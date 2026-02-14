Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»

Леонид Слуцкий: «Оземпик» – это чудесно, жаль, что его не открыли 20 лет назад.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» высказался о похудении при помощи специальных препаратов.

– Все замечают, что вы невероятно круто похудели, лучше выглядите и так далее. Рецепт успеха?

– «Оземпик», «Мунджаро», я не скрываю. Я не очень понимаю, когда люди говорят: «Естественная красота, естественное то, естественное се». Мой организм так устроен, что реакцией на стресс было заедание стресса. Каждый год было, что я набираю 10-15 кг, когда работаю тренером, потом еду в детокс-клинику, в отпуске худею на эти 10-12 кг, начинается сезон – опять набираю. Бесконечный цикл, ни к чему не [приводящий].

Сегодня есть препараты, которые просто подавляют твой уровень аппетита. Более того, акции датской компании, которая производит «Оземпик» и «Мунджаро», сейчас самые растущие на мировом рынке.

Никто же не говорит: «Я за естественную красоту, я не буду пользоваться телефоном. Я доорусь до друга в другом городе – он в Ставрополе сидит, я буду орать ему из Москвы».

Для меня это оптимальное решение. У меня много знакомых, друзей, которые тоже это делают. Хоть ты будешь сопротивляться, ты похудеешь все равно, если ты выполняешь все предписания врача, правильно подобранную дозировку. Поэтому для меня это прямо чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад, – сказал Слуцкий.

«Оземпик» и другие похожие препараты правда помогают похудеть? А что на счет здоровья?