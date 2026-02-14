Леонид Слуцкий: «Витя Кравченко – талантливый журналист, но уж очень все черным цветом – не моя история. Из аналитиков нравится Лукомский. У Дорского есть глубина, но не всегда модель заходит»
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мыслями о блогерах и журналистах, выделив Витю Кравченко, Вадима Лукомского и Александра Дорского.
– Витя Кравченко... Для меня чересчур... Понимаю, что у нас проблем миллион, я сам тому живое свидетельство, и моя школа – прекрасное доказательство, когда Яровинский и Березуцкий говорили, что хуже быть не может, и нам рассказывают, что [есть еще] хуже.
Но по мне уж очень все черным цветом – не моя история. Талантливый журналист, но вообще не моя история. У него и нет другого.
И мне жалко всех этих тренеров, которых он показывает, как они по этим тройным бегают, через коридор пробегают – это все ужасно. Но у нас есть и много хорошего. Я сам позитивный человек, и не могу в таком негативе смотреть.
Из аналитиков нравится Вадим Лукомский.
– Манера. Например, если я буду слушать Дорского и Лукомского, и они будут нести одинаковую полезности информацию, то под Дорского я, скорее всего, усну, а Лукомского все-таки дослушаю. Это подача, а не суть.
У Дорского есть глубина, но не всегда модель заходит, – сказал Леонид Слуцкий в подкасте «За деньги».
Что же до якобы скучноватой манеры изложения... да, вот в этом доля истины есть, хотя вот мне, наоборот, очень нравится его сдержанная, спокойная интеллигентность. Кстати говоря, она просто отлично синергизируется с цветастой экспрессивностью Порошина (товарища зело интересного, но до крайности специфического, you’ve been warned), в их совместном подкасте C&C, и с лукавой ироничностью Стаса Минина (вот здесь без предупреждений, мировой чувак), во время гостевых заходов последнего на новости по Италии и Испании.
Предчувствую минусы (сам вижу, как многим, оказывается, претит Вадим), но - "на том стою и не могу иначе".
Да что говорить, он был больше, чем просто футбольный журналист. Недаром его губернатором выбрали)
Как пример. Зачем надо было заострять внимание на действиях охранников вокзала в ролике с Туктамышевой? Они люди подневольные, сидят на зарплатах и у них есть определенные инструкции. Меры предосторожности на таких объектах, даже в маленьких городах, сейчас оправданы.
Потом, когда стало понятно, что это просто один и тот же тлен и безнадёга, которая просто меняет виды спорта и локации -- уже поднадоело смотреть