Сорокин считает, что стандарты «Пафоса» при Карседо были сильнее, чем у «Арсенала»: «Штрафные и угловые не раз принесут «Спартаку» три очка»

Егор Сорокин: штрафные и угловые не раз принесут «Спартаку» три очка.

Бывший защитник «Кайрата » Егор Сорокин рассказал о стандартах «Пафоса» при Хуане Карседо .

Казахстанский клуб играл против кипрской команды на этапе группы в Лиге чемпионов. Карседо ранее возглавил «Спартак».

– Как готовились к матчам с «Пафосом» Карседо?

– С ним весь штаб перешел?

– С Хуаном еще трое испанцев.

– Я это к чему: стандарты будут очень опасным оружием у «Спартака» – это точно. Ни у кого опаснее за всю Лигу чемпионов я не встречал.

В РПЛ это будет настоящая угроза. Уверен, штрафные и угловые не раз принесут «Спартаку » три очка.

– В чем фишка стандартов Карседо?

– Знаете, такая сверхагрессия на них. Само собой, многое зависит от мастерства доставки мяча в штрафную – и у «Спартака» по-любому есть такие исполнители.

Но одних подач мало. «Пафос» заготовил разные наигровки – то есть, варианты розыгрышей. Например, каждый раз по-своему игроки ставили блоки.

Каждый знал, что делать в штрафной. Это было и у своих ворот, когда мы исполняли стандарты.

Каждый в «Пафосе» действовал максимально ответственно. Понимал, где располагаться, куда мяч полетит и куда может отлететь.

– Стандарты «Пафоса» были сильнее, чем у «Арсенала»?

– Да, 100%, – сказал Егор Сорокин.