Роберто Мартинес: «Работать с Роналду очень легко – из-за его стандартов. Он играет не из-за того, что делал в прошлом, а потому, что делает сейчас»

Роберто Мартинес высказался о работе с Криштиану Роналду.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мыслями касательно работы с нападающим Криштиану Роналду.

– Каково это – тренировать Криштиану Роналду?

– Очень легко – благодаря его высоким стандартам, ожиданиям относительно того, как должна выполняться работа, его преданности игре.

Он действительно является примером того, что нужно делать, чтобы представлять Португалию и национальную команду.

Он бомбардир, важный игрок для нас, и именно то, каким он стал сейчас, важно для меня.

Футболист, который забил 25 голов в 30 последних матчах за сборную... Дело не в том, что он играет из-за того, что делал в прошлом, а в том, что он делает сейчас, – сказал Роберто Мартинес.