Фабрегас о прогрессе «Комо»: «В моем словаре отсутствует слово «доволен». Всегда можно сделать больше»
Франсеск Фабрегас: в моем словаре отсутствует слово «доволен».
Франсеск Фабрегас, возглавляющий «Комо», ответил на вопрос о том, доволен ли он своим прогрессом, учитывая интерес со стороны других клубов.
Команда под руководством испанского специалиста находится на 6-м месте в таблице Серии А в этом сезоне.
«В моем словаре отсутствует слово «доволен». Всегда можно сделать больше. Вижу реакцию футболистов, мы создаем здесь что-то хорошее.
Перед серией пенальти на днях (в матче Кубка Италии против «Наполи» – Спортс’‘) я почувствовал эту энергию, все были связаны и вовлечены, даже те, кто не играл. Я рад видеть рост клуба в целом», – сказал Франсеск Фабрегас.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Italia
Я Вас во-первых приветствую
Я тебя во-первых saludos.
У меня складывается впечатление, что вы по-испански плохо entender. Кто оправдывается?! Мы не оправдываемся, а hablamos.
Хорошего вам noche.
Методы Гвардиолы работают только у Гвардиолы, чем раньше новая школа тренеров это поймет, тем лучше