Леонид Слуцкий: «Витя Кравченко – талантливый журналист, но уж очень все черным цветом – не моя история. Из аналитиков нравится Лукомский. У Дорского есть глубина, но не всегда модель заходит»

Леонид Слуцкий поделился мнением о блогере Вите Кравченко.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа » Леонид Слуцкий поделился мыслями о блогерах и журналистах, выделив Витю Кравченко, Вадима Лукомского и Александра Дорского.

– Витя Кравченко... Для меня чересчур... Понимаю, что у нас проблем миллион, я сам тому живое свидетельство, и моя школа – прекрасное доказательство, когда Яровинский и Березуцкий говорили, что хуже быть не может, и нам рассказывают, что [есть еще] хуже.

Но по мне уж очень все черным цветом – не моя история. Талантливый журналист, но вообще не моя история. У него и нет другого.

И мне жалко всех этих тренеров, которых он показывает, как они по этим тройным бегают, через коридор пробегают – это все ужасно. Но у нас есть и много хорошего. Я сам позитивный человек, и не могу в таком негативе смотреть.

Из аналитиков нравится Вадим Лукомский.

– Александр Дорский.

– Манера. Например, если я буду слушать Дорского и Лукомского, и они будут нести одинаковую полезности информацию, то под Дорского я, скорее всего, усну, а Лукомского все-таки дослушаю. Это подача, а не суть.

У Дорского есть глубина, но не всегда модель заходит, – сказал Леонид Слуцкий в подкасте «За деньги».