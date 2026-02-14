«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)

«Локомотив» хочет улучшить контракт Антона Митрюшкина.

Действующее соглашение 30-летнего вратаря с московским клубом рассчитано до 2027 года. При переходе в «Локо» зарплата игрока составляла 397 тысяч евро в год.

По информации Metaratings.ru, железнодорожники хотят улучить финансовые условия контракта с голкипером.

В текущем сезоне Мир РПЛ Митрюшкин провел 17 матчей и пропустил 21 гол. В начале февраля он стал капитаном команды.