  • «Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
36

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин оценил перспективы Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера «Спартака».

– «Спартак» лучше не станет. Романов остался, но а Карседо выдающийся тренер, что ли?

Главную роль в «Спартаке» будет играть психология футболистов. Хорошо, если красно-белые окажутся в пятерке по итогам сезона. Уже в конце этого сезона Карседо уберут. «Спартак» мог бы оставить Романова и спокойно доиграть сезон. Карседо ничего из себя не представляет. Зачем тогда оставляли Романова?

– Есть ли шансы у «Спартака» спасти сезон, выиграв Кубок России?

– Этот турнир потерял свою значимость. Если раньше победа в Кубке России давала путевку в еврокубки, то сейчас этого нет. Иностранцам нужно рассказывать, какой это важный турнир. Команда может проиграть, но выиграть Кубок России, – сказал Заварзин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Еще ни одного матча не было. Но уже похороны) обожаю
Ответ Kulagin_m
Еще ни одного матча не было. Но уже похороны) обожаю
Комментарий удален модератором
Ответ King_X
Комментарий удален модератором
Тебе-то какое дело до Спартака? Следи за своими "крысами".
Начали травить. Еще и одного официального матча не было.
Про кубок тоже ляпнул... не даёт еврокубки. А победа или призовые места в чемпионате сразу в основной этап ЛЧ же закидывают.
Какую травлю устроили тренеру, который не провел еще не одного официального матча!!!!! Был нейтрален по отношению к Карседо, но теперь стану его защитником. Просто, чисто по человечески, так нормальные люди себя не должны вести!
Заварзина бы куда-нибудь убрать, чтобы не видеть и не слышать его дурацкие интервью.
Ответ Добрый Мухомор
Заварзина бы куда-нибудь убрать, чтобы не видеть и не слышать его дурацкие интервью.
Он хайпует по полной уже не первый раз этот понос тут печатают.
Жду интервью с этим Нострадамусом, если тренер все же даст результат выше ожидаемого. Обычно такие предсказатели в итоге блеют, как бараны, хочется посмотреть.
поражает что у этого тухлого чудилы ещё кто-то берёт интервью, он ж ничего по существу не рассказывает, только декламирует свое эмоционально окрашенное восприятие
Слепой сказал: посмотрим. Помню как хоронили Спартак после ухода Бескова, когда пришёл Романцев. Мол, это кто? Время всё расставит по местам, а сейчас это просто бла-бла-бла.
Он какой то невменяемый….
Я вот не понимаю, местные ветераны топят за русского тренера, но стоит поставить русского тренера у всех разом проснется зависть из разряда "Почему он, а не я?". И загрузыт и русского. И так по кругу, пока со Спартака есть чего урвать.
