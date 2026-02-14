  • Спортс
  «Мы защищаем «Барсу» – слоган Лапорты на выборах президента. Цель кампании – донести, что никто лучше него не защитит клуб
19

«Мы защищаем «Барсу» – слоган Жоана Лапорты.

Жоан Лапорта определился со своим слоганом в преддверии выборов президента «Барселоны».

Лозунг функционера звучит таким образом: «Мы защищаем «Барсу».

Цель кампании – донести, что никто не будет защищать интересы «Барселоны» лучше, чем руководящая команда во главе с Лапортой.

Выборы состоятся 15 марта, а с 1 июля победители займут свои должности в «Барселоне». До этого момента президентом клуба будет вице-президент Рафа Юсте.

Лапорта – не президент «Барсы». Временно ради выборов

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
Все свои внутренние финансовые проблемы , приведшее к исчезновению огромных сумм денег, прикрывают угрозой внешнего врага((((((((((....Нет, это ничего нам не напоминает.
Ответ &_Bishep_&
Все свои внутренние финансовые проблемы , приведшее к исчезновению огромных сумм денег, прикрывают угрозой внешнего врага((((((((((....Нет, это ничего нам не напоминает.
Сначала нужно сплотиться вокруг Лапорты, провести социологическую демадридизацию, немного потерпеть, а потом все станет прекрасно.
Ответ &_Bishep_&
Все свои внутренние финансовые проблемы , приведшее к исчезновению огромных сумм денег, прикрывают угрозой внешнего врага((((((((((....Нет, это ничего нам не напоминает.
Комментарий скрыт
Трамп бери под опеку Барсу. а то ее Китай и РФ захватят..
А мы дырявим Барсу (Челси и Атлетико)
Ответ alexander2260678
А мы дырявим Барсу (Челси и Атлетико)
челси еле в по вышел, а в апл борется просто за попадание в зону лч, дырявильщики.
Ответ BurBon
челси еле в по вышел, а в апл борется просто за попадание в зону лч, дырявильщики.
«Еле в по» все же вышли Буде-Глимт и Бенфика, а Челси «еле вышел» в 1/4, набрав столько же очков, сколько и Барселона.
Мэйк Барса !!!!
Грейт эгейн !!!!
Лапорту на свалку истории!
Подготовка к спецоперации
