«Райо» может подать запрос об отмене проведения матча с «Атлетико» в Леганесе. Клуб чувствует себя «ущемленным» из-за невозможности играть на своем стадионе
«Райо Вальекано» хочет добиться отмены переноса матча в другой город.
«Райо Вальекано» не хочет играть с «Атлетико» в другом городе.
Ранее стало известно, что игра 24-го тура Ла Лиги должна пройти на стадионе «Бутарке» в Леганесе. Ранее игроки «Райо» жаловались на состояние поля на домашнем стадионе «Кампо де Вальекас».
По информации As, клуб рассматривает возможность запроса о принятии мер по отмене матча в другом городе. «Райо» чувствует себя «ущемленным» из-за невозможности играть на своем стадионе.
Клуб заявил в своем пресс-релизе: «Эта мера наносит значительный социальный, спортивный и экономический ущерб «Райо Вальекано».
Ранее Ла Лига перенесла матч «Райо Вальекано» и «Реал Овьедо» на другую дату из-за неудовлетворительного состояния поля на «Кампо де Вальекас» и ожидавшегося дождя.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Чего ущемляться,если ваш стадион не соответствует нормам безопасности и не готов для игры?
валите тогда в сегунду.сами стадион не смогли подготовить.по хорошему за такое надо технарь давать.
Я так понимаю, они недовольны, что сами себя ущемили? Странная реакция
Стадион в норму приведите, и не будет переносов. Сами же довели его до опасного состояния
Где деньги Лебовски(с) от сделки недавней? Но хозяин друг Тебаса и за него голосует и ему ниче не будет)
