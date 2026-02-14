«Астон Вилле» снова грозит штраф от УЕФА за нарушение лимита затрат на состав. В прошлом году клуб выплатил 6 млн евро
«Астон Вилла» может быть оштрафована из-за нарушения финансовых правил УЕФА, пишет The Times.
Предполагается, что клуб второй год подряд нарушил правило УЕФА о расходах на состав, которое предусматривает штраф, если расходы клуба на зарплаты игроков, трансферы и агентов превышают 70 процентов от его доходов.
В июле 2025 года клуб из Бирмингема был оштрафован на 6 миллионов евро из-за превышения лимита затрат на состав, установленного на уровне 80% от доходов клуба.
С сезона-2025/26 лимит был снижен до 70%.
Доходы «Астон Виллы» в этом сезон упали по сравнению с прошлым из-за еврокубков: в этом сезоне клуб играет в Лиге Европы, а в прошлом выступал в Лиге чемпионов, где призовые значительно выше.
В то же время отмечается, что «Астон Вилла» не нарушит другое соглашение с УЕФА, касающееся доходов клуба.
Нет такой схемы, при которой середняк может стать грандом без вложений извне.
Можно стать грандом на 1 сезон, как Байер - дальше твою команду просто разберут.
Вилла, кстати, богатый клуб, просто им не дают вкладывать деньги - привет правилам ФФП.
Для очень богатых законы не писаны, классика
Небольшие клубы, вроде Атлетика или Астон Виллы (не считается грандом, несмотря на выдающиеся выступления последних лет), Эвертона, страдают буквально за какие-то копейки и небольшие нарушения, в то время сильные клубы мира сего делают что угодно безнаказанно. Просто цирк
