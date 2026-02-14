  • Спортс
  • Сантуш о Роналду: «Перед переходом в «МЮ» сказал ему, что с его способностями и целеустремленностью он станет лучшим в мире. Гордился, когда несколько лет спустя он стал таким»
46

Экс-тренер «Спортинга» и сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился воспоминаниями о том, как напутствовал Криштиану Роналду перед его переходом из лиссабонского клуба в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

«К моему несчастью, я выпустил его на поле на торжественном открытии стадиона [«Жозе Алваладе» в товарищеском матче с «МЮ»], и он ушел. Помню, как сказал ему, что с его способностями и целеустремленностью он станет лучшим в мире. 

Для меня стало огромной гордостью, когда несколько лет спустя он стал лучшим в мире», – сказал Сантуш.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: A Bola
46 комментариев
Пожалуй, он и был лучшим. Где-то в районе 2006-2008 годов. И потом между 2014 и 2018 годами сумел навязать конкуренцию Месси, местами даже затмевал. Роналду в своей карьере реализовал себя на 130 процентов, это точно.
Ответ С дивана виднее
100 бывает)
Вспомним реальные достижения Геля:

1. Две Ла Лиги за девять лет в испанском гегемоне.
2. 4 место в Серии А и полное уничтожение десятилетнего гегемона Италии. Это был единственный итальянский суперклуб - после Геля это середняк, который уже никогда не встанет на ноги.
3. 6 место в МЮ и уничтожение карьеры Сульшеры и уничтожение МЮ, который с топ-2 после прихода Геля стал бороться за место в ЛЕ.
4. Полностью уничтоженное золотое поколение Португалии, которое должно было выигрывать минимум 2 Евро и один ЧМ, но смогли чудом взять один Евро благодаря Эдеру.
5. Нуль трофеев в саудовском гегемоне Аль-Наср.
6. Последний значимый трофей - Ла Лига 2017. То есть уже девять лет без трофеев.
Ответ GreatFrosty
Роналду в 31-33 года:
3 чашки ЛЧ
месе в 31-33 года:
Рома
Ливерпуль
Бавария

Шлёпнул твоего "инопланетянина" вновь. Бгг
Ответ Qarasik
Месси после 31
5 клубных чемпионств, 2 Копы Америки, Чемпионат Мира, 3 Золотых мяча.

Гель после 31.
4 место Серии А, 6 место АПЛ, 2 место Пустыни. Золотая Дуга и приз Пирса Моргана.
Комментарий удален пользователем
Ответ Игорь Климов
Лучшим футболистом в мире является Алексей Сапогов, и этот вопрос уже давно закрыт.
