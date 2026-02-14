Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»

Матвей Сафонов: нет времени расстраиваться после поражения.

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов высказался о поражении от «Ренна » в 22-м туре Лиги 1 (1:3).

Российский голкипер впервые пропустил три мяча за игру в составе парижской команды.

«После поражения нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок, запомнить полученный опыт и с холодной головой подготовиться к следующему матчу 🤞🏻.

На очереди «Монако». В понедельник в путь 🙏🏻», – написал Сафонов.