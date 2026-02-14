Матч окончен
«Бавария» разнесла «Вердер» – 3:0! Кейн сделал дубль, Горетцка тоже забил
«Бавария» крупно обыграла «Вердер» (3:0) на выезде в 22-м туре Бундеслиги.
Матч проходил на «Везерштадионе».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 22-й минуте Харри Кейн забил с пенальти, а на 25-й забил с игры. На 70-й полузащитник Леон Горетцка довел счет до разгромного.
«Бавария» лидирует в таблице и на 6 очков опережает «Боруссию» Дортмунд. «Вердер» идет 16-м.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Ну и Кейн пробил как положено
Кейн забивает с пенальти (больше француза): ох как классно положил с 11-метровой, настоящий мастер
P.S. Считаю Кейна самым переоцененным и расхайпованным игроком. Из 500 голов в карьере с пенальти каждый пятый, но ему это не предъявляют почему-то.
Кейн - 20,6% голов с пенальти в карьере.
Роналду - 18,7%.
Но Криш только с пенальти может, а Кейн недооцененный гений, не перепутайте
4-5 будет даже неплохо получить в текущем состоянии и по такой игре.
Лучшие уйдут. А с такой реализацией будем болтаться, как "динозавры" не один сезон там.
Тренеру нужно нормального, а не это недоразумение с HSV прошлым.