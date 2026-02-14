  • Спортс
Черданцев о фигурном катании на ОИ: «Неподготовленному зрителю непонятно, почему кто занимает какое место. Футбол – самый популярный вид спорта, потому что правила игры понятны»

Черданцев высказался о популярности футбола в сравнении с фигурным катанием.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением после просмотра соревнований фигуристов на Олимпиаде.

13 февраля в Италии в мужском одиночном катании победил Михаил Шайдоров из Казахстана. Россиянин Петр Гуменник стал шестым, представляющий США Илья Малинин – восьмым.

«Почему футбол – самый популярный вид спорта? Мне часто задают этот вопрос.

Вот посмотрел я выступления на Олимпиаде во вполне популярном виде спорта – фигурном катании. Танцы, одиночников… Неподготовленному зрителю вроде меня, который не знает (и не должен (!) знать нюансов) правил и принципов выставления оценок судьями, вообще не понятно, почему и как кто занимает какое место.

Да, в футболе, мы прекрасно это знаем, к судьям всегда есть и будут вопросы, но! Футбол – самый популярный вид спорта, потому что обычному зрителю в целом абсолютно понятны правила игры. Не вникая в детали, все предельно ясно.

Поэтому всем, кто хоть как-то хочет конкурировать по зрительскому вниманию с футболом, совет простой – для начала сделайте правила максимально понятными для зрителя и сведите к минимуму субъективность судейства. Иначе любой, даже самый крутой, спорт будет оставаться нишевым для фанатов и специалистов данного спорта и никогда не замахнется на популярность футбола», – написал Георгий Черданцев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Вполне логично. Возможно, во время повторов нужно добавлять инфографику с ИИ и показывать все прыжки на докруты, вращения на уровни и хотя бы подписывать элементы и уровни. Тогда рядовому зрителю будет понятно, что там вообще происходит и насколько честно это всё расставляется. А не так, что Грассль еле отталкивается с непонятного ребра в лутце, очень сомнительно его приземляет, но не получает ни q, ни !. Зато Пете - целая россыпь! И ты сидишь и думаешь, почему такие оценки.
Ответ Sportsfan
Вполне логично. Возможно, во время повторов нужно добавлять инфографику с ИИ и показывать все прыжки на докруты, вращения на уровни и хотя бы подписывать элементы и уровни. Тогда рядовому зрителю будет понятно, что там вообще происходит и насколько честно это всё расставляется. А не так, что Грассль еле отталкивается с непонятного ребра в лутце, очень сомнительно его приземляет, но не получает ни q, ни !. Зато Пете - целая россыпь! И ты сидишь и думаешь, почему такие оценки.
Рядовому зрителю, вообще, пофиг на эти нюансы, он не станет в них вникать, какую бы графику ему не подсунули. Рядовому зрителю плевать - лутц там был или тулуп, а уж как там ребро у конька стояло, он, даже если его принудительно носом в это тыкать, оценивать не станет. Рядовой зритель во все времена при оценке выступления фигуристов мыслил категориями «упал/не упал/сделал бабочку», максимум - «у этого 3 оборота, а у этого - 4».
Так что, Черданцев прав - система оценок в фигурном катании необоснованно переусложнена, если говорить о массовом зрителе.
Ответ Sportsfan
Вполне логично. Возможно, во время повторов нужно добавлять инфографику с ИИ и показывать все прыжки на докруты, вращения на уровни и хотя бы подписывать элементы и уровни. Тогда рядовому зрителю будет понятно, что там вообще происходит и насколько честно это всё расставляется. А не так, что Грассль еле отталкивается с непонятного ребра в лутце, очень сомнительно его приземляет, но не получает ни q, ни !. Зато Пете - целая россыпь! И ты сидишь и думаешь, почему такие оценки.
По краю ходишь)
На редкость чердак прав
Ответ Бабло Муани
На редкость чердак прав
Комментарий удален пользователем
Ответ Систем сервис
Комментарий удален пользователем
Ну да)) поэтому курьеров больше, чем квантовых физиков ))
В футболе уже тоже можно запутаться в трактовках правил!🤷‍♂️
Ответ Геннадий Тёкин
В футболе уже тоже можно запутаться в трактовках правил!🤷‍♂️
все очень просто, кто забил больше голов тот выиграл
В футбол можно играть круглый год и в жару в Манаусе, и в дождь во Владивостоке и в снег в Перми. И на красавце Энфилде и на маленьком стадионе в Вадуце, к примеру. Поле одинаковое, мяч круглый. Фигурное катание - необходим каток для соревнований, который есть не в каждом городе, далеко не в каждом. Поэтому футбол и популярнее.
Это просто не спорт и все
Ответ Александр Калачев
Это просто не спорт и все
Комментарий скрыт
Ответ Евгений
Комментарий скрыт
Где все зависит не от спортсмена, а от того, сильная ли у него федерация, с какой ноги встал судья, и еще множество факторов на которые спортсмен повлиять не может,или как в футболе даже,если судья подсуживает все равно выиграть на своих скиллах, в ФК это невозможно, ну и про какой-то артистизм я вообще молчу. Спортивное шоу это да
Да че там эти офсайды, хG, вар, трансферы… толи дело городки или боулинг, сразу все понятно
Все-таки правильно сказано "установив с помощью интернета, что их большинство, идиоты воспряли духом и перестали стесняться".
А правила лёгкой атлетики ещё проще для понимания, что-то не очень много народу метает молот.
Футбол популярен не из-за правил, а потому что в него попробовать поиграть просто, нужен только мяч и кусочек ровной поверхности (энтузиасты и на асфальте играют), два дерева есть - вот и ворота.

