Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»

Тренер «Монако» прокомментировал удаление Головина.

Главный тренер «Монако » Себастьян Поконьоли высказался об удалении Александра Головина в матче Лиги 1 против «Нанта » (3:1).

Российский хавбек получил получил две желтые карточки за споры с судьей за 10 секунд. Также в этой игре он сделал две результативные передачи.

«Я могу сказать только то, что мы сами усложнили себе задачу. Мы должны были провести игру так, чтобы контролировать ее ход в последние минуты.

У нас очень ограниченный состав, и нам также приходится следить за физическим состоянием некоторых игроков. Так что то, что мы доигрывали вдесятером, совершенно не соответствовало нашему плану на игру, и определенная степень ответственности лежит на мне, потому что Голо – опытный игрок, и нам нужно лучше справляться с такими ситуациями.

По ходу матча были приняты разочаровывающие решения, но в любом случае мы понемногу позволяли «Нанту» вернуться в игру. Во втором тайме мы сами создали себе трудности. Мы должны извлечь из этого урок, и мы ожидаем этого и от наших лидеров», – сказал Поконьоли.