Сантуш о Роналду: «Перед переходом в «МЮ» сказал ему, что с его способностями и целеустремленностью он станет лучшим в мире. Гордился, когда несколько лет спустя он стал таким»
Сантуш: гордился, когда Роналду стал лучшим в мире.
Экс-тренер «Спортинга» и сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился воспоминаниями о том, как напутствовал Криштиану Роналду перед его переходом из лиссабонского клуба в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.
«К моему несчастью, я выпустил его на поле на торжественном открытии стадиона [«Жозе Алваладе» в товарищеском матче с «МЮ»], и он ушел. Помню, как сказал ему, что с его способностями и целеустремленностью он станет лучшим в мире.
Для меня стало огромной гордостью, когда несколько лет спустя он стал лучшим в мире», – сказал Сантуш.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: A Bola
1. Две Ла Лиги за девять лет в испанском гегемоне.
2. 4 место в Серии А и полное уничтожение десятилетнего гегемона Италии. Это был единственный итальянский суперклуб - после Геля это середняк, который уже никогда не встанет на ноги.
3. 6 место в МЮ и уничтожение карьеры Сульшеры и уничтожение МЮ, который с топ-2 после прихода Геля стал бороться за место в ЛЕ.
4. Полностью уничтоженное золотое поколение Португалии, которое должно было выигрывать минимум 2 Евро и один ЧМ, но смогли чудом взять один Евро благодаря Эдеру.
5. Нуль трофеев в саудовском гегемоне Аль-Наср.
6. Последний значимый трофей - Ла Лига 2017. То есть уже девять лет без трофеев.
3 чашки ЛЧ
месе в 31-33 года:
Рома
Ливерпуль
Бавария
Шлёпнул твоего "инопланетянина" вновь. Бгг
5 клубных чемпионств, 2 Копы Америки, Чемпионат Мира, 3 Золотых мяча.
Гель после 31.
4 место Серии А, 6 место АПЛ, 2 место Пустыни. Золотая Дуга и приз Пирса Моргана.