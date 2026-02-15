  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» разгромил «Сосьедад» – 4:1! Винисиус дважды забил с пенальти, Гонсало и Вальверде – с игры
326

«Реал» разгромил «Сосьедад» – 4:1! Винисиус дважды забил с пенальти, Гонсало и Вальверде – с игры

«Реал» крупно обыграл «Сосьедад».

«Реал Мадрид» дома разгромил «Реал Сосьедад» (4:1) в 24-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 5-й минуте счет открыл нападающий хозяев Гонсало Гарсия Торрес – с паса защитника Трента Александер-Арнолда. На 21-й Микель Ойарсабаль забил с пенальти, назначенного за фол Дина Хейсена.

На 25-й вингер «сливочных» Винисиус Жуниор реализовал пенальти, который сам и заработал. На 31-й Федерико Вальверде удвоил преимущество своей команды. На 48-й Винисиус снова забил с точки, после заработанного им же пенальти.

«Реал» набрал 60 очков и вышел на первое место. У «Барселоны» 58 баллов и игра в запасе.

Ла Лига Испания. 24 тур
14 февраля 20:00, Сантьяго Бернабеу
Логотип домашней команды
Реал Мадрид
Завершен
4 - 1
Логотип гостевой команды
Реал Сосьедад
Матч окончен
90’
+2’
Туррьентес
Тчуамени   Сестеро
79’
Вальверде   Браим Диас
73’
Камавинга   Себальос
73’
73’
Марин   Диас
60’
Ойарсабаль   Оускарссон
60’
Эррера   Туррьентес
Александер-Арнолд   Карвахаль
60’
Рюдигер   Алаба
60’
  Винисиус Жуниор
48’
46’
Уэсли   Гедеш
2тайм
Перерыв
  Вальверде
31’
  Винисиус Жуниор
25’
21’
  Ойарсабаль
Хейсен
20’
  Гонсало Гарсия
5’
Реал Мадрид
Куртуа, Альваро Каррерас, Хейсен, Рюдигер, Александер-Арнолд, Камавинга, Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия
Запасные: Браим Диас, Сестеро, Паласиос, Мбаппе, Асенсио, Фран Гарсия, Менди, Лунин, Карвахаль, Себальос, Алаба, Мастантуоно
1тайм
Реал Сосьедад:
Ремиро, Муньос, Субельдия, Мартин, Арамбуру, Горрочатеги, Эррера, Солер, Марин, Уэсли, Ойарсабаль
Запасные: Марреро, Элустондо, Туррьентес, Гедеш, Серхио Гомес, Одриосола, Чалета-Цар, Каррикабуру, Агирре, Диас, Очиенг, Оускарссон
Подробнее

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
онлайны
logoРеал Мадрид
logoГонсало Гарсия Торрес
logoТрент Александер-Арнолд
logoМикель Ойарсабаль
logoДин Хейсен
logoВинисиус Жуниор
logoФедерико Вальверде
326 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По умолчанию все комментарии про Реал заминусованы. Маленькими фанатами одного клуба.
Ответ Роман
По умолчанию все комментарии про Реал заминусованы. Маленькими фанатами одного клуба.
И всем понятно, какого
Ответ sergey-bonus
И всем понятно, какого
Баски набежали наверно
Хочу лишь дополнить свои предыдущие мысли касательно 1 тайма, только теперь на весь матч.
Кратко повторюсь: "Вини при Арбелоа оживает реально (даже танцевать снова начал), Гюлер сегодня не понравился, передерживал все. Вальверде при Арбелоа тоже оживает и похож на себя самого.
Гонсало - как же приятно смотреть на игру с чистым форвардом и как же обидно, когда Мбаппе вернётся и Гонсало опять уйдет в тень.
Трент - просто потрясающие передачи, хочется смотреть на это бесконечно. И главное - импакт большой. Но нужна подстраховка Вальверде всегда, ибо как защитник Трент слаб. Но, опять же, его передачи - это искусство настоящее.
Хейсен - ещё один матч в копилку к моему мнению, что полностью сырой игрок. Абсолютно глупый пенальти, где даже нападающий до мяча не доставал. "

