  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
116

Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»

Леонид Слуцкий: Генич – самый сильный из российских комментаторов.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал лучшего российского комментатора. 

«Из комментаторов все равно Генич лучший. При том, что я всегда любил комментировать с Ромой Гутцайтом, просто обожал. У нас прямо такой вайб сложился, мы на многих матчах работали, даже на таких больших, как «Барселона» – «Реал». Мне реально кайфово с Ромой, очень классно все это делать.

Но все равно – тем более Рома сейчас уже не комментирует, большой начальник на Okko – Генич все равно лучший. Так как мы с Дзюбой одинаково к комментаторам относимся, мы очень часто играем в игру: собираемся смотреть футбол и насчитываем фактические ошибки за пять минут – у кого больше. 

Ну, Геннадий Сергеевич Орлов – чемпион мира во все времена, это даже не обсуждается. Если у ближайшего [конкурента] пять фактических ошибок, то у Геннадия Сергеевича будет двадцать за этот же промежуток времени. Тут все, он вне конкуренции. 

Наименьшее количество фактических ошибок всегда совершает Костя Генич. Мы прямо, насколько это возможно, проводили такую аналитику, когда сидели, разбирали и все прочее. 

Когда какому-нибудь Шнякину говоришь: «Так, ты здесь вот это так, назвал, это так» – отвечает: «Ну, у нас комментаторские позиции под крышей...». Я говорю: «Что ты лепишь? Я что, не комментировал и не знаю? Все равно все комментаторы комментируют через монитор!» Ты не можешь смотреть туда, потому что у тебя на мониторе задержка. Тебе всегда говорят: «Не комментируй живьем, комментируй с монитора». Ты даже когда дома сидишь, все равно комментируешь с монитора. Поэтому вот эти отмазки гнилые не прокатывали. 

