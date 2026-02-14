Андрей Мостовой о деньгах: «Я не жмот, но трачу рационально, мне бы башню не снесло. Мне повезло: не было огромного скачка. Были, конечно, шмотки дорогущие, которые вообще не носишь»

Андрей Мостовой о деньгах: я не жмот, трачу рационально, мне бы башню не снесло.

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, почему распоряжается деньгами рационально.

– Мне очень повезло в этом плане. У меня не было скачка огромного. В «Долгопрудном» одна зарплата, в «Химках» потом чуть побольше стало, потом в «Зените-2» побольше стало, полгода сыграл в «Зените-2», опять контракт новый переподписал. Потом в «Сочи» сразу ушел, там опять побольше стало, вернулся в «Зенит», опять. Прямо ровно все [шло]. Мне кажется, в этом плане мне повезло.

В целом мне кажется, что мне бы башню не снесло. Первые хорошие деньги начались в «Сочи», наверное. И у меня сразу мысль: «Так, не просрать бы все». Нужно сразу [купить] квартиру, прямо сразу, не машину. У меня машина была, какая-то «Ауди» обычная. Но нужно сразу квартиру себе, первая мысль об этом. Не было такого, что «О, погнали! Все, я добился своего. Делай, делай!» Не было такого.

Первое – собрать всю эту подушечку безопасности, а дальше уже живи. Мне кажется, в этом плане у меня с головой все нормально, и к деньгам я очень трепетно, нормально отношусь.

– Это всегда с тобой было, или с кем-то говорил, кто-то подсказывал?

– Нет, ни с кем не говорил. Не то что я жмот какой-то на деньги, но [купить] что-то лишнее, какую-то безделушку... Вот если какая-то покупка, я очень тщательно к ней подхожу: сравню обзоры, что то еще. Даже про телевизор какой-то: я выберу, что нужно, не переплачу за какой-то 8K Ultra HD, который никогда не используешь. Возьму то, что нужно. Рационально деньги трачу.

Были, конечно, покупки каких-то шмоток дорогущих, которые вообще не носишь: «О, у меня куртка такая есть». А это стоит прилично. Вот рюкзак прямо дорого купил, но мне не понравилось, он неудобный и лежит просто в гардеробной, я им не пользуюсь, – сказал Мостовой.