Теперь пара новых мыслей:
Арбелоа сразу начало удаваться то, что Алонсо не мог делать все полгода - замены по матчу.
Каждая замена Алонсо - damage по игре. Все вникуда. Хотите скажу, как было бы в этой игре с Хаби? Карвахаль с первых минут и травма потом. Рюдигер весь матч и травма потом.
Вини поменял бы на Браима на 75, Гюлера бы заменил на 70. Мбаппе бы вышел в старте и доломал бы свое колено. Гонсало снова пылился бы на фланге.
У Арбелоа же просто все прекрасно. Каждая замена - логична, своевременна и ясна. Как итог: команда с заменами играет также прекрасно.

Дальше: по ходу матча возник вопрос, а есть ли в команде кто-то менее травматичный, чем Вини? По ощущениям, ломаются все, кроме него. На самом деле с нашими травмами дорого стоит такое здоровье.

Ну и последнее мелкое замечание: прямо сейчас, с нашей корявой обороной, где периодически выходит лишь 1 защитник в матче, мы - топ-2 оборона в лиге по пропущенным. Всего на 1 больше, чем у Атлетико, да и то в этом матче конкретно Хейсен привез. Фантастика какая-то.
Ответ Ares
Хочу лишь дополнить свои предыдущие мысли касательно 1 тайма, только теперь на весь матч. Кратко повторюсь: "Вини при Арбелоа оживает реально (даже танцевать снова начал), Гюлер сегодня не понравился, передерживал все. Вальверде при Арбелоа тоже оживает и похож на себя самого. Гонсало - как же приятно смотреть на игру с чистым форвардом и как же обидно, когда Мбаппе вернётся и Гонсало опять уйдет в тень. Трент - просто потрясающие передачи, хочется смотреть на это бесконечно. И главное - импакт большой. Но нужна подстраховка Вальверде всегда, ибо как защитник Трент слаб. Но, опять же, его передачи - это искусство настоящее. Хейсен - ещё один матч в копилку к моему мнению, что полностью сырой игрок. Абсолютно глупый пенальти, где даже нападающий до мяча не доставал. " Теперь пара новых мыслей: Арбелоа сразу начало удаваться то, что Алонсо не мог делать все полгода - замены по матчу. Каждая замена Алонсо - damage по игре. Все вникуда. Хотите скажу, как было бы в этой игре с Хаби? Карвахаль с первых минут и травма потом. Рюдигер весь матч и травма потом. Вини поменял бы на Браима на 75, Гюлера бы заменил на 70. Мбаппе бы вышел в старте и доломал бы свое колено. Гонсало снова пылился бы на фланге. У Арбелоа же просто все прекрасно. Каждая замена - логична, своевременна и ясна. Как итог: команда с заменами играет также прекрасно. Дальше: по ходу матча возник вопрос, а есть ли в команде кто-то менее травматичный, чем Вини? По ощущениям, ломаются все, кроме него. На самом деле с нашими травмами дорого стоит такое здоровье. Ну и последнее мелкое замечание: прямо сейчас, с нашей корявой обороной, где периодически выходит лишь 1 защитник в матче, мы - топ-2 оборона в лиге по пропущенным. Всего на 1 больше, чем у Атлетико, да и то в этом матче конкретно Хейсен привез. Фантастика какая-то.
Тьфу-тьфу-тьфу, но в плане замен Арбелоа реально радует и напоминает в этом смысле Зидана - тот тоже умел задействовать большое число игроков и более или менее равномерно распределять их силы в течение сезона. Это реально какой-то особый скилл - натаскать разные комбинации игроков с тем, чтобы выдерживать большую дистанцию, минимизировать вероятность серьезных проблем при травмах отдельных игроков.
Ответ Ares
Хочу лишь дополнить свои предыдущие мысли касательно 1 тайма, только теперь на весь матч. Кратко повторюсь: "Вини при Арбелоа оживает реально (даже танцевать снова начал), Гюлер сегодня не понравился, передерживал все. Вальверде при Арбелоа тоже оживает и похож на себя самого. Гонсало - как же приятно смотреть на игру с чистым форвардом и как же обидно, когда Мбаппе вернётся и Гонсало опять уйдет в тень. Трент - просто потрясающие передачи, хочется смотреть на это бесконечно. И главное - импакт большой. Но нужна подстраховка Вальверде всегда, ибо как защитник Трент слаб. Но, опять же, его передачи - это искусство настоящее. Хейсен - ещё один матч в копилку к моему мнению, что полностью сырой игрок. Абсолютно глупый пенальти, где даже нападающий до мяча не доставал. " Теперь пара новых мыслей: Арбелоа сразу начало удаваться то, что Алонсо не мог делать все полгода - замены по матчу. Каждая замена Алонсо - damage по игре. Все вникуда. Хотите скажу, как было бы в этой игре с Хаби? Карвахаль с первых минут и травма потом. Рюдигер весь матч и травма потом. Вини поменял бы на Браима на 75, Гюлера бы заменил на 70. Мбаппе бы вышел в старте и доломал бы свое колено. Гонсало снова пылился бы на фланге. У Арбелоа же просто все прекрасно. Каждая замена - логична, своевременна и ясна. Как итог: команда с заменами играет также прекрасно. Дальше: по ходу матча возник вопрос, а есть ли в команде кто-то менее травматичный, чем Вини? По ощущениям, ломаются все, кроме него. На самом деле с нашими травмами дорого стоит такое здоровье. Ну и последнее мелкое замечание: прямо сейчас, с нашей корявой обороной, где периодически выходит лишь 1 защитник в матче, мы - топ-2 оборона в лиге по пропущенным. Всего на 1 больше, чем у Атлетико, да и то в этом матче конкретно Хейсен привез. Фантастика какая-то.
просто думаю команды в Испании тряпочные какие то)та же Бенфика команда уровня Сосьедада,но забила Реалу 4 .потому что не боялась.а в Испании сейчас играют по схеме лишь бы не пропустить.вот и не атакуют толком
Хейсен 1 фол (не грубый) на пенальти = 1 желтая.
Арамбуру 2 фола на пенальти = 0 желтых.

