Черданцев о фигурном катании на ОИ: «Неподготовленному зрителю непонятно, почему кто занимает какое место. Футбол – самый популярный вид спорта, потому что правила игры понятны»
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением после просмотра соревнований фигуристов на Олимпиаде.
13 февраля в Италии в мужском одиночном катании победил Михаил Шайдоров из Казахстана. Россиянин Петр Гуменник стал шестым, представляющий США Илья Малинин – восьмым.
«Почему футбол – самый популярный вид спорта? Мне часто задают этот вопрос.
Вот посмотрел я выступления на Олимпиаде во вполне популярном виде спорта – фигурном катании. Танцы, одиночников… Неподготовленному зрителю вроде меня, который не знает (и не должен (!) знать нюансов) правил и принципов выставления оценок судьями, вообще не понятно, почему и как кто занимает какое место.
Да, в футболе, мы прекрасно это знаем, к судьям всегда есть и будут вопросы, но! Футбол – самый популярный вид спорта, потому что обычному зрителю в целом абсолютно понятны правила игры. Не вникая в детали, все предельно ясно.
Поэтому всем, кто хоть как-то хочет конкурировать по зрительскому вниманию с футболом, совет простой – для начала сделайте правила максимально понятными для зрителя и сведите к минимуму субъективность судейства. Иначе любой, даже самый крутой, спорт будет оставаться нишевым для фанатов и специалистов данного спорта и никогда не замахнется на популярность футбола», – написал Георгий Черданцев.
Так что, Черданцев прав - система оценок в фигурном катании необоснованно переусложнена, если говорить о массовом зрителе.
А правила лёгкой атлетики ещё проще для понимания, что-то не очень много народу метает молот.
Футбол популярен не из-за правил, а потому что в него попробовать поиграть просто, нужен только мяч и кусочек ровной поверхности (энтузиасты и на асфальте играют), два дерева есть - вот и ворота.
есть куда более простые виды спорта. вот все бегут/плывут/едут/катятся, кто прибежал первый, тот выиграл.
но это скучно, более популярными являются более сложные виды спорта, в которых происходит что-то более интересное, чем "все бежали, один был первый"