Сафонов и Забарный получили 4 из 10 от L’Equipe за матч с «Ренном», у Пачо и Дуэ – 3. Никто в «ПСЖ» не получил больше 5
Матвей Сафонов заработал оценку 4 из 10 за матч с «Ренном».
Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку 4 из 10 от издания L’Equipe за выступление в матче Лиги 1 против «Ренна» (1:3).
Издание поставило следующие оценки футболистам парижан:
Матвей Сафонов – 4;
Ашраф Хакими – 5;
Илья Забарный – 4;
Вильян Пачо – 3;
Нуну Мендеш – 4;
Витинья – 4;
Уоррен Заир-Эмери – 4;
Жоау Невеш – 4;
Дезире Дуэ – 3;
Усман Дембеле – 5;
Хвича Кварацхелия – 4.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
Если там действительно ненависть со стороны украинца, то выпускать их двоих вместе может быть плохой затеей. Между вратарем и центральными должно быть постоянное общение. Вот на каком языке Мотя Забарному подсказывает, на французском? А последний его знает? И слушает ли вообще Забарный такие подсказки? (Опять же, если предположение о вражде верно)
В таком случае Энрике уже нужно делать выбор не между Шевалье и Мотей, а между Шевалье + Забарный и Мотей.
Впрочем, по игре Забарного весь сезон, выбор как будто очевиден) его трансфер выглядит как очередная поддержка всу)
я всей душой желаю Матвею не сбавлять требования к себе и доигрывать эпизоды до конца. ПСЖ это вершина и конкуренция там жёсткая, можем сколь угодно выгораживать нашего парня, но если тренер засомневается, то просто заменит его. причём речь не столько даже про Шевалье, тот ещё хуже судя по всему. речь про летний трансферный период. надо поднажать, какой-то кредит доверия Сафонов получил и надо его оправдать
3 – двое
4 – семеро
5 – двое
Совершенно средний балл, на уровне всей команды.