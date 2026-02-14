«Звонила в академию ЦСКА. Наткнулись на «Спартак»: там выбрали шестерых, пригласили на следующий этап, после этого мы туда не ездили». Мама Пестрякова из «Акрона» о его просмотрах в детстве

Дмитрий Пестряков проходил просмотр в «Спартаке».

Об этом рассказала мама вингера «Акрона» в документальном фильме «Малая Родина. Дмитрий Пестряков» на ВидеоСпортсе’‘.

«Решение [продолжать заниматься] приняли не мы, а сам Дима. Обратился к нам с таким вопросом: «Вы меня куда-то повезете или нет?» Мы ничего не могли ответить, потому что мы люди не футбольные, не разбираемся в играх этих и понятия не имели даже, что есть такие академии.

Ну, когда он нам такой вопрос задал, начали как-то думать, спрашивать у людей, в интернете искать, обзванивать академии. Помню, я звонила в академию ЦСКА, спрашивала, есть ли там просмотр, но ему было 11 лет, почти 12, а в основном все эти просмотры были до 12 лет. То есть надо было этим раньше заниматься.

Все равно обзванивали, наткнулись на просмотр в «Спартаке ». 2018-й год, мы в сентябре поехали на день талантов, не помню, как точно называется. Там выбрали шесть человек, по-моему, пригласили на следующий этап. Было очень приятно, что [Диму] заметили, отметили. Потом мы еще раз съездили и больше не ездили.

А потом нам тот же Димин товарищ, который привел его в футбол, мы общались семьями, подсказал, что можете еще в Тольятти попробовать в академию. Вот с их подсказки мы обратились в [академию] Коноплева – позвонили, день талантов, потом приехали на просмотр.

Помним, мы волновались и очень боялись: вдруг скажут нет. Больше переживали за то, чтобы не сложится, а не за то, что нас там нет рядом. Нам хотелось, чтобы если у него все было бы хорошо, значит, и у нас тоже все будет хорошо, легко проходить», – заявила Наталья Пестрякова в документальном фильме «Акрона » на ВидеоСпортсе’’.