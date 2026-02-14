  • Спортс
Фабрегас о прогрессе «Комо»: «В моем словаре отсутствует слово «доволен». Всегда можно сделать больше»

Франсеск Фабрегас: в моем словаре отсутствует слово «доволен».

Франсеск Фабрегас, возглавляющий «Комо», ответил на вопрос о том, доволен ли он своим прогрессом, учитывая интерес со стороны других клубов.

Команда под руководством испанского специалиста находится на 6-м месте в таблице Серии А в этом сезоне.

«В моем словаре отсутствует слово «доволен». Всегда можно сделать больше. Вижу реакцию футболистов, мы создаем здесь что-то хорошее.

Перед серией пенальти на днях (в матче Кубка Италии против «Наполи» – Спортс’‘) я почувствовал эту энергию, все были связаны и вовлечены, даже те, кто не играл. Я рад видеть рост клуба в целом», – сказал Франсеск Фабрегас.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Italia
logoсерия А Италия
logoФрансеск Фабрегас
logoКомо
Станислав Фабрегас.
Я Вас во-первых приветствую
Дядя ТУРА
Станислав Фабрегас.
Сеск Саламович
Three Days Grace
Сеск Саламович
Секс Саламонович
Радует, что Сеск проходил стажировку у Черчесова.
Вас приветситвует Черчесов
О, кореш Черчесова, встретятся, подарят друг другу свои словари
Сеск: Я полевой карабинер!
Не доволен, а удовлетворен на данном этапе жизненного цикла
Фабрегас, Артета, Алонсо, Хави, Арьелоа, та сборная была сильна не только как команда, но и воспитала перспективное поколение тренеров.
Как твоя apellido?
Я тебя во-первых saludos.
У меня складывается впечатление, что вы по-испански плохо entender. Кто оправдывается?! Мы не оправдываемся, а hablamos.
Хорошего вам noche.
"ты по-итальянски сейчас говоришь?"
Понятно. Потенциально можем получить очередного Тьяго Мотту, который игрался в жесткого тренера в Ювентусе, чем отвернул от себя всю раздевалку

Методы Гвардиолы работают только у Гвардиолы, чем раньше новая школа тренеров это поймет, тем лучше
Сергей Максимюк
Тут наверное больше не про жесткость, а про то что не предела совершенству. Пытается выжать максимум из всего чем занимается
Тут наверное больше не про жесткость, а про то что не предела совершенству. Пытается выжать максимум из всего чем занимается
Сергей Максимюк
Да вроде игра Комо говорит о том, что методы Сеска работают.
Да вроде игра Комо говорит о том, что методы Сеска работают.
