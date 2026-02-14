Куртуа об игроках «Реала», с которыми он жил бы в апокалипсис: «Выбрал бы Карвахаля для выживания и работы, а Винисиуса и Мбаппе – для смеха и веселья»

Тибо Куртуа рассказал, с кем из партнеров по «Реалу» выживал бы в апокалипсис.

Вратарь «Реала » Тибо Куртуа ответил на вопрос о том, кого из партнеров он бы выбрал, чтобы пережить апокалипсис.

«Это очень хороший вопрос, потому что есть два фактора: первый – выживание и работа, а второй – веселье.

Я думаю, Карва был бы хорошим партнером, а для смеха я бы, наверное, выбрал Вини , Килиана . Для веселья, чтобы хорошо провести время до конца света»,