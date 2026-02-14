Роберто Мартинес: «Работать с Роналду очень легко – из-за его стандартов. Он играет не из-за того, что делал в прошлом, а потому, что делает сейчас»
Роберто Мартинес высказался о работе с Криштиану Роналду.
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мыслями касательно работы с нападающим Криштиану Роналду.
– Каково это – тренировать Криштиану Роналду?
– Очень легко – благодаря его высоким стандартам, ожиданиям относительно того, как должна выполняться работа, его преданности игре.
Он действительно является примером того, что нужно делать, чтобы представлять Португалию и национальную команду.
Он бомбардир, важный игрок для нас, и именно то, каким он стал сейчас, важно для меня.
Футболист, который забил 25 голов в 30 последних матчах за сборную... Дело не в том, что он играет из-за того, что делал в прошлом, а в том, что он делает сейчас, – сказал Роберто Мартинес.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тренер-лизоблюд.. Тут всё ясно. Клубника из-за своего эго похоронит сборную. А ведь она сейчас одна из самых талантливых. И на ЧМ 2030 многие уже будут не в тех кондициях что сейчас. Это не лига Наций. Как он не может понять этого?
А что он делает сейчас?
А что он делает сейчас?
Безуспешно посётся на Барханах,вот уже как третий год 🐪🇵🇹
самое печальное это то что занимает ДАВНО чье то место , убивают вот эти 25 голов в 30 матчах , где они забиты и кому ??? грибам разным в лиге наций и на отборах с лихтенщтейнами , и сборная неплохая совсем , но БЕЗ НЕГО , это видят ВСЕ , но не понятно ЗАЧЕМ всовывают его в команду.. А главное что если провалятся в очередной раз то НИКТО , НИ КР НИ ТРЕНЕР НИ ФЕДЕРАЦИЯ ДАЖЕ НЕ ИЗВИНЯТСЯ ПЕРЕД БОЛЬЩИКАМИ .
Посмотрим на его потрясающую статистику на ближайшем ЧМ в США, до сих пор не могу забыть его мяч забитый прической Уругваю после навеса Бруну, да и в целом невероятную бомбардирскую статистику, особенно в плей-офф))
Посмотрим на его потрясающую статистику на ближайшем ЧМ в США, до сих пор не могу забыть его мяч забитый прической Уругваю после навеса Бруну, да и в целом невероятную бомбардирскую статистику, особенно в плей-офф))
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Группа, Испания без тренера.
Первый ☝🏼 и главный пункт в контрактах где играет 🐪🇵🇹 - Полировать пятую точку велика-самоката
Высокие стандарты, это он про удары со штрафных по воробьям? Хороший тренер, и критерии интересные...
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем