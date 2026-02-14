Матч «Райо» – «Атлетико» пройдет в Леганесе: хозяева проведут тренировку в Хетафе, фанатам придется покупать билеты на базе клуба. Игроки жаловались на состояние поля на домашнем стадионе

«Райо Вальекано» проведет домашний матч с «Атлетико» на чужом стадионе.

Матч «Райо Вальекано» и «Атлетико » перенесли в другой город.

Игра 24-го тура Ла Лиги пройдет на стадионе «Бутарке» в Леганесе. Сегодняшнюю тренировку футболисты «Райо» проведут в Хетафе. Чтобы купить билеты на игру, болельщикам придется приехать на базу клуба.

Ранее Ла Лига перенесла матч «Райо Вальекано » и «Реал Овьедо» на другую дату из-за неудовлетворительного состояния поля на «Кампо де Вальекас» и ожидавшегося дождя.

В начале февраля игроки «Райо» пожаловались на инфраструктуру клуба – их не устраивает плохое состояние поля на домашнем стадионе, отсутствие горячей воды и устаревшие помещения.