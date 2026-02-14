«Локомотив» обменяет Годяева в «Крылья» на Олейникова с доплатой в 100 млн рублей (Иван Карпов)

Иван Олейников переходит в «Локомотив», Данила Годяев – в «Крылья Советов».

«Локомотив » и «Крылья Советов » договорились об обмене футболистами с доплатой со стороны московского клуба.

По информации журналиста Ивана Карпова, «Локомотив» получит 27-летнего вингера Ивана Олейникова , который забил 2 гола и сделал 2 передачи в 13 матчах сезона Мир РПЛ.

В «Крылья Советов» перейдет 21-летний полузащитник Данила Годяев , в активе которого 3 игры в РПЛ в нынешнем сезоне.

Кроме того, самарцы получат доплату в размере 100 миллионов рублей.