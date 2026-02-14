Фанаты «Халла» называли «Челси» «мальчиками по вызову». Некоторых задержали – это оскорбление считается гомофобным

Нескольких болельщиков «Халла» задержали за гомофобные кричалки.

Болельщики «Халла » скандировали оскорбительные кричалки во время домашнего матча с «Челси » в 4-м раунде Кубка Англии (0:4).

На 25-й минуте группа фанатов хозяев стала скандировать «Челси» – мальчики по вызову». На 44-й минуте на стадионе по громкой связи объявили, что дискриминационные кричалки будут отслеживать.

На 60-й минуте по громкоговорителю прозвучало сообщение о том, что в отношении некоторых фанатов были «приняты меры» и произведены аресты.

В январе 2022 года Королевская прокурорская служба подтвердила, что считает термин «мальчик по вызову» гомофобным оскорблением и, следовательно, преступлением на почве ненависти.