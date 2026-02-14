Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
Матвей Сафонов: нет времени расстраиваться после поражения.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о поражении от «Ренна» в 22-м туре Лиги 1 (1:3).
Российский голкипер впервые пропустил три мяча за игру в составе парижской команды.
«После поражения нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок, запомнить полученный опыт и с холодной головой подготовиться к следующему матчу 🤞🏻.
На очереди «Монако». В понедельник в путь 🙏🏻», – написал Сафонов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Головин сознательно удалился, чтобы вселенная не схлопнулась от двух россиян в старте
Это ЛЧ, помешать могут лишь тренерские задумки
Главное - выйти в основе
