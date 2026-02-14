«Забарный играет ужасно. Я бы отправил его в дубль на месте Энрике». Экс-защитник «Аяччо» Шано об Илье
Максим Шано: Забарный играет ужасно, я бы отправил его в дубль.
Бывший защитник «Аяччо» и «Нью-Йорк Сити» Максим Шано раскритиковал игру защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.
В пятницу парижская команда проиграла «Ренну» со счетом 1:3 в 22-м туре Лиги 1.
«На месте Луиса Энрике я бы отправил Забарного в дубль. Он играет ужасно. Он пытается контролировать мяч, когда нужно выносить его в одно касание, и выносит в одно касание, когда нужно сделать два касания…
Ты игрок «ПСЖ», ты получаешь большую зарплату, ты должен давать результат», – сказал Шано в эфире RMC Sport.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Foot Mercato
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В прогресс обоих мало верится
Я понимаю условный трансфер его в команду Аллегри, но зачем он Энрике с его футболом решительно неясно.
Наверное оставил на скамейке перед статуей Святой Девы Марии.