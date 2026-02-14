  • Спортс
  • «Локомотив» обменяет Годяева в «Крылья» на Олейникова с доплатой в 100 млн рублей (Иван Карпов)
37

Иван Олейников переходит в «Локомотив», Данила Годяев – в «Крылья Советов».

«Локомотив» и «Крылья Советов» договорились об обмене футболистами с доплатой со стороны московского клуба.

По информации журналиста Ивана Карпова, «Локомотив» получит 27-летнего вингера Ивана Олейникова, который забил 2 гола и сделал 2 передачи в 13 матчах сезона Мир РПЛ.

В «Крылья Советов» перейдет 21-летний полузащитник Данила Годяев, в активе которого 3 игры в РПЛ в нынешнем сезоне.

Кроме того, самарцы получат доплату в размере 100 миллионов рублей.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Хорошая сделка для Локо.
Ответ viktorpavlov70
Хорошая сделка для Локо.
По классике

Заход в Самару как в магазин Паши Андреева, а им потом платить миллиардные долги из бюджета
Круговорот ноунеймоы в природе
Ответ Бабло Муани
Круговорот ноунеймоы в природе
Дальше больше
Ответ Бабло Муани
Круговорот ноунеймоы в природе
Не соглашусь, Олейников хороший игрок для РПЛ, с опытом, явно поможет Локо, тем более Галактионов с ним хорошо знаком, должен заиграть в Локо, а Годяев перспективный молодой игрок который получит хорошую игровую практику, только есть одно но...Крыльям нужен нормальный тренер, а не то что сейчас недоразумение, в случае чего если Годяев заиграет и покажет на что способен, то уверен буду Локо потом его выкупит (всему своё время). Удачи обоим игрокам, а ты токсичный неликвид который чувствую из-за лимита будешь вонять столько, что наверное до прошлых лимитов никто так не вонял
Олейникова много расхваливали, что даже удивительно, почему к 27 годам он не поиграл в сильном клубе. Но летом Крылья за него аж 300-350 миллионов просили.
Годяев не так много сыграл, и, судя по всему, шансов пробиться в старт у него немного, нет каких-то очень сильных качеств, как у Карпукаса и Батракова.
Так что сделка выглядит перспективной, если тренер и правда знает, как Олейникова использовать.
Ответ Dmitry Orlov
Олейникова много расхваливали, что даже удивительно, почему к 27 годам он не поиграл в сильном клубе. Но летом Крылья за него аж 300-350 миллионов просили. Годяев не так много сыграл, и, судя по всему, шансов пробиться в старт у него немного, нет каких-то очень сильных качеств, как у Карпукаса и Батракова. Так что сделка выглядит перспективной, если тренер и правда знает, как Олейникова использовать.
В первом сезоне Годяева у него прям хорошее движение на поле было , а потом то ли синдром Ракова случился , может поплыл пацан , ходит постоянно улыбается на расслабоне.
Ответ VanyaVanya063
В первом сезоне Годяева у него прям хорошее движение на поле было , а потом то ли синдром Ракова случился , может поплыл пацан , ходит постоянно улыбается на расслабоне.
Что такое "синдром Ракова"? Травмы?
На бумаге выглядит не плохо, а как на самом деле, узнаем уже по факту.
Мда, лучше Адиева отдайте, единственный креативный игрок был в команде.
Ответ Djekinson
Мда, лучше Адиева отдайте, единственный креативный игрок был в команде.
Так у вас же долги. 100 млн получите +игрока с паспортом
Ответ тот самый Кадрус
Так у вас же долги. 100 млн получите +игрока с паспортом
Нет уже долгов.Всё закрыли.
хороший трансфер для Локомотива...
Такая себе сделка...
а пик первого раунда-2027 года придется отдать или нет? Карпов не уточняет...
Ответ ImNotChrisPaul
а пик первого раунда-2027 года придется отдать или нет? Карпов не уточняет...
это про Ракова?
Олейников может быть не усилит, но укрепить состав точно. И тренер давно его хотел.
Надо брать
полноценный обмен? не аренда Годяева?
