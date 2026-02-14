«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
«Локомотив» хочет улучшить контракт Антона Митрюшкина.
«Локомотив» заинтересован в продлении контракта с Антоном Митрюшкиным.
Действующее соглашение 30-летнего вратаря с московским клубом рассчитано до 2027 года. При переходе в «Локо» зарплата игрока составляла 397 тысяч евро в год.
По информации Metaratings.ru, железнодорожники хотят улучить финансовые условия контракта с голкипером.
В текущем сезоне Мир РПЛ Митрюшкин провел 17 матчей и пропустил 21 гол. В начале февраля он стал капитаном команды.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
Капитан команды ### !
Верное решение 👍
