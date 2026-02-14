«Райо» может подать запрос об отмене проведения матча с «Атлетико» в Леганесе. Клуб чувствует себя «ущемленным» из-за невозможности играть на своем стадионе

«Райо Вальекано» хочет добиться отмены переноса матча в другой город.

«Райо Вальекано» не хочет играть с «Атлетико » в другом городе.

Ранее стало известно , что игра 24-го тура Ла Лиги должна пройти на стадионе «Бутарке» в Леганесе. Ранее игроки «Райо» жаловались на состояние поля на домашнем стадионе «Кампо де Вальекас».

По информации As, клуб рассматривает возможность запроса о принятии мер по отмене матча в другом городе. «Райо» чувствует себя «ущемленным» из-за невозможности играть на своем стадионе.

Клуб заявил в своем пресс-релизе : «Эта мера наносит значительный социальный, спортивный и экономический ущерб «Райо Вальекано ».

Ранее Ла Лига перенесла матч «Райо Вальекано» и «Реал Овьедо» на другую дату из-за неудовлетворительного состояния поля на «Кампо де Вальекас» и ожидавшегося дождя.