  Кавазашвили о росте цен на ЖКХ: «Если бы западные сволочи нас не душили, мы бы жили нормально. Все выдержим. Люди терпеливые – знают, когда можно понять, что делает государство»
Кавазашвили о росте цен на ЖКХ: «Если бы западные сволочи нас не душили, мы бы жили нормально. Все выдержим. Люди терпеливые – знают, когда можно понять, что делает государство»

Анзор Кавазашвили высказался о росте цен в России.

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал ситуацию с ростом сумм в квитанциях за ЖКХ.

– Конечно, платежи ЖКХ стали очень дорогими, но могу это понять. На военные действия уходит много денег – это бесспорно. Но дело в том, что страна у нас очень богатая.

Здесь надо сказать про дурацкие санкции, которыми нас обложили Европа и различные западные государства. Это не дает нам полностью реализовать наши возможности. С нашими ресурсами мы могли бы жить лучше, чем в Дубае и Катаре.

Но на сегодняшний день я могу понять государство. Если мы на прилавках магазинов не увидим современной и свежей еды, мяса и молочной продукции, может случиться горбачевский период, когда жрать было нечего, а именно поэтому у нас и случился переворот.

Я на сегодняшний день готов пойти навстречу руководителям нашего государства и еще сказать им спасибо за то, что они нас не очень сильно ущемляют.

Если бы нас эти западные сволочи не душили, мы бы жили нормально. Но что делать? Мы все выдержим, люди терпеливые.

– Насколько серьезно замечаете рост цен на ЖКХ?

– Можете представить, что могут делать такие ветераны, как я. Каждый из нас старается сделать так, чтобы бюджет семьи был не очень обременительным.

Где-то сокращаем какие-то шикарные вещи, которыми пользовались обычно при благополучной ситуации, не тратим большие деньги и стараемся быть поприжимистее.

Человек ко всему приспосабливается, чтобы не получить на свою семью очень сильную нагрузку. Наши люди молодцы – терпеливые. Они знают, когда можно понять, что государство делает.

Это сейчас мы вроде дружим с Трампом, но в принципе с нами никто не дружит – мы сами по себе.

Если не будем уважать свой народ и руководство не будет лояльно смотреть на нас и с извинением повышать платежи ЖКХ… Я это все понимаю, поэтому считаю, что страна идет в правильном направлении, – сказал Анзор Кавазашвили.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
Господи, и эти идиоты ещё голосуют же
Ответ ПаблоАймар
Господи, и эти идиоты ещё голосуют же
всеобщее избирательное право - абсолютное зло
Ответ ПаблоАймар
Господи, и эти идиоты ещё голосуют же
Не то, что голосуют, такие первые в очереди стоят в избирательный участок с плакатом в руках, с ликом вечно любимого и несменяемого)
Ох уж этот Обама, никак от наших подъездов не отстанет!
Ответ Денис Давыдов
Ох уж этот Обама, никак от наших подъездов не отстанет!
Я думаю, че еще холод такой собачий на улице, а это все проклятый запад!
Ответ Верховный Лорд
Я думаю, че еще холод такой собачий на улице, а это все проклятый запад!
Когда думаешь про Запад , который нас душит :
Сразу вспоминается гениальный фильм Собачье Сердце режиссера и коммуниста Владимира Бортко :

