  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Райо» может подать запрос об отмене проведения матча с «Атлетико» в Леганесе. Клуб чувствует себя «ущемленным» из-за невозможности играть на своем стадионе
5

«Райо» может подать запрос об отмене проведения матча с «Атлетико» в Леганесе. Клуб чувствует себя «ущемленным» из-за невозможности играть на своем стадионе

«Райо Вальекано» хочет добиться отмены переноса матча в другой город.

«Райо Вальекано» не хочет играть с «Атлетико» в другом городе. 

Ранее стало известно, что игра 24-го тура Ла Лиги должна пройти на стадионе «Бутарке» в Леганесе. Ранее игроки «Райо» жаловались на состояние поля на домашнем стадионе «Кампо де Вальекас».

По информации As, клуб рассматривает возможность запроса о принятии мер по отмене матча в другом городе. «Райо» чувствует себя «ущемленным» из-за невозможности играть на своем стадионе.

Клуб заявил в своем пресс-релизе: «Эта мера наносит значительный социальный, спортивный и экономический ущерб «Райо Вальекано».

Ранее Ла Лига перенесла матч «Райо Вальекано» и «Реал Овьедо» на другую дату из-за неудовлетворительного состояния поля на «Кампо де Вальекас» и ожидавшегося дождя.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
стадионы
Бутарке
logoАтлетико
logoРайо Вальекано
logoЛа Лига
Кампо де Вальекас
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чего ущемляться,если ваш стадион не соответствует нормам безопасности и не готов для игры?
валите тогда в сегунду.сами стадион не смогли подготовить.по хорошему за такое надо технарь давать.
Я так понимаю, они недовольны, что сами себя ущемили? Странная реакция
Стадион в норму приведите, и не будет переносов. Сами же довели его до опасного состояния
Где деньги Лебовски(с) от сделки недавней? Но хозяин друг Тебаса и за него голосует и ему ниче не будет)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
43 минуты назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
52 минуты назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
сегодня, 22:22
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
сегодня, 22:11Фото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
сегодня, 22:10
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
26 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем