабоченность по поводу неоднократного применения непоследовательных критериев. В документе клуб выделяет несколько ключевых моментов:

1. Отсутствие последовательности в дисциплинарных критериях.

Футбольный клуб «Барселона» осуждает существование непоследовательных решений в отношении идентичных ситуаций, особенно в случаях с дисциплинарными санкциями. Это несоответствие создает ощущение двойных стандартов, несовместимых с принципами справедливости, равенства и правовой определенности, которые должны регулировать соревнования.

2. Противоречивые критерии оценки игры рукой.

Клуб обращает внимание на непоследовательность в интерпретации правил игры рукой в штрафной площади, даже в матчах, которые обслуживаются одними и теми же судьями. Это отсутствие единообразия усиливает ощущение произвола и непредсказуемости в применении правил.

3. Накопление ошибок.

Помимо отдельных инцидентов, ФК «Барселона» указывает на повторяющуюся практику грубых судейских ошибок на протяжении всего сезона, многие из которых являются решающими и наносят ущерб клубу. Накопление таких ошибок напрямую влияет на честность соревнований и порождает растущее недоверие.

4. Применение и прозрачность ВАР.

Клуб выражает обоснованные сомнения по поводу использования и надлежащего применения технологии, особенно в отношении незначительных решений, которые не сопровождались убедительными техническими пояснениями. Он также осуждает отсутствие прозрачности в управлении аудиозаписями переговоров ВАР и их публикации.

5. Критерии для просмотра эпизодов на мониторе.

ФК «Барселона» ставит под сомнение отсутствие четких и последовательных критериев для приглашения судей к монитору, что способствует ощущению незащищенности и неравенства в принятии решений.

Клуб хотел бы пояснить, что данная инициатива не направлена на то, чтобы поставить под сомнение профессионализм судейского корпуса, а скорее на то, чтобы потребовать срочного пересмотра применяемых критериев, чтобы гарантировать:

– единообразие судейских решений;

– равное отношение к клубам;

– доверие и престиж соревнований.

Кроме того, ФК «Барселона» требует полной публикации всех аудиозаписей ВАР, независимо от того, проводился ли просмотр эпизода судьей в поле, в качестве важной меры прозрачности и повышения квалификации судей.

Наконец, клуб предлагает разработать специальный дисциплинарный кодекс или регламент для судей, который устанавливает публичные и прозрачные последствия в случае серьезных ошибок или халатности, с целью укрепления доверия к системе. Это предложение направлено не только на защиту собственных интересов клуба, но и на то, чтобы способствовать общему беспрепятственному проведению соревнований и принести пользу всем клубам, с целью предотвращения повторения подобных ситуаций и обеспечения четких, стабильных и справедливых условий для всех.

ФК «Барселона» требует, чтобы его запросы были проанализированы со всей серьезностью и были приняты конкретные меры для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем», – говорится в заявлении клуба. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Барселоны»
172 комментария
При счете 0:4 судья сломал нам игру.
Ответ Denk
При счете 0:4 судья сломал нам игру.
И не дал пропустить 5-й ))
Ответ Denk
При счете 0:4 судья сломал нам игру.
Так двухматчевое противостояние же, не в курсе?
С ехать смехом, но практически по всем пунктам и правда неразбериха. Высматривает офсайд 7 минут. Это просто смешно! С руками я думаю вообще уже никто точно не может ответить, когда рука считается, а когда нет. Страдают абсолютно все команды, я думаю судьи тоже не в восторге от еженедельно меняющихся трактовок эпизодов в штрафной.
Ответ Alex Filippov_1116679085
С ехать смехом, но практически по всем пунктам и правда неразбериха. Высматривает офсайд 7 минут. Это просто смешно! С руками я думаю вообще уже никто точно не может ответить, когда рука считается, а когда нет. Страдают абсолютно все команды, я думаю судьи тоже не в восторге от еженедельно меняющихся трактовок эпизодов в штрафной.
После рисования бутсы 59 размера у Левандовски и его носочёса с 3мя матчами дисквалификации - тут вообще удивляться нечему. Недавно ещё пятку Кубарси рисовали 7 минут.
Согласно дисциплинарного коммитета Ла Лиги - чесать нос гораздо опаснее, чем кидаться льдом в игроков соперника и Арбитра.