Поэтому Костя все равно из комментаторов самый сильный. Хотя сегодня очень много молодых комментаторов, я вот на Okko ходил работать. Тот же Лионель Абба, мы с ним работали. То есть появляется много реально прикольных ребят, поэтому я могу сейчас не весь спектр сказать», – сказал Слуцкий. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoЛеонид Слуцкий
logoШанхай Шэньхуа
logoпремьер-лига Россия
телевидение
logoвысшая лига Китай
logoАртем Дзюба
logoДмитрий Шнякин
logoКонстантин Генич
logoРоман Гутцайт
logoГеннадий Орлов
116 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Самовлюбленный напыщенный индюк, который любит себя в футболе, а не футбол в себе. Еще и мелкий лицемер - история с Бубновым то показала
Ответ Далер Гайнеев
Самовлюбленный напыщенный индюк, который любит себя в футболе, а не футбол в себе. Еще и мелкий лицемер - история с Бубновым то показала
что за история?
Ответ Добрый_Ээх
что за история?
После возвращения Бубнова на ютуб, вел с ним эфиры и махал гривой на все его рассуждения, а потом в интервью сказал что считает систему оценки Бубнова (ТТД) - отсталой и примитивной, типа того.
Потом еще так нелепо пытался со стариком помириться
Знатно Леонид Викторович Шнякина припечатал. Буквально отвозил мордой по газону.
Однако сейчас этот пупс опровержение, наверное, строчит.
О том, как вел репортажи по 23 видам спорта.
Ему в лицо говоришь "Вы - плохой комментатор", а он глаголит, что, мол, тренировался с атлетами мирового уровня и что всё знает о методиках и подготовке олимпиоников.
Повторяешь фразу о профнепригодности, а Дмитрий с выражением глаз собаки, сбегавшей за палкой и вернувшей ее хозяину, претенциозно заявляет, будто с русским языком у него полный порядок.
Уже теряешь нить беседы и в третий раз декларируешь об умениях и навыках этого бородача, на что он отвечает: "Давайте мы включим мой репортаж и послушаем".
Примерно на второй минуте телеповествования из динамиков звучат нелепый каламбур калибра "Классен первоклассен" и сплетня о том, как внучатый племянник физиотерапевта гостевой команды лайкнул новость о событиях на рынке мохнатого золота.
Немой укор парируется сентенцией о том, будто товарищ Митя - дока и работал с зубрами "Плюса". Занавес.
Ответ Ренат Ильясов
Знатно Леонид Викторович Шнякина припечатал. Буквально отвозил мордой по газону. Однако сейчас этот пупс опровержение, наверное, строчит. О том, как вел репортажи по 23 видам спорта. Ему в лицо говоришь "Вы - плохой комментатор", а он глаголит, что, мол, тренировался с атлетами мирового уровня и что всё знает о методиках и подготовке олимпиоников. Повторяешь фразу о профнепригодности, а Дмитрий с выражением глаз собаки, сбегавшей за палкой и вернувшей ее хозяину, претенциозно заявляет, будто с русским языком у него полный порядок. Уже теряешь нить беседы и в третий раз декларируешь об умениях и навыках этого бородача, на что он отвечает: "Давайте мы включим мой репортаж и послушаем". Примерно на второй минуте телеповествования из динамиков звучат нелепый каламбур калибра "Классен первоклассен" и сплетня о том, как внучатый племянник физиотерапевта гостевой команды лайкнул новость о событиях на рынке мохнатого золота. Немой укор парируется сентенцией о том, будто товарищ Митя - дока и работал с зубрами "Плюса". Занавес.
... Сейчас он Вас ,в своих трениках на разборку вызовет😀.
Ответ Ренат Ильясов
Знатно Леонид Викторович Шнякина припечатал. Буквально отвозил мордой по газону. Однако сейчас этот пупс опровержение, наверное, строчит. О том, как вел репортажи по 23 видам спорта. Ему в лицо говоришь "Вы - плохой комментатор", а он глаголит, что, мол, тренировался с атлетами мирового уровня и что всё знает о методиках и подготовке олимпиоников. Повторяешь фразу о профнепригодности, а Дмитрий с выражением глаз собаки, сбегавшей за палкой и вернувшей ее хозяину, претенциозно заявляет, будто с русским языком у него полный порядок. Уже теряешь нить беседы и в третий раз декларируешь об умениях и навыках этого бородача, на что он отвечает: "Давайте мы включим мой репортаж и послушаем". Примерно на второй минуте телеповествования из динамиков звучат нелепый каламбур калибра "Классен первоклассен" и сплетня о том, как внучатый племянник физиотерапевта гостевой команды лайкнул новость о событиях на рынке мохнатого золота. Немой укор парируется сентенцией о том, будто товарищ Митя - дока и работал с зубрами "Плюса". Занавес.
Это гениально)) настолько точно шнякина еще в комментах не описывали
Про собаку с палкой это вообще в голосину
Конечно фактических ошибок у Генича мало - ведь он большинство времени рассказывает какие-то отвлеченные истории, а не о футболе говорит.
