Глушаков о переходе Баринова из «Локо» в ЦСКА: «То, что сейчас говорят «иуда» – неправильно. Он отдавал всю душу клубу, выкладывался. Значит, где-то не договорились»

Глушаков о переходе Баринова из «Локо» в ЦСКА: то, что говорят «иуда» – неправильно.

Денис Глушаков не считает переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА предательством.

«Мы все не вечные футболисты. Есть единицы, тот же Акинфеев, который икона для ЦСКА… Так сложилась судьба. И то, что сейчас про Баринова говорят «иуда», еще что-то — это все неправильно. Он отдавал всю душу клубу, играл, выкладывался.

Значит, где-то не договорились. Это только Баринов и клуб знают всю правду», — сказал бывший футболист «Локомотива » и «Спартака» в эфире «Матч ТВ».