«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»

Юрий Заварзин: Карседо ничего из себя не представляет, его уберут в конце сезона.

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин оценил перспективы Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера «Спартака».

– «Спартак» лучше не станет. Романов остался, но а Карседо выдающийся тренер, что ли?

Главную роль в «Спартаке » будет играть психология футболистов. Хорошо, если красно-белые окажутся в пятерке по итогам сезона. Уже в конце этого сезона Карседо уберут. «Спартак» мог бы оставить Романова и спокойно доиграть сезон. Карседо ничего из себя не представляет. Зачем тогда оставляли Романова?

– Есть ли шансы у «Спартака» спасти сезон, выиграв Кубок России?

– Этот турнир потерял свою значимость. Если раньше победа в Кубке России давала путевку в еврокубки, то сейчас этого нет. Иностранцам нужно рассказывать, какой это важный турнир. Команда может проиграть, но выиграть Кубок России , – сказал Заварзин.