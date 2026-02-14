Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
Матеус Кунья: меня больше интересуют 15 очков, а не прическа болельщика.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья высказался о болельщике клуба, обещавшем не стричься, пока манкунианцы не выиграют 5 матчей подряд.
«Людей больше волнуют 5 побед из-за стрижки, чем из-за 15 очков. Меня больше интересуют 15 очков, меня совершенно не волнует его прическа.
Мы иногда говорим об этом, но это нас не очень мотивирует. Мы не считаем это крутым. Никто не хочет, чтобы мы одержали 5 побед, чем мы сами. Но мне кажется, это давление из-за его стрижки немного затмевает всю ту красоту, которая могла бы быть в этом сезоне, понимаете?» – сказал Кунья в интервью DAZN.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: DAZN
МЮ идет на серии 9 игр в АПЛ без поражений, а все говорят про лохматого барбоса.
Сколько маразма в мире да?! Какой-то парень привлекает внимания со всего мира своими патлами, переложив ответственность на футбольную команду.
Кунье не понять... Спросите лучше у Феллайни.
«Давление из-за стрижки…»
Как же чел пропиарился за счёт МЮ
