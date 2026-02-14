Головин об удалении в матче с «Нантом»: «Где-то захлестнули излишние эмоции, но рефери вполне мог ограничиться желтой карточкой. Небольшое недоразумение»

Александр Головин объяснил удаление в матче с «Нантом».

Полузащитник «Монако » Александр Головин прокомментировал свое удаление в матче Лиги 1 против «Нанта » (3:1).

Хавбек получил получил две желтые карточки за 10 секунд. Также в этой игре россиянин сделал две передачи .

«Думаю, здесь нет ничего серьезного, небольшое недоразумение. Наверное, где-то и меня захлестнули излишние эмоции, но, по-моему, и рефери в той ситуации вполне мог ограничиться желтой карточкой. Благодарен партнерам, которые при хорошей поддержке болельщиков довели матч до победы.

В целом получилась очень неплохая для нас игра. Мы достаточно быстро, еще до перерыва, обеспечили комфортное преимущество в три мяча, реализовав свои моменты.

Как уже говорил, мне всегда приятно ассистировать партнерам, приносить пользу команде. В эпизодах с теми двумя голами нужно отметить, что оба раза мы здорово действовали в отборе на половине поля соперника. По сути не давали им выйти из обороны.

После этого нужно было просто грамотно распорядиться мячом, что мы и делали», – сказал Александр Головин .