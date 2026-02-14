  • Спортс
  Игорь Семшов: «Претензии ЦСКА на первое место в РПЛ выглядят обоснованными. Новички имеют опыт борьбы за титулы. Мы имеем плюс-минус три равные команды»
33

Игорь Семшов: «Претензии ЦСКА на первое место в РПЛ выглядят обоснованными. Новички имеют опыт борьбы за титулы. Мы имеем плюс-минус три равные команды»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о шансах ЦСКА стать чемпионами РПЛ в этом сезоне.

«ЦСКА в зимнее окно взял нескольких сильных футболистов, и я бы обратил внимание не только на игровые качества новичков, но и на то, что все они имеют опыт борьбы за титулы.

В ситуации, что сейчас у ЦСКА [4 очка от первого места], это очень важно. Состав команды серьезно усилили, команда стала не только мастеровитее, но и опытнее.

И теперь, на мой взгляд, в чемпионате мы имеем плюс-минус три равные команды – «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА.

У армейцев минус 4 очка от первого места и уже нет игр с «быками», но зато с питерцами и «Локо» команда играет дома.

Пока констатирую то, что претензии армейцев на первое место на данный момент выглядят обоснованными и подкрепленными зимней селекцией», – сказал Игорь Семшов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
33 комментария
Александр Васильев из Петербурга первый на армейских ветках?
У тебя сплин, Саша?
Ответ Акакий Акакиевич
Александр Васильев из Петербурга первый на армейских ветках? У тебя сплин, Саша?
Не только у него. Активизировались. А не надо вот было пугать тов. игрой. У людей юбилейный год, не первый год, понимать надо. Все на нервах.
Претензии на первое место есть у всех четырёх команд Москвы... но последние семь лет не выходит ни х... чего.
Рестарт сложный, а состав не сыгран. Волнительно.
ещё если вспомнить как Зенит отскочил в первом круге с левейшего пенальти...
Ответ Сергей Искимжи
ещё если вспомнить как Зенит отскочил в первом круге с левейшего пенальти...
вас послушать так во всех матчах Зенитом вас засуживают)
Ответ Александр Васильев
вас послушать так во всех матчах Зенитом вас засуживают)
я сейчас о конкретном матче говорю. и о конкретном розыгрыше чемпионата.
Ничего невозможного нет.
Я за "золотой" матч ЦСКА - Локомотив в последнем туре 17 мая. 24 года спустя))
Ответ Дмитрий Махаев
Я за "золотой" матч ЦСКА - Локомотив в последнем туре 17 мая. 24 года спустя))
Было бы отлично 😊
Ответ Дмитрий Махаев
Я за "золотой" матч ЦСКА - Локомотив в последнем туре 17 мая. 24 года спустя))
Баринов! В ворота Локо - это важно))
Рассказал бы лучше, почему его уволили из команды "Чайка" села Песчанокопское.
Рекомендуем