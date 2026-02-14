  • Спортс
2

«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»

Кике Флорес: футболисты в «Реале» находятся под защитой.

Бывший главный тренер клубов Ла Лиги Кике Флорес заявил, что футболисты в «Реале» находятся под защитой на фоне увольнения главного тренера Хаби Алонсо.

– Игроки принимают решения в раздевалке «Реала»?

– Это факт. Игроки «Реала» находятся под очень хорошей защитой. Клуб всегда очень оберегал своих футболистов.

– Как это усложняет работу тренера?

– Очень сильно [усложняет], начиная с момента, когда вы пытаетесь понять психологию игрока и достичь его пиковой формы.

Затем вы сталкиваетесь с чем-то непонятным, и вам никак не удается докопаться до сути. Скажем так: ответственные лица встали на сторону игроков.

Думаю, здесь играет важную роль реакция болельщиков на «Бернабеу».

Мне понравилось, что они проявили хладнокровие, эмоции и заняли твердую позицию, заявив, что не всегда все зависит от тренеров – и теперь мы будем оказывать давление на игроков.

Мне это понравилось, потому что это означает, что на стадионе все еще есть страсть, – сказал Кике Флорес.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Давление на игроках, а увольнять будут тренеров. Хотя по сути, убрать одного вини, поставить налево мбаппе, а в центр Гарсию у которого есть все навыки Бензема и как будто команда задышит на своих позициях при хорошем тренере(которого уволили недавно). Потому что пока Вини в открытую плакать не начал, все спокойно играли и побеждали. Как в свое время продали Игуаина и сразу лч выиграли.
Рекомендуем