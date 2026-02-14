  • Спортс
  • Сафонов и Забарный получили 4 из 10 от L’Equipe за матч с «Ренном», у Пачо и Дуэ – 3. Никто в «ПСЖ» не получил больше 5
Сафонов и Забарный получили 4 из 10 от L’Equipe за матч с «Ренном», у Пачо и Дуэ – 3. Никто в «ПСЖ» не получил больше 5

Матвей Сафонов заработал оценку 4 из 10 за матч с «Ренном».

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку 4 из 10 от издания L’Equipe за выступление в матче Лиги 1 против «Ренна» (1:3).

Издание поставило следующие оценки футболистам парижан:

Матвей Сафонов – 4;

Ашраф Хакими – 5;

Илья Забарный – 4;

Вильян Пачо – 3;

Нуну Мендеш – 4;

Витинья – 4;

Уоррен Заир-Эмери – 4;

Жоау Невеш – 4;

Дезире Дуэ – 3;

Усман Дембеле – 5;

Хвича Кварацхелия – 4.

«ПСЖ» с Сафоновым сгорели «Ренну». Могут пропустить «Ланс» вперед

Источник: L’Equipe
Во втором голе есть доля вины моти. На подаче углового он мог выйти на перехват. Ну а третий гол, на забарном
Во втором голе есть доля вины моти. На подаче углового он мог выйти на перехват. Ну а третий гол, на забарном
Второй как будто тоже на Забарном, чел неправильно выбрал позицию и прыгал заваливаясь назад. При таком росте этот мяч был обязан быть его, если даже не достаешь прыгни прямо хотя бы закрой обзор защитнику сзади.
Кстати возможно Сафонову просто некомфортно играть рядом с Забарным (видел комменты, что у этих двоих в плане отношений все норм, просто из-за политики своей страны Забарный на камерах должен "отыгрывать" роль, но кто ж его на самом деле знает, правда это или нет).
Если там действительно ненависть со стороны украинца, то выпускать их двоих вместе может быть плохой затеей. Между вратарем и центральными должно быть постоянное общение. Вот на каком языке Мотя Забарному подсказывает, на французском? А последний его знает? И слушает ли вообще Забарный такие подсказки? (Опять же, если предположение о вражде верно)
В таком случае Энрике уже нужно делать выбор не между Шевалье и Мотей, а между Шевалье + Забарный и Мотей.
Впрочем, по игре Забарного весь сезон, выбор как будто очевиден) его трансфер выглядит как очередная поддержка всу)
Кстати возможно Сафонову просто некомфортно играть рядом с Забарным (видел комменты, что у этих двоих в плане отношений все норм, просто из-за политики своей страны Забарный на камерах должен "отыгрывать" роль, но кто ж его на самом деле знает, правда это или нет). Если там действительно ненависть со стороны украинца, то выпускать их двоих вместе может быть плохой затеей. Между вратарем и центральными должно быть постоянное общение. Вот на каком языке Мотя Забарному подсказывает, на французском? А последний его знает? И слушает ли вообще Забарный такие подсказки? (Опять же, если предположение о вражде верно) В таком случае Энрике уже нужно делать выбор не между Шевалье и Мотей, а между Шевалье + Забарный и Мотей. Впрочем, по игре Забарного весь сезон, выбор как будто очевиден) его трансфер выглядит как очередная поддержка всу)
Ну не придумывай ты глупости, помню например игру с Метцом, Забарный Сафонова всё таки слушается, был момент, что игрок Метца после паса из глубины пытался с линии штрафной войти в штрафную, но Забарный его без фола отнеснил и мяч пошел к левому углу вратарской и Забарный бежал за мячом, но Сафонов тоже пошел на мяч и явно крикнул, что мой мяч и Забарный отбежал от мяча
глянул обзор, вроде и не виноват Сафонов, то есть не привёз, но и не выручил, что намного важнее. в первом голе как будто слегка запоздало прыгнул, второй гол не вышел из ворот, третий даже не попытался прервать прострел

