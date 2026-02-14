Гвардиола о выездных матчах Кубка Англии с командами из низших лиг: «Сохраню эти воспоминания на всю жизнь, я обожаю этот турнир. В других странах не уважают традиции так, как здесь»

Пеп Гвардиола: выезды в Кубке Англии – одно из самых приятных воспоминаний.

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал, почему любит выездные матчи Кубка Англии.

Сегодня «горожане» примут «Солфорд Сити» в 4-м раунде турнира.

«Я предпочитаю играть дома. Но одно из самых приятных воспоминаний, которые у меня останутся об этой стране, – это когда матчи Кубка Англии на выезде, на стадионах Лиги 1 или Лиги 2. Это всегда невероятно.

Этот опыт, когда вы приезжаете на стадион на автобусе, и все болельщики [скандируют]: «Кто вы такие, кто вы такие!» Ах, Боже! Такие вещи, атмосфера, длинные передачи… Клянусь, это будет одно из воспоминаний, которое я сохраню на всю жизнь.

Я обожаю Кубок Англии. Обожаю его. Обожаю. Он был частью моей жизни, когда я был мальчиком. Но я предпочитаю играть против «Солфорда» дома. Я не хочу выезжать… Ну, моя квартира в Солфорде, так что ехать бы не пришлось. Но вы понимаете, что я имею в виду. Но выездные матчи в Кубке Англии – это круто.

После 10 проведенных здесь лет мне кое-что не нравится в этой стране, но я здесь не для того, чтобы это менять. Но есть много вещей, которые я люблю, и [Кубок Англии] – одна из них.

Ни в одной другой стране не уважают традиции так, как здесь. Мы всегда избавляемся от того, что у нас было много лет. В других странах думают: «Это не имеет значения, это старое, это старое, это старое». Это сочетание нового и уважения к старому – вот за что я люблю Великобританию», – сказал Гвардиола.