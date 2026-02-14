Гришин о Боселли: «Краснодар» убил двух зайцев одним трансфером. Разгрузили зарплатную ведомость и взяли полезного игрока»

Гришин о Боселли: «Краснодар» убил двух зайцев одним трансфером.

Александр Гришин оценил переход форварда Хуана Боселли из «Пари НН» в «Краснодар ».

«Краснодар » убил двух зайцев одним трансфером. Они отдали проигравшего конкуренцию Перрена за большие деньги, отдали Козлова в ЦСКА и взяли более дешевого, но уже приспособленного к РПЛ Боселли. Он в любой момент может подменить основных игроков атаки краснодарцев.

Таким образом, они разгрузили зарплатную ведомость и взяли полезного игрока. Два в одном», — сказал бывший футболист ЦСКА.