Логика вышла из чата.
Ответ Dr.S
Хейсен 1 фол (не грубый) на пенальти = 1 желтая. Арамбуру 2 фола на пенальти = 0 желтых. Логика вышла из чата.
Ну Камавинге сегодня столько фолов простили, что грех жаловаться.
Ответ Dr.S
Хейсен 1 фол (не грубый) на пенальти = 1 желтая. Арамбуру 2 фола на пенальти = 0 желтых. Логика вышла из чата.
Хейсен как раз жёстко срубил, а так не каждый фол в штрафной - это желтая
Гонсало красавчик! Трент отличную передачу вырезал.
Астронавты с МКС сообщают,что над Каталонией видны какие-то огненные вспышки.
Ответ serhio_ramos_
Астронавты с МКС сообщают,что над Каталонией видны какие-то огненные вспышки.
Почему только над Каталонией?
Больше наверное никто за пределами Каталонии не болеют видимо))
Ответ Кефтеме
Почему только над Каталонией? Больше наверное никто за пределами Каталонии не болеют видимо))
В Казахстане больше каталунцев, чем Барне🤣
Честно говоря, даже в таком шикарном матче с хорошей игрой - Гюлер бесполезен, бестолков, несуразен
Ни позиции не поймёшь его, ни пользы. Что в атаке, что при обороне в полупозиции/лишний

