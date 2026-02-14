Фабрегас о прогрессе «Комо»: «В моем словаре отсутствует слово «доволен». Всегда можно сделать больше»

Франсеск Фабрегас: в моем словаре отсутствует слово «доволен».

Франсеск Фабрегас , возглавляющий «Комо », ответил на вопрос о том, доволен ли он своим прогрессом, учитывая интерес со стороны других клубов.

Команда под руководством испанского специалиста находится на 6-м месте в таблице Серии А в этом сезоне.

«В моем словаре отсутствует слово «доволен». Всегда можно сделать больше. Вижу реакцию футболистов, мы создаем здесь что-то хорошее.

Перед серией пенальти на днях (в матче Кубка Италии против «Наполи» – Спортс’‘) я почувствовал эту энергию, все были связаны и вовлечены, даже те, кто не играл. Я рад видеть рост клуба в целом», – сказал Франсеск Фабрегас.