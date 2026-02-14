  • Спортс
  • Пеп Гвардиола: «В «Ман Сити» есть христиане и мусульмане, которые любят друг друга, работают вместе. Проблемы создают начальники и президенты. Цивилизацию мы должны создавать сами»
111

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, идет ли команде на пользу присутствие игроков разных культур.

«Безусловно. Как приятно, что в команде есть христиане и мусульмане, которые любят друг друга, уважают друг друга, работают вместе.

В чем проблема? Проблемы создают начальники и президенты. Если нам приходится полагаться на них, у нас проблемы. Цивилизацию мы должны создавать сами. Мы должны полагаться на парней, которые говорят, что мы должны делать, что мы должны бороться друг с другом?» – сказал Гвардиола. 

Пеп о мигрантах: «Каждый хочет лучшей жизни. Большинство уезжает из-за проблем в своих странах, а не потому, что хочется. Чем больше будем принимать другие культуры, тем лучше станет общество»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
111 комментариев
Первые 6 недель 2026 года наводят на мысль что Гвардиола устал от футбола, от перестройки в МС и скоро будет лысой версией Греты Тунберг.
Не удивлюсь если начнёт выступать в Европарламенте и ООН.
Ну так он сепаратист и левак, а вдобавок мультимиллионер - взрывное сочетание качеств
Гвардиола договорится, что всплывёт в каких-нибудь списках Эпштейна.
Проблема как раз таки в том, что когда меньшинство образует сильную группу и со временем начинает давить на общество, чтобы прогнуть его под себя. И самое большая проблема тогда, когда такие группы считают преступления против "неправомерного общества" нормой. Один или несколько мусульман могут быть адекватными в чужой среде, понимают, что можно, а чего нельзя, а когда их становится 10-20% от общества понимание возможного становится куда более радикальным и смелым.
10% это прям край, если больше, это уже ненормально
этот человек который раз я наблюдаю,говорит правильные вещи!
уважуха тебе Пеп!
"Долой царя" - тихо пробормотал испанский специалист
Просто Пеп порядочный человек, надеюсь таких много.
Глядя на комментарии здесь я бы на это не рассчитывал.
"Карася лучше ловить на манку, в крайнем случае на мотыля" , - ответил испанскому специалисту Валерий Петраков.
Пер прав
Но он идеалист)
в реальной жизни это не так работает, к сожалению.
Пеп гражданин мира!! И чем будет больше людей с таким пониманием, тем будет лучше общества в котором они находятся.
" Пока я кормлю голодных, меня называют святым. Но стоит мне спросить, почему они голодают , как меня тут же называют коммунистом "
( Эльдер Камара)
