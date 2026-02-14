Питер Крауч: «Тоттенхэм» сейчас борется за выживание, приоритет – сохранение места в АПЛ. Пригласил бы Почеттино летом – это хороший вариант»

Питер Крауч: «Тоттенхэм» сейчас борется за выживание в АПЛ.

Бывший нападающий «Тоттенхэма » Питер Крауч считает, что «Тоттенхэм» сейчас борется за выживание в АПЛ .

Команда находится на 16-й позиции в таблице, набрав 29 очков в 26 матчах.

«Сейчас команда борется за выживание – этого нельзя отрицать. Приоритетом является сохранение места в лиге, что, казалось бы, звучит безумно.

У них слишком много качественных игроков, чтобы вылететь, и я не думаю, что они вылетят, но они определенно борются за выживание.

Я бы сейчас назначил временного тренера, а летом пригласил бы Маурисио Почеттино . Он бы вернул позитивный настрой.

Это был бы хороший вариант, но в лиге есть и другие хорошие тренеры, с которыми можно было бы поговорить. Андони Ираола и даже Марку Силва – хорошие варианты», – сказал Питер Крауч в интервью Paddy Power.