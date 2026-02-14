Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
Роберто Мартинес: Роналду уйдет, когда поймет, что не может помочь команде.
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос о том, как долго еще будет играть Криштиану Роналду.
«У нас есть статистика. Если бы вы собирались проанализировать как игрока, у которого ухудшается физическая форма, то увидели бы, что это не тот случай. Его физические данные свидетельствуют о том, что он может играть дальше и дальше.
Я думаю, вопрос скорее в том, когда он почувствует, что настало подходящее время. Я думаю, что он игрок, который очень критичен к себе. Когда он увидит, что не может помочь команде, он сам решит, когда закончить карьеру», – сказал Мартинес.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
Этот 🐪🇵🇹 будет барахтаться в составе,на чужих плечах,с душераздирающим крикам siuuuu
0+0 в плей-офф на 5 ЧМ. Открой глаза. Хотя его нанял Криш не для командных результатов
Одно дело одержимость работой, другое шизофазия