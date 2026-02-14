Игорь Семшов: «Претензии ЦСКА на первое место в РПЛ выглядят обоснованными. Новички имеют опыт борьбы за титулы. Мы имеем плюс-минус три равные команды»

Игорь Семшов: претензии ЦСКА на первое место в РПЛ выглядят обоснованными.

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о шансах ЦСКА стать чемпионами РПЛ в этом сезоне.

«ЦСКА в зимнее окно взял нескольких сильных футболистов, и я бы обратил внимание не только на игровые качества новичков, но и на то, что все они имеют опыт борьбы за титулы.

В ситуации, что сейчас у ЦСКА [4 очка от первого места], это очень важно. Состав команды серьезно усилили, команда стала не только мастеровитее, но и опытнее.

И теперь, на мой взгляд, в чемпионате мы имеем плюс-минус три равные команды – «Краснодар », «Зенит » и ЦСКА.

У армейцев минус 4 очка от первого места и уже нет игр с «быками», но зато с питерцами и «Локо» команда играет дома.

Пока констатирую то, что претензии армейцев на первое место на данный момент выглядят обоснованными и подкрепленными зимней селекцией», – сказал Игорь Семшов.