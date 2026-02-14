Пеп Гвардиола: «В «Ман Сити» есть христиане и мусульмане, которые любят друг друга, работают вместе. Проблемы создают начальники и президенты. Цивилизацию мы должны создавать сами»

Пеп Гвардиола: проблемы создрают начальники и президенты.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, идет ли команде на пользу присутствие игроков разных культур.

«Безусловно. Как приятно, что в команде есть христиане и мусульмане, которые любят друг друга, уважают друг друга, работают вместе.

В чем проблема? Проблемы создают начальники и президенты. Если нам приходится полагаться на них, у нас проблемы. Цивилизацию мы должны создавать сами. Мы должны полагаться на парней, которые говорят, что мы должны делать, что мы должны бороться друг с другом?» – сказал Гвардиола.

Пеп о мигрантах: «Каждый хочет лучшей жизни. Большинство уезжает из-за проблем в своих странах, а не потому, что хочется. Чем больше будем принимать другие культуры, тем лучше станет общество»