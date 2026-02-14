«Локомотив» обменяет Годяева в «Крылья» на Олейникова с доплатой в 100 млн рублей (Иван Карпов)
Иван Олейников переходит в «Локомотив», Данила Годяев – в «Крылья Советов».
«Локомотив» и «Крылья Советов» договорились об обмене футболистами с доплатой со стороны московского клуба.
По информации журналиста Ивана Карпова, «Локомотив» получит 27-летнего вингера Ивана Олейникова, который забил 2 гола и сделал 2 передачи в 13 матчах сезона Мир РПЛ.
В «Крылья Советов» перейдет 21-летний полузащитник Данила Годяев, в активе которого 3 игры в РПЛ в нынешнем сезоне.
Кроме того, самарцы получат доплату в размере 100 миллионов рублей.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Заход в Самару как в магазин Паши Андреева, а им потом платить миллиардные долги из бюджета
Годяев не так много сыграл, и, судя по всему, шансов пробиться в старт у него немного, нет каких-то очень сильных качеств, как у Карпукаса и Батракова.
Так что сделка выглядит перспективной, если тренер и правда знает, как Олейникова использовать.
Надо брать