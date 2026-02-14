Гришин о Боселли: «Краснодар» убил двух зайцев одним трансфером. Разгрузили зарплатную ведомость и взяли полезного игрока»
Гришин о Боселли: «Краснодар» убил двух зайцев одним трансфером.
Александр Гришин оценил переход форварда Хуана Боселли из «Пари НН» в «Краснодар».
«Краснодар» убил двух зайцев одним трансфером. Они отдали проигравшего конкуренцию Перрена за большие деньги, отдали Козлова в ЦСКА и взяли более дешевого, но уже приспособленного к РПЛ Боселли. Он в любой момент может подменить основных игроков атаки краснодарцев.
Таким образом, они разгрузили зарплатную ведомость и взяли полезного игрока. Два в одном», — сказал бывший футболист ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На бумаге выглядит именно так, а как будет, придет время, увидим
А где тут один трансфер, я что-то не понимаю?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем