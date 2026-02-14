  • Спортс
  • Фанаты «Халла» называли «Челси» «мальчиками по вызову». Некоторых задержали – это оскорбление считается гомофобным
Фанаты «Халла» называли «Челси» «мальчиками по вызову». Некоторых задержали – это оскорбление считается гомофобным

Нескольких болельщиков «Халла» задержали за гомофобные кричалки.

Болельщики «Халла» скандировали оскорбительные кричалки во время домашнего матча с «Челси» в 4-м раунде Кубка Англии (0:4).

На 25-й минуте группа фанатов хозяев стала скандировать «Челси» – мальчики по вызову». На 44-й минуте на стадионе по громкой связи объявили, что дискриминационные кричалки будут отслеживать. 

На 60-й минуте по громкоговорителю прозвучало сообщение о том, что в отношении некоторых фанатов были «приняты меры» и произведены аресты.

В январе 2022 года Королевская прокурорская служба подтвердила, что считает термин «мальчик по вызову» гомофобным оскорблением и, следовательно, преступлением на почве ненависти.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Standard
logoХалл
logoпремьер-лига Англия
logoчемпионшип
logoКубок Англии
дискриминация
logoЧелси
болельщики
Так это классика "Chelsea rent boys"
Ну судя по итоговому счету, это ещё посмотреть, кто "мальчики по вызову". Линкольн из Лиги-1 гораздо серьезнее сопротивлялся и играл в футбол
То есть прокуратура поставила знак равенства между геями и мальчиками по вызову ?
Ок,приехали мальчики по вызову и вдули их. Все довольны, все смеются ..)
Да,они такие и что
А что в этой кричалке гомофобного?) Теоретически "мальчиков по вызову" могут к себе пригласить и женщины. Мильфы например)
Я не понял кого оскорбили?!.. мальчиков по вызову или футболистов Челси...😅😂
Комментарий удален пользователем
Ответ AC_Milan_7
Комментарий удален пользователем
*чьи предки были рабами
Предки 80% жителей СНГ были крепостными (считай, рабами). Пишу из будущего, вроде ничего страшного не случилось
Ответ AC_Milan_7
Комментарий удален пользователем
Так мы уже видим, последствия, в некоторые кварталы Бирмингема лучше вообще не соваться.
А потом команда этих клоунов отлетела 4:0 от второго состава Челси.
