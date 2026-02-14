Куртуа об игроках «Реала», с которыми он жил бы в апокалипсис: «Выбрал бы Карвахаля для выживания и работы, а Винисиуса и Мбаппе – для смеха и веселья»
Тибо Куртуа рассказал, с кем из партнеров по «Реалу» выживал бы в апокалипсис.
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа ответил на вопрос о том, кого из партнеров он бы выбрал, чтобы пережить апокалипсис.
«Это очень хороший вопрос, потому что есть два фактора: первый – выживание и работа, а второй – веселье.
Я думаю, Карва был бы хорошим партнером, а для смеха я бы, наверное, выбрал Вини, Килиана. Для веселья, чтобы хорошо провести время до конца света»,
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Белый господин выбрал двух темненьких в качестве шутов
Для боёв мандинго
Выбрал тех, кто оформлял хет-трики в ворота Барсы… на Камп Ноу 😁
Да ладно. Вини и Мбаппе вспомнили б корни и тебя съели 😁
Они бы поехали на могилу королевы Виктории в Лондон, ежели бы вспомнили про Корни
Для работы Винисиус и Мбаппе сгодятся лучше, чем Карвахаль, если вы понимаете о чём я.
100% что так , и конечно поняли о чем ты)
Только будут ныть, что солнце ещё высоко, что обед был не тот, что заказывали и так далее, а в остальное время сидеть в соцсетях. Те ещё работники.
Куртуа выбрал тех двоих зная что они были потомками с плантаций с фазенд, для личного пользования и для поднятия настроения себе.
Белые для работы, черные для веселья )
понятно же что европеец хотел бы просто унижать двух заложников 😁
«Ты по-моему перепутал»
Мостовой: в апокалипсисе асе давно придумано!
Куртуа выбрал Вини для веселья, исходя из его игры в этом сезоне?
То есть в разведку из всей команды пошёл бы только с Карвахалем.
