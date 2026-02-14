«Мы защищаем «Барсу» – слоган Лапорты на выборах президента. Цель кампании – донести, что никто лучше него не защитит клуб

«Мы защищаем «Барсу» – слоган Жоана Лапорты.

Жоан Лапорта определился со своим слоганом в преддверии выборов президента «Барселоны».

Лозунг функционера звучит таким образом: «Мы защищаем «Барсу».

Цель кампании – донести, что никто не будет защищать интересы «Барселоны» лучше, чем руководящая команда во главе с Лапортой.

Выборы состоятся 15 марта, а с 1 июля победители займут свои должности в «Барселоне». До этого момента президентом клуба будет вице-президент Рафа Юсте.

Лапорта – не президент «Барсы». Временно ради выборов