«Бавария» разнесла «Вердер» – 3:0! Кейн сделал дубль, Горетцка тоже забил

«Бавария» разгромила «Вердер».

«Бавария » крупно обыграла «Вердер » (3:0) на выезде в 22-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «Везерштадионе».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 22-й минуте Харри Кейн забил с пенальти, а на 25-й забил с игры. На 70-й полузащитник Леон Горетцка довел счет до разгромного.

«Бавария» лидирует в таблице и на 6 очков опережает «Боруссию» Дортмунд. «Вердер» идет 16-м.

Бундеслига Германия. 22 тур 14 февраля 14:30, Везерштадион Вердер Завершен 0 - 3 Бавария Матч окончен Пуэртас 90’ 86’ Кейн Джексон 80’ Мусиала Нджинма Сугавара 79’ 76’ Киммих Бишоф 70’ Горетцка

69’ Станишич Дэвис 69’ Гнабри Мусиала Агу Шмидт 65’ Стаге Чович 65’ Кулибали Малатини 61’ 46’ Нойер Урбиг Штарк Мбангула 46’ 2 тайм Перерыв Штарк 37’ Линен 28’ 25’ Кейн

22’ Кейн

Вердер Бакхаус, Кулибали, Фридль, Штарк, Шмид, Агу, Линен, Стаге, Нджинма, Грюлль, Пуэртас Запасные: Малатини, Хейн, Чович, Мбангула, Милошевич, Деман, Шмидт, Сугавара, Топп 1 тайм Бавария: Нойер, Лаймер, Ким Мин Чжэ, Та, Станишич, Горетцка, Киммих, Карл, Диас, Гнабри, Кейн Запасные: Ито, Упамекано, Бишоф, Мусиала, Павлович, Джексон, Ульрайх, Дэвис, Урбиг

