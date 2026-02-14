  • Спортс
  • Леонид Слуцкий: «Витя Кравченко – талантливый журналист, но уж очень все черным цветом – не моя история. Из аналитиков нравится Лукомский. У Дорского есть глубина, но не всегда модель заходит»
Леонид Слуцкий: «Витя Кравченко – талантливый журналист, но уж очень все черным цветом – не моя история. Из аналитиков нравится Лукомский. У Дорского есть глубина, но не всегда модель заходит»

Леонид Слуцкий поделился мнением о блогере Вите Кравченко.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мыслями о блогерах и журналистах, выделив Витю Кравченко, Вадима Лукомского и Александра Дорского.

– Витя Кравченко... Для меня чересчур... Понимаю, что у нас проблем миллион, я сам тому живое свидетельство, и моя школа – прекрасное доказательство, когда Яровинский и Березуцкий говорили, что хуже быть не может, и нам рассказывают, что [есть еще] хуже.

Но по мне уж очень все черным цветом – не моя история. Талантливый журналист, но вообще не моя история. У него и нет другого.

И мне жалко всех этих тренеров, которых он показывает, как они по этим тройным бегают, через коридор пробегают – это все ужасно. Но у нас есть и много хорошего. Я сам позитивный человек, и не могу в таком негативе смотреть.

Из аналитиков нравится Вадим Лукомский.

Александр Дорский.

– Манера. Например, если я буду слушать Дорского и Лукомского, и они будут нести одинаковую полезности информацию, то под Дорского я, скорее всего, усну, а Лукомского все-таки дослушаю. Это подача, а не суть.

У Дорского есть глубина, но не всегда модель заходит, – сказал Леонид Слуцкий в подкасте «За деньги».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ВидеоСпортс
Прав Слуцкий.После видосов Кравченко только в петлю лезть.Проблемы нужно освещать, конечно, но у него весь контент депрессивный и однобокий.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Прав Слуцкий.После видосов Кравченко только в петлю лезть.Проблемы нужно освещать, конечно, но у него весь контент депрессивный и однобокий.
Комментарий удален модератором
Ответ pikachy88888888
Комментарий удален модератором
Вот это параша у вас в голове
Хз, как по мне Лукомского вообще слушать невозможно. Уже столько лет вещает, а до сих пор не научился мысли словами излагать, постоянно запинается будто каждый раз как в первый раз.
Ответ Евгений Сидоров
Хз, как по мне Лукомского вообще слушать невозможно. Уже столько лет вещает, а до сих пор не научился мысли словами излагать, постоянно запинается будто каждый раз как в первый раз.
💯 + ноль интонаций. Как по мне, хуже для разговорного жанра быть не может
Ответ Евгений Сидоров
Хз, как по мне Лукомского вообще слушать невозможно. Уже столько лет вещает, а до сих пор не научился мысли словами излагать, постоянно запинается будто каждый раз как в первый раз.
Вот уж с чем, с чем, но с внятностью изложения мыслей у Лукомского никогда проблем не было. Наоборот, я бы сказал, что он эталонно умеет выстроить тезис и подкрепить его. А то, что для некоторых (дядей первобытных быков) это выглядит, дескать, "умничанием" и "пацаны в комментах это даже интереснее излагают" - это, извините, проблемы неумения усваивать развернутое изложение, издержки вечной сегодняшней погоне за краткостью (часто неуместной). Но точно не проблемы Вадима.

Что же до якобы скучноватой манеры изложения... да, вот в этом доля истины есть, хотя вот мне, наоборот, очень нравится его сдержанная, спокойная интеллигентность. Кстати говоря, она просто отлично синергизируется с цветастой экспрессивностью Порошина (товарища зело интересного, но до крайности специфического, you’ve been warned), в их совместном подкасте C&C, и с лукавой ироничностью Стаса Минина (вот здесь без предупреждений, мировой чувак), во время гостевых заходов последнего на новости по Италии и Испании.

