Нигматуллин о разнице в 28 лет с женой: «Устал, когда меня называли то «Руслан Лепс», то «Руслан Дибров». Хочется верить, что у нас история любви. У нас одинаковые вкусы, в музыке, еде, философии»
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мыслями касательно разницы в возрасте в 28 лет с женой.
В ноябре 51-летний экс-футболист женился во второй раз – на 23-летней модели Эвелине.
«Я никогда не думал, что, имея разницу в возрасте 28 лет, можно говорить на одном языке. Это же пропасть. Она родилась в 2002 году. Я выступал на чемпионате мира, мне было 27 лет, это большая разница.
К моему большому удивлению, у нас одинаковые вкусы в музыке, еде, мировоззрении, в какой-то философии, несмотря на огромную разницу.
Я, конечно, устал в последнее время, особенно на начальном этапе, когда меня называли то «Руслан Лепс», то «Руслан Дибров». То есть постоянный поиск какой-то параллели наших отношений, но хочется верить, что у нас другая история любви.
Понятно, что через 10 лет будут определенные вопросы, через 20 лет. Но жизнь научила меня наслаждаться сегодняшним днем, думая о будущем», – сказал Руслан Нигматуллин.