А вообще про это (ну почти) есть анекдот.
Москва. Пробка. Рядом оказываются Логан и Ламба. Водитель Логана лихорадочно крутит ручку, опуская стекло.
Заинтересовавшийся мужик в Ламбе тоже нажимает кнопочку, опуская пассажирское стекло.
Водитель Логана:
- Слышь, братан, а эта тачка хорошая?
Обалдевший от "братана" и вопроса водитель Ламбы:
- Если коротко, то да. А почему Вы спрашиваете?
- Да я смотрю, их чего-то не очень берут
Ответ Michael1969
Все-таки правильно сказано "установив с помощью интернета, что их большинство, идиоты воспряли духом и перестали стесняться". А правила лёгкой атлетики ещё проще для понимания, что-то не очень много народу метает молот. Футбол популярен не из-за правил, а потому что в него попробовать поиграть просто, нужен только мяч и кусочек ровной поверхности (энтузиасты и на асфальте играют), два дерева есть - вот и ворота. А вообще про это (ну почти) есть анекдот. Москва. Пробка. Рядом оказываются Логан и Ламба. Водитель Логана лихорадочно крутит ручку, опуская стекло. Заинтересовавшийся мужик в Ламбе тоже нажимает кнопочку, опуская пассажирское стекло. Водитель Логана: - Слышь, братан, а эта тачка хорошая? Обалдевший от "братана" и вопроса водитель Ламбы: - Если коротко, то да. А почему Вы спрашиваете? - Да я смотрю, их чего-то не очень берут
Хороший анекдот)))) Реально в тему
Ответ Michael1969
Все-таки правильно сказано "установив с помощью интернета, что их большинство, идиоты воспряли духом и перестали стесняться". А правила лёгкой атлетики ещё проще для понимания, что-то не очень много народу метает молот. Футбол популярен не из-за правил, а потому что в него попробовать поиграть просто, нужен только мяч и кусочек ровной поверхности (энтузиасты и на асфальте играют), два дерева есть - вот и ворота. А вообще про это (ну почти) есть анекдот. Москва. Пробка. Рядом оказываются Логан и Ламба. Водитель Логана лихорадочно крутит ручку, опуская стекло. Заинтересовавшийся мужик в Ламбе тоже нажимает кнопочку, опуская пассажирское стекло. Водитель Логана: - Слышь, братан, а эта тачка хорошая? Обалдевший от "братана" и вопроса водитель Ламбы: - Если коротко, то да. А почему Вы спрашиваете? - Да я смотрю, их чего-то не очень берут
Бегать же ещё проще попробовать
да ну прямо. левый человек не знает, что за оффсайды всякие там, за что штрафные назначаются, за что пенальти.

есть куда более простые виды спорта. вот все бегут/плывут/едут/катятся, кто прибежал первый, тот выиграл.
но это скучно, более популярными являются более сложные виды спорта, в которых происходит что-то более интересное, чем "все бежали, один был первый"
Ответ zommie
да ну прямо. левый человек не знает, что за оффсайды всякие там, за что штрафные назначаются, за что пенальти. есть куда более простые виды спорта. вот все бегут/плывут/едут/катятся, кто прибежал первый, тот выиграл. но это скучно, более популярными являются более сложные виды спорта, в которых происходит что-то более интересное, чем "все бежали, один был первый"
Офсайд гораздо проще объяснить, чем отличие лутца-акселя-тулупа-сальхова
Ответ zommie
да ну прямо. левый человек не знает, что за оффсайды всякие там, за что штрафные назначаются, за что пенальти. есть куда более простые виды спорта. вот все бегут/плывут/едут/катятся, кто прибежал первый, тот выиграл. но это скучно, более популярными являются более сложные виды спорта, в которых происходит что-то более интересное, чем "все бежали, один был первый"
Бег на 100м всегда был интересен. А Болт поднял популярность до небывалых масштабов в свое время
Здесь по делу всё сказал ЧГ
так это и не спорт