Вчера котов душили-душили, душили-душили, душили-душили, душили-душили… — Послушайте, что же вы делаете с этими убитыми котами? — На польты пойдут! Из них белок делать будут на рабочий кредит !
Ладно дед в маразме так думает. Хуже, когда молодые также рассуждают
Ответ Damien King
Ладно дед в маразме так думает. Хуже, когда молодые также рассуждают
Так теледурилка об этом целый день вещает.
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Так теледурилка об этом целый день вещает.
Его ещё кто-то смотрит из молодых парней? У меня допустим в окружении телевизор вообще не смотрят, ну сериалы и фильмы максимум.
Так это Запад поднимает цены на ЖКХ в России? )))
Ответ LYSVEGAS
Так это Запад поднимает цены на ЖКХ в России? )))
Да а ещё у нас огурцы теперь выращивать стоит дороже, чем в арабской пустыне. Солдаты НАТО ценники переписывают.
Ответ LYSVEGAS
Так это Запад поднимает цены на ЖКХ в России? )))
Комментарий скрыт
Не понимаю откуда в голове это сидит что мы должны постоянно власти говорить спасибо. Мы требовать с них должны, а не благодарить в поклоне, они наемные работники, и должны давать положительный результат или быть уволенными, а не " Господи, спасибо что вы на нас не так сильно ущемляете"
Ответ Покерный Футбол
Не понимаю откуда в голове это сидит что мы должны постоянно власти говорить спасибо. Мы требовать с них должны, а не благодарить в поклоне, они наемные работники, и должны давать положительный результат или быть уволенными, а не " Господи, спасибо что вы на нас не так сильно ущемляете"
По сути дела, гражданство - это договор между человеком и государством. Человек должен соблюдать законодательство и платить налоги, государство должно обеспечивать безопасность и уровень жизни. Граждане со своей стороны выполняют обязательства, в то время как государство ни с одним из своих обязательств не справляется
Ответ Покерный Футбол
Не понимаю откуда в голове это сидит что мы должны постоянно власти говорить спасибо. Мы требовать с них должны, а не благодарить в поклоне, они наемные работники, и должны давать положительный результат или быть уволенными, а не " Господи, спасибо что вы на нас не так сильно ущемляете"
В смысле откуда? Если вам полжизни будут что то в голову вбивать, то вы оставшиеся полжизни будете в это верить
Сколько себя помню, все время слышу про то, что надо только потерпеть, мол потом все-все будет, а сейчас чуть-чуть потерпите. А жить то когда будем?
Ответ DniweFC
Сколько себя помню, все время слышу про то, что надо только потерпеть, мол потом все-все будет, а сейчас чуть-чуть потерпите. А жить то когда будем?
Мне летом исполнится 52, и я тоже всю жизнь слышу именно это – светлое будущее не за горами, нужно только сейчас немного потерпеть.
Ответ DniweFC
Сколько себя помню, все время слышу про то, что надо только потерпеть, мол потом все-все будет, а сейчас чуть-чуть потерпите. А жить то когда будем?
С начала века до 2007 не помню про потерпеть, а потом да, пошла шарманка, и так почти 20 лет
блевать охота
Ответ garp
блевать охота
+++ !
Даже Анзор Амберкович Трампа раскусил - с кем тот дружит , а Европа все ещё на что-то надеется ))
Западные сволочи нас не душат, нас душат наши сволочи...
Ответ Sv11775
Западные сволочи нас не душат, нас душат наши сволочи...
Ну нет - голодом нас уморить хотел Запад !
Вспомните , как они запретили нам продавать :
Сыр голландский
Хамон испанский
И даже … ( жир ) моржовый Гренландский и тот не оставили ?
Ответ OldRedWhite
Ну нет - голодом нас уморить хотел Запад ! Вспомните , как они запретили нам продавать : Сыр голландский Хамон испанский И даже … ( жир ) моржовый Гренландский и тот не оставили ?
Ага, как у Харламова в камеди:"от Волги до Енисея теперь хрен найдешь авокадо" 😉
Это просто эталонные слова от анзорика😂 вряд ли он что то лучше скажет в этом году
Опять запад виноват во всех наших проблемах и так до бесконечности слышу этот бред - сколько себя помню от части граждан России и СССР и от нашего государства, а может проблема вовсе не в этом, Анзор, может нас душит не Запад, а мы сами собственными руками, точнее сами знаете чьими, руками теми самыми - родными в рядом сидящих и в своих властных кабинетах, не?
Ответ Alex.K71
Опять запад виноват во всех наших проблемах и так до бесконечности слышу этот бред - сколько себя помню от части граждан России и СССР и от нашего государства, а может проблема вовсе не в этом, Анзор, может нас душит не Запад, а мы сами собственными руками, точнее сами знаете чьими, руками теми самыми - родными в рядом сидящих и в своих властных кабинетах, не?
Комментарий скрыт
Ответ Далер Гайнеев
Комментарий скрыт
У художника Айвазовского есть пара картин, про которые очень не любят вспоминать - "Раздача продовольствия" и "Корабль помощи". Сюжет первой картины крайне необычен - по российской зимней деревне едут груженые сани, в которых стоит крестьянин, размахивающий американским флагом.

Суть в том, что в конце 19 века, пока знать кружилась на балах в столицах, в Поволжье был сильный голод. А знатные дворяне и чиновники спасать народ не очень хотели, поэтому американцы снарядили продовольственную помощь для наших умирающих крестьян.

В 90-е мы тоже много прикалывались с невкусных "ножек Буша", но в эпоху крайней нищеты для многих семей эта дешевая гуманитарка была жизненно важной. Вот так нас душит проклятый запад.
