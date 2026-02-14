Матч «Райо» – «Атлетико» пройдет в Леганесе: хозяева проведут тренировку в Хетафе, фанатам придется покупать билеты на базе клуба. Игроки жаловались на состояние поля на домашнем стадионе
«Райо Вальекано» проведет домашний матч с «Атлетико» на чужом стадионе.
Матч «Райо Вальекано» и «Атлетико» перенесли в другой город.
Игра 24-го тура Ла Лиги пройдет на стадионе «Бутарке» в Леганесе. Сегодняшнюю тренировку футболисты «Райо» проведут в Хетафе. Чтобы купить билеты на игру, болельщикам придется приехать на базу клуба.
Ранее Ла Лига перенесла матч «Райо Вальекано» и «Реал Овьедо» на другую дату из-за неудовлетворительного состояния поля на «Кампо де Вальекас» и ожидавшегося дождя.
В начале февраля игроки «Райо» пожаловались на инфраструктуру клуба – их не устраивает плохое состояние поля на домашнем стадионе, отсутствие горячей воды и устаревшие помещения.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Partidazo de COPE
Нужно сохранить этот прекрасный стадион
Надеюсь, средства на частичную реконструкцию найдутся, и эта ламповая арена сохранится