Тут если все судейские перлы вспомнить за последние 5 лет, Барселона может серию комиксов на эту тему выпустить.
Ответ Ukus Suareza
После рисования бутсы 59 размера у Левандовски и его носочёса с 3мя матчами дисквалификации - тут вообще удивляться нечему. Недавно ещё пятку Кубарси рисовали 7 минут. Согласно дисциплинарного коммитета Ла Лиги - чесать нос гораздо опаснее, чем кидаться льдом в игроков соперника и Арбитра. Тут если все судейские перлы вспомнить за последние 5 лет, Барселона может серию комиксов на эту тему выпустить.
Комментарий скрыт
Всё по делу написано.
Особенно мне понравился последний матч Барсы и Атлетико с эпизодом Бальде и Симеоне.
Буквально месяц назад удалили де Йонга за такой же подкат в опорную ногу, а Симеоне даже ЖК не показали.
Про волейбол игроков Реала в Классико я вообще молчу, тогда как Гарсии за отскок мяча от ноги в руку - это пенальти.
И, что самое главное, судьи в таких моментах даже смотрят ВАР - только вот конечное решение принимает человек.
Тогда смысл от всей этой системы?
Ответ Ukus Suareza
Всё по делу написано. Особенно мне понравился последний матч Барсы и Атлетико с эпизодом Бальде и Симеоне. Буквально месяц назад удалили де Йонга за такой же подкат в опорную ногу, а Симеоне даже ЖК не показали. Про волейбол игроков Реала в Классико я вообще молчу, тогда как Гарсии за отскок мяча от ноги в руку - это пенальти. И, что самое главное, судьи в таких моментах даже смотрят ВАР - только вот конечное решение принимает человек. Тогда смысл от всей этой системы?
Потому что ВАР не заменяет судью, а помогает указать ему на то, что он возможно упустил.
Ответ Ukus Suareza
Всё по делу написано. Особенно мне понравился последний матч Барсы и Атлетико с эпизодом Бальде и Симеоне. Буквально месяц назад удалили де Йонга за такой же подкат в опорную ногу, а Симеоне даже ЖК не показали. Про волейбол игроков Реала в Классико я вообще молчу, тогда как Гарсии за отскок мяча от ноги в руку - это пенальти. И, что самое главное, судьи в таких моментах даже смотрят ВАР - только вот конечное решение принимает человек. Тогда смысл от всей этой системы?
Во-первых, это были абсолютно разные подкаты - де Йонг целенаправленно ударил в ногу Мбаппе, в отличие от Симеоне, у которого нога шла изначально в газон и попала в Бальде лишь по инерции, при этом у Джулиано не было такого намерения
Во-вторых, Симеоне за это показали желтую, тут ты врешь
В-третьих, очень забавно слушать нытье фанатов Барсы и Флика, особенно после его слов "Судьи – важная часть этой игры, без них мы не можем играть. Все совершают ошибки. Неправильно оказывать дополнительное давление на арбитров. Это не мой путь"
Флик год назад: Жалобы от «Реал Мадрид» на арбитров? Все совершают ошибки, судьи делают фантастическую работу, они находятся под огромным давлением, и несправедливо оказывать на них еще большее давление.
Ответ Zemanuha
Флик год назад: Жалобы от «Реал Мадрид» на арбитров? Все совершают ошибки, судьи делают фантастическую работу, они находятся под огромным давлением, и несправедливо оказывать на них еще большее давление.
Комментарий скрыт
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
А как насчет этого?
Флик также в прошлом году: В «БАРСЕЛОНЕ» МЫ НЕ ИЩЕМ ОПРАВДАНИЙ - ЭТО НЕ НАШ СТИЛЬ. МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЭТО ДРУГИМ.
РАБОТА СУДЕЙ СЛОЖНА, МЫ ДОЛЖНЫ ИХ УВАЖАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ.
И на днях сказал: СУДЕЙСТВО В ИСПАНИИ - ЭТО КАТАСТРОФА. ВСЁ ОЧЕНЬ ПЛОХО, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ ПЛОХО И ПРИСКОРБНО.
С Челси вспомнили матч?
Ответ Егор Евтеев
С Челси вспомнили матч?
Комментарий скрыт
Ответ Егор Евтеев
С Челси вспомнили матч?
Еще можно Бетис (кажется) вспомнить , как Альба об газон зацепился, пенку поставили, кодекс нет
Да не горит у нас, да не будем мы жаловаться
Негрейровцы в своём репертуаре)))
Сами говорили, что не жалуются на судей, и тут вот оно что. Зачем было бросаться словами? Позорники
Так недавно же Барсе нравилось судейство, защищали судей бедных от нападок Реала. Что-то случилось?
Ой, а что же случилось? Вложения в Негрейду перестали действовать? А почему когда Реал говорит о том же самом, это «нытье» и «воздействие на судей», а когда сепаров один раз нормально судили, а не облизывать, так все правильно они жалуются?