Просто пассажир/наблюдатель на поле. С потерями и торможением атак, когда мяч получает
По движению примерно как реф двигается, без шуток.
Не тянет пока основу никак, его надо на правый фланг во втором таме с более узкой ролью/функционалом выпускать
Ответ King_X
Честно говоря, даже в таком шикарном матче с хорошей игрой - Гюлер бесполезен, бестолков, несуразен Ни позиции не поймёшь его, ни пользы. Что в атаке, что при обороне в полупозиции/лишний Просто пассажир/наблюдатель на поле. С потерями и торможением атак, когда мяч получает По движению примерно как реф двигается, без шуток. Не тянет пока основу никак, его надо на правый фланг во втором таме с более узкой ролью/функционалом выпускать
Он всегда такой. Но зато может пасс отдать или гол забить даже когда этого уже и не нужно
Ответ King_X
Честно говоря, даже в таком шикарном матче с хорошей игрой - Гюлер бесполезен, бестолков, несуразен Ни позиции не поймёшь его, ни пользы. Что в атаке, что при обороне в полупозиции/лишний Просто пассажир/наблюдатель на поле. С потерями и торможением атак, когда мяч получает По движению примерно как реф двигается, без шуток. Не тянет пока основу никак, его надо на правый фланг во втором таме с более узкой ролью/функционалом выпускать
Он никогда и не потянет. Реал для него слишком крут. Надо продавать летом. Можно на эти деньги взять хорошего ЦЗ
Х*йсен (или как там его) кроме того что с двух ног умеет пасовать – ещё что-то умеет?
Ответ Человек_Простой
Х*йсен (или как там его) кроме того что с двух ног умеет пасовать – ещё что-то умеет?
Раньше можно было его через у называть так, теперь запретили. Хотя, он заслуживал такой фамилии иногда за свои косяки.
Ответ G.H.O.S.T.
Раньше можно было его через у называть так, теперь запретили. Хотя, он заслуживал такой фамилии иногда за свои косяки.
Самое интересное - это с его ростом он не сказать что силен в верховой борьбе. Про скорость вообще молчу
Гюлер это личная просьба Переса или что
Не верю, что несколько тренеров не видят, как команда с ним в меньшинстве играет. Разве что на угловых, но теперь Трент есть

И да, я видел стату, где Гюлер один из лучших по созданным моментам, но смотрю матчи, никак не пойму, откуда её набрал
Ответ King_X
Гюлер это личная просьба Переса или что Не верю, что несколько тренеров не видят, как команда с ним в меньшинстве играет. Разве что на угловых, но теперь Трент есть И да, я видел стату, где Гюлер один из лучших по созданным моментам, но смотрю матчи, никак не пойму, откуда её набрал
Приходится тренерам ставить или Гюлера, или Джуда (как минимум одного из них). А оба в данный момент скорее мешают команде, чем приносят пользу.
Ответ King_X
Гюлер это личная просьба Переса или что Не верю, что несколько тренеров не видят, как команда с ним в меньшинстве играет. Разве что на угловых, но теперь Трент есть И да, я видел стату, где Гюлер один из лучших по созданным моментам, но смотрю матчи, никак не пойму, откуда её набрал
Он настроения игрок. Если пойдет, будет вырезать передачи. Если нет, то вот так теряться
пока весь реал обс...рал Генич он забил, продолжай недо ком....татор
Ответ Александр Белов
пока весь реал обс...рал Генич он забил, продолжай недо ком....татор
Да ладно тебе, гораздо лучше чем другой комментатор, этот хотя бы не несет чепуху что там игроки друг другу говорят, выдавая как за действительное, вот это реально раздражает 😁
Феде как всегда идеально исполнил.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
40 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
49 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
сегодня, 22:22
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
сегодня, 22:11Фото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
сегодня, 22:10
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
23 минуты назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем