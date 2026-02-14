  • Спортс
«Забарный играет ужасно. Я бы отправил его в дубль на месте Энрике». Экс-защитник «Аяччо» Шано об Илье

Максим Шано: Забарный играет ужасно, я бы отправил его в дубль.

Бывший защитник «Аяччо» и «Нью-Йорк Сити» Максим Шано раскритиковал игру защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.

В пятницу парижская команда проиграла «Ренну» со счетом 1:3 в 22-м туре Лиги 1.

«На месте Луиса Энрике я бы отправил Забарного в дубль. Он играет ужасно. Он пытается контролировать мяч, когда нужно выносить его в одно касание, и выносит в одно касание, когда нужно сделать два касания…

Ты игрок «ПСЖ», ты получаешь большую зарплату, ты должен давать результат», – сказал Шано в эфире RMC Sport. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Foot Mercato
Такой же гениальный трансфер как и Мудрик
Такой же гениальный трансфер как и Мудрик
МЮ и сити повезло. Связка Забарный-Хасанов или Забарный-холодильник мечта для нападающих
Не уровень ПСЖ, в прошедшем матче косяк за косяком. В Борнмуте, видимо, хорошая система, поэтому там у него было все нормально.
Не уровень ПСЖ, в прошедшем матче косяк за косяком. В Борнмуте, видимо, хорошая система, поэтому там у него было все нормально.
не в системе даже дело, а в том что играть в Борнмуте намного легче, чем в ПСЖ или Реале.. там у тебя ноль конкуренции, ноль давления и критика почти отсутствует
не в системе даже дело, а в том что играть в Борнмуте намного легче, чем в ПСЖ или Реале.. там у тебя ноль конкуренции, ноль давления и критика почти отсутствует
Ну да, легче играть за середняк в сильнейшей лиге мира, а не за гегемона Лиги 1
Забавный и Хуийсен только уровень Борнмута держали
В прогресс обоих мало верится
Забавный и Хуийсен только уровень Борнмута держали В прогресс обоих мало верится
Да они молодые. Есть еще много времени
Забавный и Хуийсен только уровень Борнмута держали В прогресс обоих мало верится
Хёйсену нужен опытный защ в пару, который будет прикрывать. Но это пока так. Уж что-что, а точно небезнадёжен Дин.
Да вообще украинские футболисты это главный развод на бабки в современном футболе
Да вообще украинские футболисты это главный развод на бабки в современном футболе
Достаточно вспомнить как Челси знатно лоханулся с Мудриком. Так бездарно просрать 80 лямов нужно иметь огромный "талант".
Да вообще украинские футболисты это главный развод на бабки в современном футболе
Да щас вас тут украинцы объяснят что Сафонов слишком мешает ему и у Забарного дискомфорт от Моти)))
Я вообще этот трансфер слабо понимаю. Он плохо пасует, не очень хорошо играет с высокой линией.
Я понимаю условный трансфер его в команду Аллегри, но зачем он Энрике с его футболом решительно неясно.
Я забыл, куда положил том Миротворца....
Наверное оставил на скамейке перед статуей Святой Девы Марии.
Я забыл, куда положил том Миротворца.... Наверное оставил на скамейке перед статуей Святой Девы Марии.
Зачем он тебе? И правки как вносишь? Или новый каждый раз покупаешь?
Зачем он тебе? И правки как вносишь? Или новый каждый раз покупаешь?
Не получается?
Очередной кандидат на Миротворец
Забарный вчера и правда много лажал
Значительно хуже Сафонова вчера уж точно ))
Шано уже на Миротворце?
