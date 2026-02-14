Питер Крауч: «Тоттенхэм» сейчас борется за выживание, приоритет – сохранение места в АПЛ. Пригласил бы Почеттино летом – это хороший вариант»
Бывший нападающий «Тоттенхэма» Питер Крауч считает, что «Тоттенхэм» сейчас борется за выживание в АПЛ.
Команда находится на 16-й позиции в таблице, набрав 29 очков в 26 матчах.
«Сейчас команда борется за выживание – этого нельзя отрицать. Приоритетом является сохранение места в лиге, что, казалось бы, звучит безумно.
У них слишком много качественных игроков, чтобы вылететь, и я не думаю, что они вылетят, но они определенно борются за выживание.
Я бы сейчас назначил временного тренера, а летом пригласил бы Маурисио Почеттино. Он бы вернул позитивный настрой.
Это был бы хороший вариант, но в лиге есть и другие хорошие тренеры, с которыми можно было бы поговорить. Андони Ираола и даже Марку Силва – хорошие варианты», – сказал Питер Крауч в интервью Paddy Power.
В итоге получилась очередная шляпа... Нужно давать время тренеру и доверять, иначе так и будут болтаться внизу, хотя увольнение Франка более менее адекватное, там были не футбольные моменты ещё.