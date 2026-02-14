Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»

Мануэль Нойер: идеальный сэйв должен быть эффективным, а не зрелищным.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер описал идеальный сэйв.

– Что для вас является идеальным сэйвом?

– Он не обязательно должен быть зрелищным, он просто должен быть эффективным. Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фотографий. Лучше поймать мяч и сохранить владение мячом, чем отпустить мяч на угловой. Тогда вы можете пропустить гол, и сэйв окажется напрасным.

Самое важное – это эффективность, – сказал Нойер.