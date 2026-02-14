  • Спортс
  • Глушаков о переходе Баринова из «Локо» в ЦСКА: «То, что сейчас говорят «иуда» – неправильно. Он отдавал всю душу клубу, выкладывался. Значит, где-то не договорились»
23

Глушаков о переходе Баринова из «Локо» в ЦСКА: «То, что сейчас говорят «иуда» – неправильно. Он отдавал всю душу клубу, выкладывался. Значит, где-то не договорились»

Денис Глушаков не считает переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА предательством.

«Мы все не вечные футболисты. Есть единицы, тот же Акинфеев, который икона для ЦСКА… Так сложилась судьба. И то, что сейчас про Баринова говорят «иуда», еще что-то — это все неправильно. Он отдавал всю душу клубу, играл, выкладывался. 

Значит, где-то не договорились. Это только Баринов и клуб знают всю правду», — сказал бывший футболист «Локомотива» и «Спартака» в эфире «Матч ТВ».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
23 комментария
Денис, иди в баню!)
Ответ alexsem69
Денис, иди в баню!)
Забанил!
Когда Лоськов защищает Баринова это одно. Ты то куда лезешь? Говорил, что никогда не перейдешь в Спартак, а потом именно туда и перешёл и ещё кучу омна навалил на Локо и его фанатов. Так что не лезь со своим мнением. Это минимум не этично, когда такой человек лезет учить жизни фанатов Локо.
Ответ тот самый Кадрус
Когда Лоськов защищает Баринова это одно. Ты то куда лезешь? Говорил, что никогда не перейдешь в Спартак, а потом именно туда и перешёл и ещё кучу омна навалил на Локо и его фанатов. Так что не лезь со своим мнением. Это минимум не этично, когда такой человек лезет учить жизни фанатов Локо.
дениска и этика ? Я Вас умоляю ...
Ответ тот самый Кадрус
Когда Лоськов защищает Баринова это одно. Ты то куда лезешь? Говорил, что никогда не перейдешь в Спартак, а потом именно туда и перешёл и ещё кучу омна навалил на Локо и его фанатов. Так что не лезь со своим мнением. Это минимум не этично, когда такой человек лезет учить жизни фанатов Локо.
А потом обращался к активу Локомотива , чтобы пришли на прощальный матч ))
Глушак такой глушак )))
Хотя надо было идти КЗ и КБ и весь матч передавать приветы глушаку)
Глушак всё успокойся. Тема об этом закрыта. Пусть играют, где хотят. Результат мы потом посмотрим и тогда все собирёмся и обсудим, что было правильно, а что нет.
Типа за сто тридцать серебрянников уже не иуда
Клубный патриотизм в эпоху капитализма среди футболистов исключение. Это их работа.
Уж точно не Глушакову выступать моральным камертоном в этой ситуации
Кто говорил Иуда? Глушаков про себя?
Ответ Олег Попов
Кто говорил Иуда? Глушаков про себя?
Глушаков болеет за Спартак с детства. Ничего предательского нет в переходе из Локо в любимую команду.
Баринов обещал перед возобновлением Чемпионата всё рассказать. Подождём.
Ответ Юрий Король
Баринов обещал перед возобновлением Чемпионата всё рассказать. Подождём.
Обещанного три года ждут.
Видать, не договорились по душе
"рыба ищет где глубже,
человек где лучше"
Ничего нового.
