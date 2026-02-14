Сорокин считает, что стандарты «Пафоса» при Карседо были сильнее, чем у «Арсенала»: «Штрафные и угловые не раз принесут «Спартаку» три очка»
Бывший защитник «Кайрата» Егор Сорокин рассказал о стандартах «Пафоса» при Хуане Карседо.
Казахстанский клуб играл против кипрской команды на этапе группы в Лиге чемпионов. Карседо ранее возглавил «Спартак».
– Как готовились к матчам с «Пафосом» Карседо?
– С ним весь штаб перешел?
– С Хуаном еще трое испанцев.
– Я это к чему: стандарты будут очень опасным оружием у «Спартака» – это точно. Ни у кого опаснее за всю Лигу чемпионов я не встречал.
В РПЛ это будет настоящая угроза. Уверен, штрафные и угловые не раз принесут «Спартаку» три очка.
– В чем фишка стандартов Карседо?
– Знаете, такая сверхагрессия на них. Само собой, многое зависит от мастерства доставки мяча в штрафную – и у «Спартака» по-любому есть такие исполнители.
Но одних подач мало. «Пафос» заготовил разные наигровки – то есть, варианты розыгрышей. Например, каждый раз по-своему игроки ставили блоки.
Каждый знал, что делать в штрафной. Это было и у своих ворот, когда мы исполняли стандарты.
Каждый в «Пафосе» действовал максимально ответственно. Понимал, где располагаться, куда мяч полетит и куда может отлететь.
– Стандарты «Пафоса» были сильнее, чем у «Арсенала»?
– Да, 100%, – сказал Егор Сорокин.