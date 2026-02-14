Тудор возглавил «Тоттенхэм» до конца сезона. Клуб идет 16-м в АПЛ
Игор Тудор возглавил «Тоттенхэм».
«Тоттенхэм» объявил о назначении Игора Тудора.
Хорватский специалист будет возглавлять команду до конца этого сезона. Ранее пост главного тренера «шпор» занимал Томас Франк.
Последним клубом Тудора был «Ювентус», в котором он работал с марта по октябрь 2025 года. Также он тренировал такие клубы, как «Лацио», «Марсель» и «Галатасарай».
«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков после 26 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Тоттенхэма»
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Состав у Тоттенхэма мощный по испонителям. Осталось руководителя им подобрать толкового