«Бавария» разнесла «Вердер» – 3:0! Кейн сделал дубль, Горетцка тоже забил

«Бавария» разгромила «Вердер».

«Бавария» крупно обыграла «Вердер» (3:0) на выезде в 22-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «Везерштадионе».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча. 

На 22-й минуте Харри Кейн забил с пенальти, а на 25-й забил с игры. На 70-й полузащитник Леон Горетцка довел счет до разгромного.

«Бавария» лидирует в таблице и на 6 очков опережает «Боруссию» Дортмунд. «Вердер» идет 16-м.

Бундеслига Германия. 22 тур
14 февраля 14:30, Везерштадион
Логотип домашней команды
Вердер
Завершен
0 - 3
Логотип гостевой команды
Бавария
Матч окончен
Пуэртас
90’
86’
Кейн   Джексон
80’
Мусиала
Нджинма   Сугавара
79’
76’
Киммих   Бишоф
70’
  Горетцка
69’
Станишич   Дэвис
69’
Гнабри   Мусиала
Агу   Шмидт
65’
Стаге   Чович
65’
Кулибали   Малатини
61’
46’
Нойер   Урбиг
Штарк   Мбангула
46’
2тайм
Перерыв
Штарк
37’
Линен
28’
25’
  Кейн
22’
  Кейн
Вердер
Бакхаус, Кулибали, Фридль, Штарк, Шмид, Агу, Линен, Стаге, Нджинма, Грюлль, Пуэртас
Запасные: Малатини, Хейн, Чович, Мбангула, Милошевич, Деман, Шмидт, Сугавара, Топп
1тайм
Бавария:
Нойер, Лаймер, Ким Мин Чжэ, Та, Станишич, Горетцка, Киммих, Карл, Диас, Гнабри, Кейн
Запасные: Ито, Упамекано, Бишоф, Мусиала, Павлович, Джексон, Ульрайх, Дэвис, Урбиг
Подробнее

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoВердер
logoХарри Кейн
logoЛеон Горетцка
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Карл в дриблинге прошёл троих, четвертый его рубанул по ногам. Что там на ВАР ещё смотреть было 😂
Ну и Кейн пробил как положено
Ответ A-Marco
Карл в дриблинге прошёл троих, четвертый его рубанул по ногам. Что там на ВАР ещё смотреть было 😂
Ну и Кейн пробил как положено
Комментарий удален модератором
Ответ DELETED_1115043726
Комментарий удален модератором
Мбаппе забил с пенальти: Мбаппенальти, только с проплаченных пенок и забивает
Кейн забивает с пенальти (больше француза): ох как классно положил с 11-метровой, настоящий мастер
P.S. Считаю Кейна самым переоцененным и расхайпованным игроком. Из 500 голов в карьере с пенальти каждый пятый, но ему это не предъявляют почему-то.
Кейн - 20,6% голов с пенальти в карьере.
Роналду - 18,7%.
Но Криш только с пенальти может, а Кейн недооцененный гений, не перепутайте
А я главное думаю: "Почему это нет нашего кайфового друга"? Смотрю последние результаты в лиге 1 и сразу сладко на душе :) А Кейна с дублем(на данный момент).
С победой баварцев, ну наконец стилистически без претензий, размашисто, с вертикальными забросами и попытками вывести игроков на грани офсайда, наконец гол после прессинга (спасибо Горецке и точности Кейна), да, немного хаотично, но для меня это намного меньшее зло, чем бесконечный дыр-дыр. На удивление слабый матч Киммиха, но зато Горецка во всей красе, был везле, ну как не предложить ему контракт, может передумают?)
Особенно рад за Леона!
Да уж.
4-5 будет даже неплохо получить в текущем состоянии и по такой игре.
Ответ Бременер
Да уж.
4-5 будет даже неплохо получить в текущем состоянии и по такой игре.
Вот вроде в целом неплохо смотримся, в атаку активно ходим, но нападающего хорошего не хватает. После Фюллькруга и Дукша как отрезало. Видимо, снова надо во 2 БЛ вылетать, чтобы перезагрузиться.
Ответ Singidunum1389
Вот вроде в целом неплохо смотримся, в атаку активно ходим, но нападающего хорошего не хватает. После Фюллькруга и Дукша как отрезало. Видимо, снова надо во 2 БЛ вылетать, чтобы перезагрузиться.
Не хотелось бы.
Лучшие уйдут. А с такой реализацией будем болтаться, как "динозавры" не один сезон там.
Тренеру нужно нормального, а не это недоразумение с HSV прошлым.
Бавария так держать ✊✊✊
