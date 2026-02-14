Сантуш о Роналду: «Перед переходом в «МЮ» сказал ему, что с его способностями и целеустремленностью он станет лучшим в мире. Гордился, когда несколько лет спустя он стал таким»

Сантуш: гордился, когда Роналду стал лучшим в мире.

Экс-тренер «Спортинга » и сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился воспоминаниями о том, как напутствовал Криштиану Роналду перед его переходом из лиссабонского клуба в «Манчестер Юнайтед » в 2003 году.

«К моему несчастью, я выпустил его на поле на торжественном открытии стадиона [«Жозе Алваладе» в товарищеском матче с «МЮ»], и он ушел. Помню, как сказал ему, что с его способностями и целеустремленностью он станет лучшим в мире.

Для меня стало огромной гордостью, когда несколько лет спустя он стал лучшим в мире», – сказал Сантуш.