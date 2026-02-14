Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»

Жереми Бога вспомнил о нападении болельщиков «Ниццы».

Жереми Бога высказался о переходе в «Ювентус » после нападения болельщиков «Ниццы».

Напомним, 1 декабря стало известно, что фанаты «Ниццы» напали на игроков после 6-го поражения подряд. Болельщики побили и оплевали Бога и Терема Моффи и заявили в соцсетях, что оба больше не будут играть за клуб. Бога с тех пор не играл за французский клуб. 1 февраля он перешел в туринскую команду на правах аренды.

«Я каждое утро благодарю судьбу за то, что нахожусь здесь, после того, что произошло в Ницце. Я никому не звонил перед подписанием контракта, потому что хотел, чтобы все прошло гладко. Затем я позвонил своему отцу и жене. Мой отец был счастлив и горд и сказал мне: «Теперь, когда ты здесь, ты должен остаться и доказать, чего ты стоишь».

Как вы видели, [в «Ницце»] многое происходило с фанатами. Это было трудное время для меня и моей семьи – я пока не могу вдаваться в подробности, но я два месяца сидел дома с тренером и женой. Это было тяжело, но я рад, что все закончилось.

За первую неделю я сбросил несколько килограммов, потому что мало ел, и моя семья немного волновалась. Это было трудное время, о котором трудно забыть, я хочу двигаться дальше.

«Ювентус» меня спас в каком-то смысле? Да, они спасли меня, для меня это было как благословение. У меня не было команды два месяца, и теперь я в «Ювентусе». Для меня это мечта, я должен доказывать на каждой тренировке и в каждом матче, насколько мне повезло», – сказал Бога в интервью DAZN.