Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
Мануэль Нойер: идеальный сэйв должен быть эффективным, а не зрелищным.
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер описал идеальный сэйв.
– Что для вас является идеальным сэйвом?
– Он не обязательно должен быть зрелищным, он просто должен быть эффективным. Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фотографий. Лучше поймать мяч и сохранить владение мячом, чем отпустить мяч на угловой. Тогда вы можете пропустить гол, и сэйв окажется напрасным.
Самое важное – это эффективность, – сказал Нойер.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
Как говорил Маслаченко- «прыжок для Пионерской правды»
Праймовый Нойер совершал самые красивые сейвы: против Бензема на ЧМ, против Роналду, против Уолкотта
По сути описал Акинфеева, театральщиной не занимается, если можно взять мяч, то просто сделает лишний шаг и возьмет, если нужен прыжок чтобы достать, то сделает прыжок. Ничего лишнего. Но как же смотрится ништяково, когда все это сбалансировано, прыжок красивый и эффективный.
