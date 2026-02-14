Глушаков о переходе Баринова из «Локо» в ЦСКА: «То, что сейчас говорят «иуда» – неправильно. Он отдавал всю душу клубу, выкладывался. Значит, где-то не договорились»
Глушаков о переходе Баринова из «Локо» в ЦСКА: то, что говорят «иуда» – неправильно.
Денис Глушаков не считает переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА предательством.
«Мы все не вечные футболисты. Есть единицы, тот же Акинфеев, который икона для ЦСКА… Так сложилась судьба. И то, что сейчас про Баринова говорят «иуда», еще что-то — это все неправильно. Он отдавал всю душу клубу, играл, выкладывался.
Значит, где-то не договорились. Это только Баринов и клуб знают всю правду», — сказал бывший футболист «Локомотива» и «Спартака» в эфире «Матч ТВ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Глушак такой глушак )))
Хотя надо было идти КЗ и КБ и весь матч передавать приветы глушаку)
человек где лучше"
Ничего нового.