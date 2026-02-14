  • Спортс
  • Головин об удалении в матче с «Нантом»: «Где-то захлестнули излишние эмоции, но рефери вполне мог ограничиться желтой карточкой. Небольшое недоразумение»
15

Головин об удалении в матче с «Нантом»: «Где-то захлестнули излишние эмоции, но рефери вполне мог ограничиться желтой карточкой. Небольшое недоразумение»

Александр Головин объяснил удаление в матче с «Нантом».

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свое удаление в матче Лиги 1 против «Нанта» (3:1).

Хавбек получил получил две желтые карточки за 10 секунд. Также в этой игре россиянин сделал две передачи.

«Думаю, здесь нет ничего серьезного, небольшое недоразумение. Наверное, где-то и меня захлестнули излишние эмоции, но, по-моему, и рефери в той ситуации вполне мог ограничиться желтой карточкой. Благодарен партнерам, которые при хорошей поддержке болельщиков довели матч до победы.

В целом получилась очень неплохая для нас игра. Мы достаточно быстро, еще до перерыва, обеспечили комфортное преимущество в три мяча, реализовав свои моменты.

Как уже говорил, мне всегда приятно ассистировать партнерам, приносить пользу команде. В эпизодах с теми двумя голами нужно отметить, что оба раза мы здорово действовали в отборе на половине поля соперника. По сути не давали им выйти из обороны.

После этого нужно было просто грамотно распорядиться мячом, что мы и делали», – сказал Александр Головин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ну по сути всё справедливо, первая за споры, вторая за аплодисменты, ну ладно хоть отдохнет
Ответ Бутербродский
Ну по сути всё справедливо, первая за споры, вторая за аплодисменты, ну ладно хоть отдохнет
Сильно ведь устал )
Ответ OldRedWhite
Сильно ведь устал )
Ну ты видимо забыл сколько травм до этого у него было, сейчас будет время восстановиться
Ограничиться надо было в недовольствах. А так просто подвёл команду. Этот матч выиграли, но дальше не сыграешь. Профессионалы должны об этом помнить.
Так он и хотел одной карточкой ограничиться, а ты не понял
Опять не он виноват
Сделал две голевых и решил, что ему всё можно.
Так он и ограничился желтой. Зачем было продолжать до второй
Там и близко руки не было, а даже если была это не в штрафной, вы ведете +2, после жк начинаешь орать и хлопать....
