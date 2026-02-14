  • Спортс
  • Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
Жереми Бога вспомнил о нападении болельщиков «Ниццы».

Жереми Бога высказался о переходе в «Ювентус» после нападения болельщиков «Ниццы».

Напомним, 1 декабря стало известно, что фанаты «Ниццы» напали на игроков после 6-го поражения подряд. Болельщики побили и оплевали Бога и Терема Моффи и заявили в соцсетях, что оба больше не будут играть за клуб. Бога с тех пор не играл за французский клуб. 1 февраля он перешел в туринскую команду на правах аренды.

«Я каждое утро благодарю судьбу за то, что нахожусь здесь, после того, что произошло в Ницце. Я никому не звонил перед подписанием контракта, потому что хотел, чтобы все прошло гладко. Затем я позвонил своему отцу и жене. Мой отец был счастлив и горд и сказал мне: «Теперь, когда ты здесь, ты должен остаться и доказать, чего ты стоишь».

Как вы видели, [в «Ницце»] многое происходило с фанатами. Это было трудное время для меня и моей семьи – я пока не могу вдаваться в подробности, но я два месяца сидел дома с тренером и женой. Это было тяжело, но я рад, что все закончилось.

За первую неделю я сбросил несколько килограммов, потому что мало ел, и моя семья немного волновалась. Это было трудное время, о котором трудно забыть, я хочу двигаться дальше.

«Ювентус» меня спас в каком-то смысле? Да, они спасли меня, для меня это было как благословение. У меня не было команды два месяца, и теперь я в «Ювентусе». Для меня это мечта, я должен доказывать на каждой тренировке и в каждом матче, насколько мне повезло», – сказал Бога в интервью DAZN.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Foot Mercato
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спортс, показываю в последний раз :
МНЕНИЕ Бога о нападении фанатов «Ниццы»...
Нападать на Бога не по христиански
Ответ Дядя ТУРА
Нападать на Бога не по христиански
Смотря, на какого Бога...
Ответ Дядя ТУРА
Нападать на Бога не по христиански
Так в Ницце много нехристиан
Бог какой-то ненастоящий.Всего лишь похудел за неделю, а мог бы мир сотворить.
Ювентус спас Бога
Фанаты Ниццы настолько суровые что не боятся даже Бога
