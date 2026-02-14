55

Тудор возглавил «Тоттенхэм» до конца сезона. Клуб идет 16-м в АПЛ

Игор Тудор возглавил «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» объявил о назначении Игора Тудора.

Хорватский специалист будет возглавлять команду до конца этого сезона. Ранее пост главного тренера «шпор» занимал Томас Франк. 

Последним клубом Тудора был «Ювентус», в котором он работал с марта по октябрь 2025 года. Также он тренировал такие клубы, как «Лацио», «Марсель» и «Галатасарай».

«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков после 26 туров.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Тоттенхэма»
Идиоты лучше бы Юрича назначили. Он как физрук мощнее
Ответ Дядя ТУРА
Идиоты лучше бы Юрича назначили. Он как физрук мощнее
Или Юрана
Ответ Дядя ТУРА
Идиоты лучше бы Юрича назначили. Он как физрук мощнее
Гроссмейстер Ташуев бы привел к чемпионству. Отвечаю
Тоттенхэм совершил огромную ошибку когда уволил Почеттино. Они почему-то себя посчитали тогда топ-клубом на основании того, что Почеттино удавалось играть в ЛЧ и считали, что любой тренер после него сможет тоже самое.
Ответ Charles Leclerc 2026
Тоттенхэм совершил огромную ошибку когда уволил Почеттино. Они почему-то себя посчитали тогда топ-клубом на основании того, что Почеттино удавалось играть в ЛЧ и считали, что любой тренер после него сможет тоже самое.
Фактически история Лички и Динамо, когда забрались наверх, были в шаге от небывалого для клуба Триумфа и просто слили тренера под предлогом "не может взять то, что лежит даром, хотя состав позволяет". Как выяснилось, все прыгнули выше возможного.
Ответ Charles Leclerc 2026
Тоттенхэм совершил огромную ошибку когда уволил Почеттино. Они почему-то себя посчитали тогда топ-клубом на основании того, что Почеттино удавалось играть в ЛЧ и считали, что любой тренер после него сможет тоже самое.
Да! После финала ЛЧ сделайте вы 2-3 хороших трансфера в добавок к Кейну, ещё не деградировавшему Алли, праймовым Эриксену и Сону, и у вас на условные лет 5 - однозначный ТОП-клуб, а дальше можно развиваться. Но нет же, жлоб Леви решил что само собой всё случится....
если выведет в Шип, нужно давать постоянный контракт, я считаю.
Болею за Тоттенхэм уже очень давно, даже если вылетим из АПЛ, чего надеюсь не случится, все равно буду поддерживать команду. Не важно кто у руля команды, важна команда в целом, а ее сейчас нет, к сожалению.
Ответ DreamWeaver Tottenham
Болею за Тоттенхэм уже очень давно, даже если вылетим из АПЛ, чего надеюсь не случится, все равно буду поддерживать команду. Не важно кто у руля команды, важна команда в целом, а ее сейчас нет, к сожалению.
Я болела Арсенала, но такому болеле Тоттенхэма невозможно не выказать респект. Красавчек
Состав у Тоттенхэма мощный по испонителям. Осталось руководителя им подобрать толкового
Ответ DreamWeaver Tottenham
Болею за Тоттенхэм уже очень давно, даже если вылетим из АПЛ, чего надеюсь не случится, все равно буду поддерживать команду. Не важно кто у руля команды, важна команда в целом, а ее сейчас нет, к сожалению.
Один с Саратова болела , другой наверно с Чебоксар 😂
Думал, что при постекоглу хуже не будет в АПЛ
Необычный выбор
Хоть не Юрич и на том спасибо!
Ответ Евгений Павлюченко
Хоть не Юрич и на том спасибо!
этот следом пойдет
Доведи начатое в прошлом сезоне до конца. Чемпионшип
В последних трёх клубах Юрич провалился, вариант сомнительный. Правда и Тудор не выглядит сильно перспективно....
Этого Тудора в Химках видел, деревянными приборами торговал. Не понимаю, за какие заслуги его по приличным клубам протаскивают?!
Рекомендуем