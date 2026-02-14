  • Спортс
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»

Леонид Слуцкий: «Оземпик» – это чудесно, жаль, что его не открыли 20 лет назад.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» высказался о похудении при помощи специальных препаратов. 

– Все замечают, что вы невероятно круто похудели, лучше выглядите и так далее. Рецепт успеха?

– «Оземпик», «Мунджаро», я не скрываю. Я не очень понимаю, когда люди говорят: «Естественная красота, естественное то, естественное се». Мой организм так устроен, что реакцией на стресс было заедание стресса. Каждый год было, что я набираю 10-15 кг, когда работаю тренером, потом еду в детокс-клинику, в отпуске худею на эти 10-12 кг, начинается сезон – опять набираю. Бесконечный цикл, ни к чему не [приводящий].

Сегодня есть препараты, которые просто подавляют твой уровень аппетита. Более того, акции датской компании, которая производит «Оземпик» и «Мунджаро», сейчас самые растущие на мировом рынке.

Никто же не говорит: «Я за естественную красоту, я не буду пользоваться телефоном. Я доорусь до друга в другом городе – он в Ставрополе сидит, я буду орать ему из Москвы».

Для меня это оптимальное решение. У меня много знакомых, друзей, которые тоже это делают. Хоть ты будешь сопротивляться, ты похудеешь все равно, если ты выполняешь все предписания врача, правильно подобранную дозировку. Поэтому для меня это прямо чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад, – сказал Слуцкий.

«Оземпик» и другие похожие препараты правда помогают похудеть? А что на счет здоровья?

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ВидеоСпортс’’
Меня тут впечатляют алтернативноразвитые своими тейками что оземпик опасный, а вот когда человек ходит и хрипит на ходу от ожирения, и не может подняться по ступенькам это не опасно! Вот Уткин какой молодец, решил не травить себя этой химией!
Так его и надо таким очень полным людям принимать с высокими степенями ожирения, а не как алтернативноразвитые принимающие оземпик там где не надо и выглядящие после него как узники Бухенвальда, да и алтернативноразвитые комментаторы доставляют которые этого не понимают.
Слуцкий выглядит, как узник Бухенвальда?
Ох уж эти советчики в комментариях. Человек доходчиво объяснил, что это его единственный вариант похудеть (к 50 годам наверняка уже пробовал другие методы), и он знает про побочки и возможные осложнения лучше всех комментаторов, и согласен на такие риски.
Единственный вариант удерживать вес. Он пояснял что во время сезона заедает стресс и набирает 10-15 кг, потом в межсезонье сбрасывал в клинике. Но эти качели ему надоели и он перешел на Оземпик.
А не обжираться пробовал. Вес из воздуха не берется.
Скажите кто-нибудь ему, что финансовый консультант его обманывает. Производитель Оземпика- компания NovoNordisk. Ее акции на пике популярности Оземпика в 2024 году стоили 137$, а сейчас торгуются дешевле 50$. В последние 2 года это одна из наиболее упавших в цене, а не растущих, акций. Про последствия для здоровья пусть говорят врачи, я не специалист, но подозреваю, что принцип "халявы не бывает" работает и здесь.
Основной рынок - США, компания датская - Трамп, тарифы, Гренландия, а с компанией все в целом хорошо
Вроде появились более дешёвые аналоги препаратов Novo Nordisk, в том числе от аптек-изготовителей, продающих непатентованные версии семаглутида. Кроме того, компания Eli Lilly - представила препараты Mounjaro и Zepbound, которые продемонстрировали большую эффективность в снижении веса. Это главные причины падения стоимости акций, а не последствия приема. Возможно, результатов полноценных длительных исследований и не было пока.
«Я за естественную красоту, я не буду пользоваться телефоном. Я доорусь до друга в другом городе – он в Ставрополе сидит, я буду орать ему из Москвы».

офигеть аналогия, конечно)))
Так это же слуцкий. Все его мысли примерно такие же по убедительности)
кто этот старый китаец?
Нефутбольный человек)
Прекрасно понимаю о чем говорит Слуцкий, и ясно что в первую очередь речь о слабоволии в отношении еды.. Яи сам так же - начну себя ограничивать - скинешь десятку, может чуть больше - и потом «отпускаешь вожжи» и за пол-года набираешь обратно. Не то чтоб много ем, но активности в офисной работе сильно не хватает. Но колоть эти препараты стремно, почитав про некоторые кейсы с точки зрения побочных отдаленных эффектов. С другой стороны, лишний вес тоже потихоньку организм разрушает и может быть триггером всяких тяжелых заболеваний..Лене теперь жить проще как минимум.
Вопрос в том, чем ты заедаешь стресс? Пирожные или например индейка? Будешь индейкой заедать, так и вес будет на месте.
Мне кажется, само выражение «заедать стресс» - это такое легкое увиливание от «люблю вкусно поесть» или « еда - радость в жизни»)) индейку я люблю и могу есть как и курицу чуть ли не каждый день, но когда речь о стрессе или когда ты реально устал на работе появляется желание себя «наградить» - и тогда в ход идет что-то вкусное и не полезное. Но это разовые случаи, так вес особо не наберешь если в остальном будешь адекватно питаться. Главное, как бы не было банально - обеспечивать положительную разницу между потребляемыми и расходуемыми калориями и иметь адекватный метаболизм. Чем он медленнее - тем больше усилий надо прилагать и больше себя ограничивать чтоб не расплыться окончательно. В последнее время, если кому-то будет полезно, зашла система похудения на которой реально не испытываешь перегрузок и сильного псих дискомфорта от ограничений - ключевое - первые две -три недели употребляешь как можно больше жиров, можно белок, но углеводы минимизировать до несладких фруктов и овощей. При этом не ограничиваешь себя только сырым или вареным или пареным - хочешь жареную курицу? Нет вопросов, с овощами (кроме картошки) - пожалуйста. Суть в ом, что почти не страдаешь от голода. А через две-три недели начинаешь потихоньку вводить сложные углеводы и считать употребляемые калории. Вот ту над быть аккуратным.
"Более того, акции датской компании, которая производит «Оземпик» и «Мунджаро», сейчас самые растущие на мировом рынке."
Novo Nordisk потеряла значительную часть стоимости акций, ввиду сильной конкуренции со стороны Elly Lilly
Леня, зайди на биржу
Оземпик Слуцкого
Спорт прекрасно убирает вес, просто многие ленятся.
Убирает вес в основном коррекция питания, а не спорт. Если речь идёт о 20+ кг, как в случае Леонида, то и не "в основном", а просто коррекция питания, ибо даже 500ккал, которые теоретически он сожжёт за занятие спортом, наест за перекус между основными приемами пищи)
Каждый волен делать как считает нужным, лишь бы не во вред.
