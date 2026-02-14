  • Спортс
Гвардиола о выездных матчах Кубка Англии с командами из низших лиг: «Сохраню эти воспоминания на всю жизнь, я обожаю этот турнир. В других странах не уважают традиции так, как здесь»

Пеп Гвардиола: выезды в Кубке Англии – одно из самых приятных воспоминаний.

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал, почему любит выездные матчи Кубка Англии.

Сегодня «горожане» примут «Солфорд Сити» в 4-м раунде турнира.

«Я предпочитаю играть дома. Но одно из самых приятных воспоминаний, которые у меня останутся об этой стране, – это когда матчи Кубка Англии на выезде, на стадионах Лиги 1 или Лиги 2. Это всегда невероятно.

Этот опыт, когда вы приезжаете на стадион на автобусе, и все болельщики [скандируют]: «Кто вы такие, кто вы такие!» Ах, Боже! Такие вещи, атмосфера, длинные передачи… Клянусь, это будет одно из воспоминаний, которое я сохраню на всю жизнь.

Я обожаю Кубок Англии. Обожаю его. Обожаю. Он был частью моей жизни, когда я был мальчиком. Но я предпочитаю играть против «Солфорда» дома. Я не хочу выезжать… Ну, моя квартира в Солфорде, так что ехать бы не пришлось. Но вы понимаете, что я имею в виду. Но выездные матчи в Кубке Англии – это круто.

После 10 проведенных здесь лет мне кое-что не нравится в этой стране, но я здесь не для того, чтобы это менять. Но есть много вещей, которые я люблю, и [Кубок Англии] – одна из них.

Ни в одной другой стране не уважают традиции так, как здесь. Мы всегда избавляемся от того, что у нас было много лет. В других странах думают: «Это не имеет значения, это старое, это старое, это старое». Это сочетание нового и уважения к старому – вот за что я люблю Великобританию», – сказал Гвардиола. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: City Xtra
Солфорд Сити
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoКубок Англии
21 комментарий
7ТВ. Елагин. Кубок Англии. 1/64. Две команды из пeрдива, о которых никогда не слышал. Сохраню эти воспоминания на всю жизнь.
Ответ cmorblr
7ТВ. Елагин. Кубок Англии. 1/64. Две команды из пeрдива, о которых никогда не слышал. Сохраню эти воспоминания на всю жизнь.
Комментарий скрыт
Ответ cmorblr
7ТВ. Елагин. Кубок Англии. 1/64. Две команды из пeрдива, о которых никогда не слышал. Сохраню эти воспоминания на всю жизнь.
Жёсткий прилив ностальгии испытал когда твой коммент прочёл 🥲
Я как раз рос пацаном в то время и с показом (интернета то не было) зарубежных чемпионатов по футболу было мягко говоря туго (немного в курсе можно было быть если Спорт-Экспресс или СС покупаешь).
Как раз мягкий и ламповый голос Елагина и футбол с довольно плохим качеством картинки (тогда на это пофиг было) - это прям ассоциация с той эпохой🤗
А могли бы все эти Солфорды в путь графств отправить
Тут Гвардиола прав на 100%
В большинстве чемпионатов крайне прохладно относятся к своим кубковым турнирам.
Даже в Германии (где тоже сильна традиция "Local team") не особо то большой популярностью национальный кубок пользуется.
Вот Англия да, в этом плане выделяется.
Пеп еле сдержал себя, чтобы снова не уйти в околополитические дебри
В Италии ввели искусственные ограничения и у команд из низших лиг нет шансов пробиться наверх, только клубы Серии Б и то часть. Так это тупо
Англия родоначальники футбола все этим сказано
Ну прям наговорил на гражданство Великобритании и еще одной квартире в Солфорде)
