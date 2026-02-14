«Крылья» арендуют защитника Рекену из аргентинского «Институто» за 120 000 долларов до конца года с опцией выкупа за 1,2 млн (Иван Карпов)
«Крылья» арендуют защитника Рекену из Аргентины.
«Крылья Советов» согласовали аренду центрального защитника Гонсало Рекены из аргентинского «Институто» до конца года за 120 тысяч долларов с опцией выкупа за 1 млн летом и 1,2 млн – следующей зимой, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Зарплата 22-летнего аргентинца в самарском клубе составит 25 тысяч долларов в месяц. В понедельник Рекена должен прилететь в Москву на медосмотр для «Крыльев».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
4 комментария
Только расплатились с долгами и давай по новой. Ведь ясно, что это агентские мутки.
Крылья Советов это обнальная контора?
Как и любой другой клуб рпл, живущий на гос деньги
