  Нигматуллин о разнице в 28 лет с женой: «Устал, когда меня называли то «Руслан Лепс», то «Руслан Дибров». Хочется верить, что у нас история любви. У нас одинаковые вкусы, в музыке, еде, философии»
Нигматуллин о разнице в 28 лет с женой: «Устал, когда меня называли то «Руслан Лепс», то «Руслан Дибров». Хочется верить, что у нас история любви. У нас одинаковые вкусы, в музыке, еде, философии»

Руслан Нигматуллин высказался о разнице в 28 лет с супругой.

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мыслями касательно разницы в возрасте в 28 лет с женой.

В ноябре 51-летний экс-футболист женился во второй раз – на 23-летней модели Эвелине.

«Я никогда не думал, что, имея разницу в возрасте 28 лет, можно говорить на одном языке. Это же пропасть. Она родилась в 2002 году. Я выступал на чемпионате мира, мне было 27 лет, это большая разница.

К моему большому удивлению, у нас одинаковые вкусы в музыке, еде, мировоззрении, в какой-то философии, несмотря на огромную разницу.

Я, конечно, устал в последнее время, особенно на начальном этапе, когда меня называли то «Руслан Лепс», то «Руслан Дибров». То есть постоянный поиск какой-то параллели наших отношений, но хочется верить, что у нас другая история любви.

Понятно, что через 10 лет будут определенные вопросы, через 20 лет. Но жизнь научила меня наслаждаться сегодняшним днем, думая о будущем», – сказал Руслан Нигматуллин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: YouTube-канал «Алена, Блин!»
Руслан, купи однушку в Мытищах и запиши её на брата. Так, на всякий случай. 🤣
Старость же не за горами, а ты умеешь выбирать себе женщин. 😁
Руслан, купи однушку в Мытищах и запиши её на брата. Так, на всякий случай. 🤣 Старость же не за горами, а ты умеешь выбирать себе женщин. 😁
Братья тоже разные бывают
Братья тоже разные бывают
Эвелина, хватит!
Это как же он развился к полтиннику, что со вчерашней школьницей одинаковые вкусы и интересы? :-))
Это как же он развился к полтиннику, что со вчерашней школьницей одинаковые вкусы и интересы? :-))
23- это вчерашняя школьница? Может вчерашняя выпускница университета?
Это как же он развился к полтиннику, что со вчерашней школьницей одинаковые вкусы и интересы? :-))
Скорее, стагнация не первый десяток лет, - вот в это поверю
А говорят нонче молодёжь тупая и бестолковая, а это вон как старого болвана обработала.
Какая-то философия)
А говорят нонче молодёжь тупая и бестолковая, а это вон как старого болвана обработала. Какая-то философия)
ну чтоб так обработать мозгов особо не нужно)достаточно смазливую мордашку и старый болван поведется
Ну, справедливости ради, Нигматуллин выглядит для своего возраста хорошо, лет на 10 младше реального. Что для мужчин в России в целом не характерно. Ну и он даже близко не олигарх. Игровую карьеру закончил 20 лет назад, значительную часть накоплений предыдущая жена забрала. Это я к чему. Возможно, у этой девушки все же не только материальный интерес. Иначе стоило бы поискать выгодную партию более активно.
Не верю в любовь при такой разнице в возрасте, ещё могу поверить во влюблённость в образ, гениальность, но в любовь в обычном понимании...
Не верю в любовь при такой разнице в возрасте, ещё могу поверить во влюблённость в образ, гениальность, но в любовь в обычном понимании...
ну там любовь в одностороннем порядке)вот уверен не будь он богатым,она бы даже не посмотрела в его сторону.
ну там любовь в одностороннем порядке)вот уверен не будь он богатым,она бы даже не посмотрела в его сторону.
Ну почему бы не посмотрела, человек в свои 51 выглядит на максимум на 40, гены хорошие, такое бывает. Говорю исходя из своего примера, гены по материнской линии, мне 42, но дают максимум 30, также как и матери 61, но выглядит максимум на 50. Плюс он в душе молодой и до сих пор диджеем работает, молчу уж про то, что любви все возрасты покорны. Так что зря вы так, не всегда все упирается в деньги, да и не сказал бы, что Руслан такой уж богатый, тем более после развода.
Дык, я тоже всегда считал, что в отношениях с женщинами главное - философские убеждения. Допустим, она экзистенциалистка, а он стоик. Ну, ничего не получится, конечно! Или: он сторонник Герберта Спенсера, а она предпочитает Мераба Мамардашвили. Опять-таки, лучше сразу разбежаться.
Жду, когда полтинник стукнет. Тоже попытаю счастье... 14е февраля, можно помечтать)))
Совет да любовь, как говорится..))
Вкусы в музыке:
Он - Агата Кристи
Она - синий трактор
Руслан Петросян
Это лет через 10-15 будет. "Петросяниха" будущая только в школу пошла.
