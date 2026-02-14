  • Спортс
  • «Астон Вилле» снова грозит штраф от УЕФА за нарушение лимита затрат на состав. В прошлом году клуб выплатил 6 млн евро
«Астон Вилле» снова грозит штраф от УЕФА за нарушение лимита затрат на состав. В прошлом году клуб выплатил 6 млн евро

«Астон Вилле» грозит новый штраф из-за нарушения финансовых правил УЕФА.

«Астон Вилла» может быть оштрафована из-за нарушения финансовых правил УЕФА, пишет The Times.

Предполагается, что клуб второй год подряд нарушил правило УЕФА о расходах на состав, которое предусматривает штраф, если расходы клуба на зарплаты игроков, трансферы и агентов превышают 70 процентов от его доходов.

В июле 2025 года клуб из Бирмингема был оштрафован на 6 миллионов евро из-за превышения лимита затрат на состав, установленного на уровне 80% от доходов клуба.

С сезона-2025/26 лимит был снижен до 70%.

Доходы «Астон Виллы» в этом сезон упали по сравнению с прошлым из-за еврокубков: в этом сезоне клуб играет в Лиге Европы, а в прошлом выступал в Лиге чемпионов, где призовые значительно выше.

В то же время отмечается, что «Астон Вилла» не нарушит другое соглашение с УЕФА, касающееся доходов клуба.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
Наказывают всех кроме сити и псж) даже Челси помню наказывали трансферным баном когда какуту покупали)
Ответ Fikret Belozoglu
Наказывают всех кроме сити и псж) даже Челси помню наказывали трансферным баном когда какуту покупали)
Это другое )
Ответ Fikret Belozoglu
Наказывают всех кроме сити и псж) даже Челси помню наказывали трансферным баном когда какуту покупали)
Пока мамонты на болельщиках поддерживают ФФП и считают, что это благо для футбола - отрыв между богатыми и бедными клубами будет увеличиваться.

Нет такой схемы, при которой середняк может стать грандом без вложений извне.
Можно стать грандом на 1 сезон, как Байер - дальше твою команду просто разберут.

Вилла, кстати, богатый клуб, просто им не дают вкладывать деньги - привет правилам ФФП.
Чертов бирмингемский мешок, хуже них только Эвертон.
Не цистерну голубую же штрафовать и лишать очков
Для очень богатых законы не писаны, классика
Ответ ten Hag
Не цистерну голубую же штрафовать и лишать очков Для очень богатых законы не писаны, классика
Английская поговорка века так 17, а то и раньше: Закон, что паутина - комар запутается, а шмель проскочит
Это уже просто не смешно.
Небольшие клубы, вроде Атлетика или Астон Виллы (не считается грандом, несмотря на выдающиеся выступления последних лет), Эвертона, страдают буквально за какие-то копейки и небольшие нарушения, в то время сильные клубы мира сего делают что угодно безнаказанно. Просто цирк
Теперь стало понятнее почему расстались с Маленом
Ответ OldRedWhite
Теперь стало понятнее почему расстались с Маленом
аренда же
Ответ Okaka
аренда же
ну во-первых, это сразу минус зарплата за полгода, а во-вторых, там аренда с таким условиями, что обязательным выкуп за 20+ миллионов фунтов практически обязательный
Тем временем Сити, которые каждые несколько лет полностью обновляют состав топовыми игроками:

🙂
Ответ Иван Лапин
Тем временем Сити, которые каждые несколько лет полностью обновляют состав топовыми игроками: 🙂
Сначала посмотри сколько Сити зарабатывает и сколько тратит. Потом посмотри эти данные у бирмингемцев.
Ответ skylector
Сначала посмотри сколько Сити зарабатывает и сколько тратит. Потом посмотри эти данные у бирмингемцев.
Посмотрел. Ну и? У МанСити второй с конца трансферный баланс. Хуже только у МЮ. Я об этом и говорю.
Решили АПЛ в Ла лигу превратить, где 3 команды платят и тратят триллионы, а остальные не могут ничего, просто для массовки тусуются
Переход Роджерса в Челси летом читается, как никогда. И это прекрасно.
Ответ Proper Chels
Переход Роджерса в Челси летом читается, как никогда. И это прекрасно.
тогда Энцо в Реал получается?
Ответ Okaka
тогда Энцо в Реал получается?
Нет, Роджерс слева может играть, как в Вилле.
Команда никогда не сможет выйти на новый уровень без денег, эти правила устанавливают монополии
Опять? Сколько можно
Рекомендуем