Предчувствую минусы (сам вижу, как многим, оказывается, претит Вадим), но - "на том стою и не могу иначе".
Лукумский мнит себя Достоевским от футбола , а на деле получается денискины рассказы
Ответ Антон Кузнецов
Лукумский мнит себя Достоевским от футбола , а на деле получается денискины рассказы
Ахахах реально я себя на той же мысли ловлю. Столько умничает, а по факту пацаны в комментариях тоже самое только простыми словами пишут и то намного даже интереснее
Ответ Антон Кузнецов
Лукумский мнит себя Достоевским от футбола , а на деле получается денискины рассказы
Комментарий удален модератором
После выпуска Кравченко о нищенствующей спортшколе в Твери ,где училась Дарья Клишина ,были собраны 2,5 млн рублей на помощь (хотя собирали изначально на спортивные колодки за 120 тр ,которые для легкоатлетов были только заветной мечтой) . Можете просто не замечать и жить в розовых очках как у Хаксли , отвергая явное ,а можно попытаться такими репортажами поднять проблему (которую никто в упор не хочет замечать ) ,и как-то помочь .Очень надеюсь ,что таких выпусков будет как можно больше. Надеюсь ,что когда-то Витя приедет в город олимпийских чемпионов - Шахты.
Ответ atonce
После выпуска Кравченко о нищенствующей спортшколе в Твери ,где училась Дарья Клишина ,были собраны 2,5 млн рублей на помощь (хотя собирали изначально на спортивные колодки за 120 тр ,которые для легкоатлетов были только заветной мечтой) . Можете просто не замечать и жить в розовых очках как у Хаксли , отвергая явное ,а можно попытаться такими репортажами поднять проблему (которую никто в упор не хочет замечать ) ,и как-то помочь .Очень надеюсь ,что таких выпусков будет как можно больше. Надеюсь ,что когда-то Витя приедет в город олимпийских чемпионов - Шахты.
И очень важно, что б эти деньги не «осваивались» в карманы. У нас часто критикуют чинушь, но порой и обычные люди готовы распихивать по карманам не хуже.
Ответ atonce
После выпуска Кравченко о нищенствующей спортшколе в Твери ,где училась Дарья Клишина ,были собраны 2,5 млн рублей на помощь (хотя собирали изначально на спортивные колодки за 120 тр ,которые для легкоатлетов были только заветной мечтой) . Можете просто не замечать и жить в розовых очках как у Хаксли , отвергая явное ,а можно попытаться такими репортажами поднять проблему (которую никто в упор не хочет замечать ) ,и как-то помочь .Очень надеюсь ,что таких выпусков будет как можно больше. Надеюсь ,что когда-то Витя приедет в город олимпийских чемпионов - Шахты.
Вы, имеете какое-то отношение к городу Шахты?
Лукомского и Дорского очень даже можно читать, но слушать... Нет уж, увольте) скучновато звучат и риторика мертвенная. Есть эталон - Уткин. Он как напишет, как заговорит, так заслушаться можно было. Таких единицы, он буквально гений в своем деле был и даже когда забил на матчасть, всё равно был на голову лучше подавляющего большинства футбольных журналистов

Да что говорить, он был больше, чем просто футбольный журналист. Недаром его губернатором выбрали)
Ответ zer
Лукомского и Дорского очень даже можно читать, но слушать... Нет уж, увольте) скучновато звучат и риторика мертвенная. Есть эталон - Уткин. Он как напишет, как заговорит, так заслушаться можно было. Таких единицы, он буквально гений в своем деле был и даже когда забил на матчасть, всё равно был на голову лучше подавляющего большинства футбольных журналистов Да что говорить, он был больше, чем просто футбольный журналист. Недаром его губернатором выбрали)
Их и читать точно так же скучно до безобразия.
Ответ zer
Лукомского и Дорского очень даже можно читать, но слушать... Нет уж, увольте) скучновато звучат и риторика мертвенная. Есть эталон - Уткин. Он как напишет, как заговорит, так заслушаться можно было. Таких единицы, он буквально гений в своем деле был и даже когда забил на матчасть, всё равно был на голову лучше подавляющего большинства футбольных журналистов Да что говорить, он был больше, чем просто футбольный журналист. Недаром его губернатором выбрали)
Вот если бы только говорил не о футболе, о чем-нибудь другом. Так как за все годы рассказывания о футболе, разбираться в нем Василий так и не начал.
Кравченко делает хорошее дело. Кроме него пожалуй больше никто эту безнадегу со спортом не освещает. Но! В своих роликах он временами увлекается конечно нагнетанием негатива, это есть и очень расстраивает.
Как пример. Зачем надо было заострять внимание на действиях охранников вокзала в ролике с Туктамышевой? Они люди подневольные, сидят на зарплатах и у них есть определенные инструкции. Меры предосторожности на таких объектах, даже в маленьких городах, сейчас оправданы.
Ответ Alexlx
Кравченко делает хорошее дело. Кроме него пожалуй больше никто эту безнадегу со спортом не освещает. Но! В своих роликах он временами увлекается конечно нагнетанием негатива, это есть и очень расстраивает. Как пример. Зачем надо было заострять внимание на действиях охранников вокзала в ролике с Туктамышевой? Они люди подневольные, сидят на зарплатах и у них есть определенные инструкции. Меры предосторожности на таких объектах, даже в маленьких городах, сейчас оправданы.
Комментарий скрыт
Ответ mitch
Комментарий скрыт
Система, в которой чиновником или тем от кого зависит жизнь людей, может стать только маленький и ничтожный человек.
Дорской разве реальный человек? не ИИ?
Первые ролики Кравченко прям резонировали сильно, было интересно смотреть.
Потом, когда стало понятно, что это просто один и тот же тлен и безнадёга, которая просто меняет виды спорта и локации -- уже поднадоело смотреть
Так как раз ролики Кравченко это реальность Спортивной Державы, это не красивые буклеты с картиночками, которые губернаторы показывают в Кремле, а та самая реальность. Ролик про Томск достаточно посмотреть, чтоб все понятно стало.
Кравченко клевещет что ли? Да даже если останется последняя такая школа на всю Россию, то надо чтобы он туда поехал и сделал репортаж
