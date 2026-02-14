Черданцев о фигурном катании на ОИ: «Неподготовленному зрителю непонятно, почему кто занимает какое место. Футбол – самый популярный вид спорта, потому что правила игры понятны»

Черданцев высказался о популярности футбола в сравнении с фигурным катанием.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением после просмотра соревнований фигуристов на Олимпиаде.

13 февраля в Италии в мужском одиночном катании победил Михаил Шайдоров из Казахстана. Россиянин Петр Гуменник стал шестым, представляющий США Илья Малинин – восьмым.

«Почему футбол – самый популярный вид спорта? Мне часто задают этот вопрос.

Вот посмотрел я выступления на Олимпиаде во вполне популярном виде спорта – фигурном катании. Танцы, одиночников… Неподготовленному зрителю вроде меня, который не знает (и не должен (!) знать нюансов) правил и принципов выставления оценок судьями, вообще не понятно, почему и как кто занимает какое место.

Да, в футболе, мы прекрасно это знаем, к судьям всегда есть и будут вопросы, но! Футбол – самый популярный вид спорта, потому что обычному зрителю в целом абсолютно понятны правила игры. Не вникая в детали, все предельно ясно.

Поэтому всем, кто хоть как-то хочет конкурировать по зрительскому вниманию с футболом, совет простой – для начала сделайте правила максимально понятными для зрителя и сведите к минимуму субъективность судейства. Иначе любой, даже самый крутой, спорт будет оставаться нишевым для фанатов и специалистов данного спорта и никогда не замахнется на популярность футбола», – написал Георгий Черданцев.