Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»

Роберто Мартинес: Роналду уйдет, когда поймет, что не может помочь команде.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос о том, как долго еще будет играть Криштиану Роналду .

«У нас есть статистика. Если бы вы собирались проанализировать как игрока, у которого ухудшается физическая форма, то увидели бы, что это не тот случай. Его физические данные свидетельствуют о том, что он может играть дальше и дальше.

Я думаю, вопрос скорее в том, когда он почувствует, что настало подходящее время. Я думаю, что он игрок, который очень критичен к себе. Когда он увидит, что не может помочь команде, он сам решит, когда закончить карьеру», – сказал Мартинес.