  Питер Крауч: «Тоттенхэм» сейчас борется за выживание, приоритет – сохранение места в АПЛ. Пригласил бы Почеттино летом – это хороший вариант»
Питер Крауч: «Тоттенхэм» сейчас борется за выживание, приоритет – сохранение места в АПЛ. Пригласил бы Почеттино летом – это хороший вариант»

Питер Крауч: «Тоттенхэм» сейчас борется за выживание в АПЛ.

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Питер Крауч считает, что «Тоттенхэм» сейчас борется за выживание в АПЛ.

Команда находится на 16-й позиции в таблице, набрав 29 очков в 26 матчах.

«Сейчас команда борется за выживание – этого нельзя отрицать. Приоритетом является сохранение места в лиге, что, казалось бы, звучит безумно.

У них слишком много качественных игроков, чтобы вылететь, и я не думаю, что они вылетят, но они определенно борются за выживание.

Я бы сейчас назначил временного тренера, а летом пригласил бы Маурисио Почеттино. Он бы вернул позитивный настрой.

Это был бы хороший вариант, но в лиге есть и другие хорошие тренеры, с которыми можно было бы поговорить. Андони Ираола и даже Марку Силва – хорошие варианты», – сказал Питер Крауч в интервью Paddy Power.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
Ну ему сверху по любому виднее
Не понял, Поч же вроде пиндосов тренирует. Или он уже свободный?
Ответ Bobber
Не понял, Поч же вроде пиндосов тренирует. Или он уже свободный?
контракт до конца ЧМ
Проблема этой команды не в приглашениях, а в увольнениях
Ирайола хороший вариант!
Когда приглашали Франка тоже думали что это отличный вариант.
В итоге получилась очередная шляпа... Нужно давать время тренеру и доверять, иначе так и будут болтаться внизу, хотя увольнение Франка более менее адекватное, там были не футбольные моменты ещё.
Тогда АПЛ будет подобием РПЛ - денег дофига, но тренеры ходят по кругу
Лицо плакса Поч не уверен что он чего-то добьётся
