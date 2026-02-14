  • Спортс
  • Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
27

Роберто Мартинес: Роналду уйдет, когда поймет, что не может помочь команде.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос о том, как долго еще будет играть Криштиану Роналду.

«У нас есть статистика. Если бы вы собирались проанализировать как игрока, у которого ухудшается физическая форма, то увидели бы, что это не тот случай. Его физические данные свидетельствуют о том, что он может играть дальше и дальше.

Я думаю, вопрос  скорее в том, когда он почувствует, что настало подходящее время. Я думаю, что он игрок, который очень критичен к себе. Когда он увидит, что не может помочь команде, он сам решит, когда закончить карьеру», – сказал Мартинес.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
27 комментариев
пульс есть - будет выходить
Ответ Glukinho
пульс есть - будет выходить
Пульса не будет - будут выносить на поле
так он уже лет 5 не помогает!)
Ответ Сила в правде_1116772470
так он уже лет 5 не помогает!)
Так если бы пять лет. На самом деле после Евро-2016 никакого проку от него.
Ответ Мохнатый55
Так если бы пять лет. На самом деле после Евро-2016 никакого проку от него.
Комментарий скрыт
Пока в сборной 🇵🇹 есть такие игроки как: Рафа Леау,Бернарду Силва,Франсишку Консейсау,Жоау Невеш,Нуно Мендеш,Витинья,Бруну Фернандеш,Канселу,Рубен Невеш и т.д
Этот 🐪🇵🇹 будет барахтаться в составе,на чужих плечах,с душераздирающим крикам siuuuu
"У нас есть статистика"...
0+0 в плей-офф на 5 ЧМ. Открой глаза. Хотя его нанял Криш не для командных результатов
Давно пора повесить бутсы на гель
А что с футбольными навыками?.. 🤔.. Как-то на последнем ЧМ и ЧЕ они его подвели.. 🤣
* он может играть дальше и дальше* всплакнул Мартинес
Похоже, что сгорит на работе, без шуток.
Одно дело одержимость работой, другое шизофазия
он хочет дойти до 1000 голов, пусть даже они будут добыты и в чемпионате бензоколонки
Пока платят - будет играть
Рекомендуем