Ответ ОЛЛС1911
Конечно фактических ошибок у Генича мало - ведь он большинство времени рассказывает какие-то отвлеченные истории, а не о футболе говорит.
Это не так
Ответ ОЛЛС1911
Конечно фактических ошибок у Генича мало - ведь он большинство времени рассказывает какие-то отвлеченные истории, а не о футболе говорит.
В последний месяц-два ещё много говорит о Простоквашино, Бременских музыкантах и про коллег - марафон Жичкина, сплетню про Моссаковского, интриги от Журавеля, причёску и бороду Шнякина и так далее
Профессионал, ага
Так и запишем: лучший среди худших.
Я поклонник АПЛ.
Мне всегда нравились Стогниенко и Розанов.
Смотреть под них Англию было великолепно.
Ответ Charles Leclerc 2026
Я поклонник АПЛ. Мне всегда нравились Стогниенко и Розанов. Смотреть под них Англию было великолепно.
У меня с АПЛ ассоциируется Елагин со времен трансляции её по Рен-ТВ. И музычка Kasabian Fire прям в тему всегда была в обзорах и перед матчем
Последнее время мой любимый комментатор интершум, никогда не ошибается.
Ответ Rojo Crio
Последнее время мой любимый комментатор интершум, никогда не ошибается.
)У него есть пара минусов. Но фактически всегда используется только один из них. Он либо опаздывает, либо торопится!
Ответ Rojo Crio
Последнее время мой любимый комментатор интершум, никогда не ошибается.
Использую его в матчах с Елагиным. Раньше он был крут
Не знаю уж насчёт комментаторов, а вот отправить Рубин в пердив это реально нужен талант….
Ответ Вася Вася
Не знаю уж насчёт комментаторов, а вот отправить Рубин в пердив это реально нужен талант….
а потом поехать в лигу уровня медиалиги и все тебя будут еще и восхвалять с лицами в стиле "молодец не побоялся"
Ответ Вася Вася
Не знаю уж насчёт комментаторов, а вот отправить Рубин в пердив это реально нужен талант….
Рубин, у которого в то время даже 11 человек едва набиралось в состав на матчи? Что удивительного в их вылете?
Геша хоть и коверкает фамилии футболистов и открыто топит за Зенит, даже сыпя песком комментирует нормально. А уж по сравнению с Геничем, Шнягиным и Черданцевым так можно сказать Хорошо.
Ответ Prokuror Prokurorov
Геша хоть и коверкает фамилии футболистов и открыто топит за Зенит, даже сыпя песком комментирует нормально. А уж по сравнению с Геничем, Шнягиным и Черданцевым так можно сказать Хорошо.
Орлов ужасный комментатор, просто профнепригодный! А после истории с подтасовкой звука и вовсе обесчестен
Ответ Prokuror Prokurorov
Геша хоть и коверкает фамилии футболистов и открыто топит за Зенит, даже сыпя песком комментирует нормально. А уж по сравнению с Геничем, Шнягиным и Черданцевым так можно сказать Хорошо.
Он не коверкает - он на самом деле не знает ни одного футболиста, если искомый футболист не играет за зенит
Главный тренер Курбан Курбанов (с)
Когда Орлову дали прокомментировать Зенит-Рубин, такой кайф словил. Пофиг, что он иногда путает фамилии, но человек знает кучу историю, готовится к играм, разговаривает с администраторами обеих команд, знает про каждого игрока что-то. А всякие Геничи, Шмякины - ну им же пофиг на команды, они ничего не рассказывают, кроме игры и то делают это так скучно, что хочется выключить звук
Ответ reddman
Когда Орлову дали прокомментировать Зенит-Рубин, такой кайф словил. Пофиг, что он иногда путает фамилии, но человек знает кучу историю, готовится к играм, разговаривает с администраторами обеих команд, знает про каждого игрока что-то. А всякие Геничи, Шмякины - ну им же пофиг на команды, они ничего не рассказывают, кроме игры и то делают это так скучно, что хочется выключить звук
Ты сел матч смотреть или интервью президента России 🇷🇺? 🤣😂🤦
Ответ reddman
Когда Орлову дали прокомментировать Зенит-Рубин, такой кайф словил. Пофиг, что он иногда путает фамилии, но человек знает кучу историю, готовится к играм, разговаривает с администраторами обеих команд, знает про каждого игрока что-то. А всякие Геничи, Шмякины - ну им же пофиг на команды, они ничего не рассказывают, кроме игры и то делают это так скучно, что хочется выключить звук
Ну Генич тебе зато может рассказать, что в кинотеатрах из новинок, иногда несколько раз за матч.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
46 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
55 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
сегодня, 22:22
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
сегодня, 22:11Фото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
сегодня, 22:10
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
29 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем