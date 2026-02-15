«Реал» разгромил «Сосьедад» – 4:1! Винисиус дважды забил с пенальти, Гонсало и Вальверде – с игры

«Реал» крупно обыграл «Сосьедад».

«Реал Мадрид » дома разгромил «Реал Сосьедад » (4:1) в 24-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 5-й минуте счет открыл нападающий хозяев Гонсало Гарсия Торрес – с паса защитника Трента Александер-Арнолда . На 21-й Микель Ойарсабаль забил с пенальти, назначенного за фол Дина Хейсена .

На 25-й вингер «сливочных» Винисиус Жуниор реализовал пенальти, который сам и заработал. На 31-й Федерико Вальверде удвоил преимущество своей команды. На 48-й Винисиус снова забил с точки, после заработанного им же пенальти.

«Реал» набрал 60 очков и вышел на первое место. У «Барселоны» 58 баллов и игра в запасе.

