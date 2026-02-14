Тудор возглавил «Тоттенхэм» до конца сезона. Клуб идет 16-м в АПЛ

Игор Тудор возглавил «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» объявил о назначении Игора Тудора .

Хорватский специалист будет возглавлять команду до конца этого сезона. Ранее пост главного тренера «шпор» занимал Томас Франк.

Последним клубом Тудора был «Ювентус», в котором он работал с марта по октябрь 2025 года. Также он тренировал такие клубы, как «Лацио», «Марсель» и «Галатасарай».

«Тоттенхэм » занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 29 очков после 26 туров.