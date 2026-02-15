Матч окончен
«Реал» разгромил «Сосьедад» – 4:1! Винисиус дважды забил с пенальти, Гонсало и Вальверде – с игры
«Реал» крупно обыграл «Сосьедад».
«Реал Мадрид» дома разгромил «Реал Сосьедад» (4:1) в 24-м туре Ла Лиги.
Матч проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 5-й минуте счет открыл нападающий хозяев Гонсало Гарсия Торрес – с паса защитника Трента Александер-Арнолда. На 21-й Микель Ойарсабаль забил с пенальти, назначенного за фол Дина Хейсена.
На 25-й вингер «сливочных» Винисиус Жуниор реализовал пенальти, который сам и заработал. На 31-й Федерико Вальверде удвоил преимущество своей команды. На 48-й Винисиус снова забил с точки, после заработанного им же пенальти.
«Реал» набрал 60 очков и вышел на первое место. У «Барселоны» 58 баллов и игра в запасе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
326 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Кратко повторюсь: "Вини при Арбелоа оживает реально (даже танцевать снова начал), Гюлер сегодня не понравился, передерживал все. Вальверде при Арбелоа тоже оживает и похож на себя самого.
Гонсало - как же приятно смотреть на игру с чистым форвардом и как же обидно, когда Мбаппе вернётся и Гонсало опять уйдет в тень.
Трент - просто потрясающие передачи, хочется смотреть на это бесконечно. И главное - импакт большой. Но нужна подстраховка Вальверде всегда, ибо как защитник Трент слаб. Но, опять же, его передачи - это искусство настоящее.
Хейсен - ещё один матч в копилку к моему мнению, что полностью сырой игрок. Абсолютно глупый пенальти, где даже нападающий до мяча не доставал. "
Теперь пара новых мыслей:
Арбелоа сразу начало удаваться то, что Алонсо не мог делать все полгода - замены по матчу.
Каждая замена Алонсо - damage по игре. Все вникуда. Хотите скажу, как было бы в этой игре с Хаби? Карвахаль с первых минут и травма потом. Рюдигер весь матч и травма потом.
Вини поменял бы на Браима на 75, Гюлера бы заменил на 70. Мбаппе бы вышел в старте и доломал бы свое колено. Гонсало снова пылился бы на фланге.
У Арбелоа же просто все прекрасно. Каждая замена - логична, своевременна и ясна. Как итог: команда с заменами играет также прекрасно.
Дальше: по ходу матча возник вопрос, а есть ли в команде кто-то менее травматичный, чем Вини? По ощущениям, ломаются все, кроме него. На самом деле с нашими травмами дорого стоит такое здоровье.
Ну и последнее мелкое замечание: прямо сейчас, с нашей корявой обороной, где периодически выходит лишь 1 защитник в матче, мы - топ-2 оборона в лиге по пропущенным. Всего на 1 больше, чем у Атлетико, да и то в этом матче конкретно Хейсен привез. Фантастика какая-то.
Арамбуру 2 фола на пенальти = 0 желтых.
Логика вышла из чата.
Больше наверное никто за пределами Каталонии не болеют видимо))
Ни позиции не поймёшь его, ни пользы. Что в атаке, что при обороне в полупозиции/лишний
Просто пассажир/наблюдатель на поле. С потерями и торможением атак, когда мяч получает
По движению примерно как реф двигается, без шуток.
Не тянет пока основу никак, его надо на правый фланг во втором таме с более узкой ролью/функционалом выпускать
Не верю, что несколько тренеров не видят, как команда с ним в меньшинстве играет. Разве что на угловых, но теперь Трент есть
И да, я видел стату, где Гюлер один из лучших по созданным моментам, но смотрю матчи, никак не пойму, откуда её набрал