я всей душой желаю Матвею не сбавлять требования к себе и доигрывать эпизоды до конца. ПСЖ это вершина и конкуренция там жёсткая, можем сколь угодно выгораживать нашего парня, но если тренер засомневается, то просто заменит его. причём речь не столько даже про Шевалье, тот ещё хуже судя по всему. речь про летний трансферный период. надо поднажать, какой-то кредит доверия Сафонов получил и надо его оправдать
глянул обзор, вроде и не виноват Сафонов, то есть не привёз, но и не выручил, что намного важнее. в первом голе как будто слегка запоздало прыгнул, второй гол не вышел из ворот, третий даже не попытался прервать прострел я всей душой желаю Матвею не сбавлять требования к себе и доигрывать эпизоды до конца. ПСЖ это вершина и конкуренция там жёсткая, можем сколь угодно выгораживать нашего парня, но если тренер засомневается, то просто заменит его. причём речь не столько даже про Шевалье, тот ещё хуже судя по всему. речь про летний трансферный период. надо поднажать, какой-то кредит доверия Сафонов получил и надо его оправдать
Защита не помогала. В первом, защитник закрыл момент удара бьющего, давая тому пространство и время для прицеливания (где были остальные защитники?), поэтому Матвей прыгал уже по мячу, до этого сделав шаг в противоположную сторону (поэтому и не достал), следя за поперечными маневрами иорданца. Второй гол: мяч по уходящей траектории в толпу, защитники не видят на противниках и не обеспечивают заслон-коридор для проход вратаря на мяч, ведь после рикошета нужно ворота не потреять. Третий гол от промежности Матвей закрывал ближний угол, а игрок вывернул стопу, и не смог сделать по удару шаг вперед, защитники провожали мяч глазами (сравни с действиями защиты Ренна, сиавившие частоколы на пути). ПСЖ привык разделываться с деморализованным соперником, а если тот сопротивляется, испытывает трудности с креативом и самоотдачей. Избалованная звездная молодежь.
Матвея отправят в запас или дадут ещё шанс?
Матвея отправят в запас или дадут ещё шанс?
Шанс
Матвея отправят в запас или дадут ещё шанс?
Присядет на месяц
я бы стал на сторону Матвея если бы он совершил ни один полоусейв из 4 ударов, а хотябы 50/50. допустим рен ударил бы 6 раз в створ - из них три гола, а остальные Мотя потащил. понятно что оборона дырявая была, но если ты вратарь топ клуба то ты и тащить должен даже мертвые удары, да хотябы один взял бы то вопросов вообще к Матвею не было бы. а так, в целом сложилась ситуация что он есть в воротах - что его нет, если каждый удар заканчивается голом. возьмите в пример сникерса, в него почему то постоянно мячи попадали, а значит он есть в воротах.
я бы стал на сторону Матвея если бы он совершил ни один полоусейв из 4 ударов, а хотябы 50/50. допустим рен ударил бы 6 раз в створ - из них три гола, а остальные Мотя потащил. понятно что оборона дырявая была, но если ты вратарь топ клуба то ты и тащить должен даже мертвые удары, да хотябы один взял бы то вопросов вообще к Матвею не было бы. а так, в целом сложилась ситуация что он есть в воротах - что его нет, если каждый удар заканчивается голом. возьмите в пример сникерса, в него почему то постоянно мячи попадали, а значит он есть в воротах.
Это в том случае, если бьющие находятся под давлением, а не как на тренировке на-выбор. С такой защитой можно только гадать. Слперник бьет сильно, не всегдва точно, но если попадает, то залетает (раз в пять лет и швабра стреляет). Главная претензия к нападению, в отличие от скамеечной защиты нападение из основы. Забей он, отнесись серьезнее к реализации даже в половине моментов и подходов к воротам, был бы счет 6:3 или даже 10:3 и не было бы проблем с косяками и неспасениями в обороне. Нт нападение расписалось в полном бессилии, а виноват Сафонов, что не совершил чудо. До коле так разгильдяйски будет играть ПСЖ!?
Забарный походу как мудрик, разводом оказался. Очень слабо играет который матч.
Ну посидят с забарным пару игр на банке, первый раз что ли?
Заголовок выглядит так, как будто Сафонов пв последней четвёрке, а не в средней семёрке футболистов с 4 баллами.
3 – двое
4 – семеро
5 – двое
Совершенно средний балл, на уровне всей команды.
Усё, кина не будет.
А почему столько пропустили, кто смотрел? Привозы?
А почему столько пропустили, кто смотрел? Привозы?
Я включил при счёте 2-1, много потерь было даже за 20 минут моего наблюдения. Защита просто играла не в попад совсем.
