«Астон Вилле» снова грозит штраф от УЕФА за нарушение лимита затрат на состав. В прошлом году клуб выплатил 6 млн евро

«Астон Вилле» грозит новый штраф из-за нарушения финансовых правил УЕФА.

«Астон Вилла» может быть оштрафована из-за нарушения финансовых правил УЕФА, пишет The Times.

Предполагается, что клуб второй год подряд нарушил правило УЕФА о расходах на состав, которое предусматривает штраф, если расходы клуба на зарплаты игроков, трансферы и агентов превышают 70 процентов от его доходов.

В июле 2025 года клуб из Бирмингема был оштрафован на 6 миллионов евро из-за превышения лимита затрат на состав, установленного на уровне 80% от доходов клуба.

С сезона-2025/26 лимит был снижен до 70%.

Доходы «Астон Виллы» в этом сезон упали по сравнению с прошлым из-за еврокубков: в этом сезоне клуб играет в Лиге Европы, а в прошлом выступал в Лиге чемпионов, где призовые значительно выше.

В то же время отмечается, что «Астон Вилла» не нарушит другое соглашение с УЕФА, касающееся доходов клуба.