«Крылья» арендуют защитника Рекену из аргентинского «Институто» за 120 000 долларов до конца года с опцией выкупа за 1,2 млн (Иван Карпов)

«Крылья» арендуют защитника Рекену из Аргентины.

«Крылья Советов » согласовали аренду центрального защитника Гонсало Рекены из аргентинского «Институто » до конца года за 120 тысяч долларов с опцией выкупа за 1 млн летом и 1,2 млн – следующей зимой, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Зарплата 22-летнего аргентинца в самарском клубе составит 25 тысяч долларов в месяц. В понедельник Рекена должен прилететь в Москву на медосмотр для «Крыльев».